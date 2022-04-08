Загроза нових трагедій

11:33 06 квітня Київ, Україна

Скоєні окупантами воєнні злочини на території України та практично відсутність з їхнього боку будь-яких спроб приховати свої страшні дії говорить про те, що росія досить мало дбає про те, що міжнародне співтовариство звинувачуватиме її у скоєнні таких тяжких злочинів.



Кремль використовує відточену у Сирії тактику «зворотних звинувачень», тобто «віддзеркалює» усі звинувачення на адресу вигаданих «націоналістів», «які вбивають власне населення з метою дискредитації військовослужбовців рф».



Завдяки потужній кремлівській дезінформаційній машині та внутрішній готовності населення росії до сприйняття відвертої брехні, подібні «інформаційні виверти» стимулююче діють на внутрішню аудиторію, спонукаючи її до посилення ненависті до України. Саме такої реакції домагається путін задля виправдання в очах громадськості величезних втрат, які росія несе у ході цієї війни та можливості продовжувати її до «переможного кінця» за масової підтримки власного народу.



Реакція на відверту брехню кремля з боку країн Заходу мало хвилює владу росії. Країна і так вже знаходиться у міжнародній ізоляції і санкцією більше, санкцією менше докорінно ситуацію не змінить. Кремль готовий до ізоляції, а чи готові до санкцій прості росіяни, навіженого керманича не хвилює від слова «зовсім».



Але його дуже переймає питання надходження нового «гарматного м’яса» для реалізації своїх божевільних планів. Бажано – безкоштовного, на ідеологічному підґрунті. Тому формування образу «націоналістично-фашистської» української загрози «процвітанню та світовому пануванню» росії для нього вочевидь стає одним із головних завдань.



Для цього божевільний керманич готовий на все. На росії засобами масової дезінформації розганяється меседж про можливість «нових, більш страшних та масштабних» злочинів з боку української влади та захисників країни.



Росія готується до проведення спецпідрозділами рф терористичних провокацій, що перевершать звірства Бучі та Маріуполя.



Війна в Україні переходить у фазу виснаження, коли для якихось потужних наступальних дій немає сил та засобів. У такій війні агресор може намагатися нарощувати рівень насильства по відношенню до цивільного населення.



Якщо провести паралелі із Сірійською воєнною кампанією уряду Асада, у якій військовики росії відігравали значну роль, та застосуванням ним хімічної зброї, то випадки використання хімічної зброї служили меті колективного покарання населення в тих регіонах, де сирійські урядові війська використовували тактику облоги та застосування насильства по відношенню до мирних жителів.



Практично програвши «блискавичну війну», безумна влада росії може розглядати застосування хімічної зброї проти мирного населення як засіб послаблення волі до спротиву захисників України.



Особливо, враховуючи явну відсутність будь-яких страхів кремля перед осудом та покарання збоку міжнародної спільноти.



Скоївши страшні злочини проти людства в українських містах та селищах, росія вже давно перейшла абсолютно усі «червоні лінії», що притаманні цивілізованому людству взагалі.



Безкарність породжує ще більше зло.



Тому зараз, як ніколи, важлива жорстка, навіть жорстока, відповідь міжнародного співтовариства для попередження подальших страшних злочинів, які вчиняє повністю втративша розум росія на чолі зі своїм пристаркуватим диктатором.



І - бажано - без зволікання!