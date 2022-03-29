Дороговказ для російських кораблів!

19:55 26 березня Київ, Україна

Мовне питання, яке деякий час було «на вістрі» політичних протиріч України, зараз звелося до простого запитання: якою мовою краще звучить - «Русский корабль…» чи «Російський корабель…»? Все. Крапка.

Війна «закрила» мовне питання назавжди. Україна – для українців! А якою мовою, російською чи українською, кричить українець, піднімаючись в атаку на російського агресора – то другорядне та нікчемне… Важливо те, що навіть російськомовна Україна зняла для себе питання «рідної мови».

Ну не може бути рідним «язык», на якому віддається команда про руйнацію шкіл та лікарень, наказ про заплановане вбивство мирного населення, дітей… Тим більше, що це вже не той «язик» Пушкіна та Лермонтова. Це якесь незрозуміле химерне поєднання хижих звуків, скавчання та гавкоту звірів, для яких немає нічого святого.

Безпрецендентне єднання суспільства на тлі війни різко вплинули на ставлення до статусу мови: сьогодні абсолютна більшість населення України за те, щоб українська була єдиною державною мовою в Україні. За даними соціології, така думка домінує в усіх макрорегіонах, вікових та мовних групах. З іншого боку, за надання державного статусу російській мові до війни виступали майже чверть, а сьогодні – лише 7%.

У мирний час за надання статусу державної російській мові традиційно виступали мешканці півдня та сходу. Але навіть у цих, переважно «російськомовних» регіонах, сьогодні їх кількість зменшилась майже вдвічі. І це не дивно. Адже саме ці регіони чи не найбільше постраждали та страждають від ворожої навали.

Абсолютним шоком для путінської армії став героїчний опір путінським агресорам Південно-Східної України, що на мовному рівні не пройшла ще періоду російськомовної деокупації і де українська мова, відповідно до чинного законодавства, належно не поширилася і не запанувала. Історично російськомовні міста, такі як Харків, стали «кісткою в горлі» для окупанта.

Державна мова повинна бути одна – українська. Але важливо розуміти, що мовна самоідентифікація та мова в побуті – це дві різні площини! В Україні значно зменшилася кількість виключно російськомовних громадян. Більшість із них – двомовні. А вільно розуміти дві мови та розмовляти кожною – то є ознака інтелекту, який, схоже, повністю відсутній у загарбника, якому для розуміння української мови потрібен перекладач.

Процес переходу на іншу мову спілкування не є одномоментним і потребує певної адаптації. Сьогодні таку адаптацію прискорила війна.

Важливо те, що дві третини українців, хто користується двома мовами у побуті, готові найближчим часом перейти виключно на українську. Серед російськомовних – таких третина.

Обов’язково усі українці опанують українську мову. Обов’язково побутове спілкування в усіх куточках України буде виключно на «співучій». Бо немає у світі мови, на якій так же тепло ставало б на душі від слова «кохання». Так буде!