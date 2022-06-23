У "Москви" нові сусіди

Збройні Сили України вранці 20 червня завдали удару по вкраденим росіянами у березні 2014 року буровим платформам «Чорноморнафтогазу» у Чорному морі.

У 2014 році ці бурові вежі перебували у територіальних водах України на Одеському газовому родовищі. На той час вони стали досить легким видобутком агресора і були переміщені в грудні 2015 року до Голицинського родовища біля узбережжя Криму.

Вдала атака ЗСУ викликала шквал «праведного гніву» та викликала великий переполох у Росії. "Як так! Яке право має Україна обстрілювати «Мирні об'єкти Росії!».

«Атака української влади на вежі «Чорноморнафтогазу» розв'язала руки російської федерації» – з такою заявою виступив депутат державної дурниці Росії від республіки Крим Михайло Шеремет. За його словами, найближчим часом буде завдано удару у відповідь по центрах прийняття рішень в Україні.

Слідчий комітет російської педерації порушив кримінальну справу за фактом обстрілу Збройними Силами України платформи газовидобувної вежі кримського підприємства, розташованої в акваторії Чорного моря. У прес-службі відомства заявили, що «в рамках кримінальної справи призначено необхідні експертизи, встановлюються всі обставини цього злочину, а також особи з числа українських силовиків, причетні до його скоєння».

Якось уже всі звикли до повної відсутності навіть натяків на совість у злочинної російської влади, але іноді просто «через край».

По-перше, шановні недрузі, ці платформи ви вкрали в України. Ось це стовідсотковий факт та стовідсотковий злочин.

По-друге, саме ви, російські злочинці, перетворили вкрадені нафтові платформи на військові об'єкти.. Оскільки на цивільних об'єктах не розміщуються військові окупаційні гарнізони та засоби електронної розвідки.

Ще у 2019 році координатор групи «Інформаційний опір» Костянтин Машовець заявляв, що українські платформи з видобутку нафти та газу на Чорноморському шельфі були переобладнані агресором у військові об'єкти для контролю за захопленими активами України.

«На бурові платформи було закуплено та встановлено системи спостереження за надводною обстановкою. Встановлені системи спостереження типу «Нева-БС» призначені для радіолокаційного виявлення та супроводу кораблів, суден та літаючих на малих висотах цілей. У РЛС реалізовано прийом та перехоплення даних каналами міжнародної автоматизованої системи ідентифікації судів (Automatic Identification System), яка підлягає обов'язковому використанню всіма країнами, що входять до Міжнародної Морської Організації», – йдеться у заяві.

Експерти також зазначали, що таке розміщення систем та конфігурація точок розташування бурових платформ забезпечують російській федерації практично повний контроль за трафіком комерційних суден та військових кораблів, що йдуть у порти України.

Відомо також, що на деяких нафтовидобувних платформах Росії розміщує установки гідроакустичного контролю за підводною обстановкою. Такі системи були розміщені на платформі МСП-4 Голіцинського родовища за 61 км від мису Тарханкут, МСП-17 Штормового родовища за 72 км від цього ж мису, і на БК-2 Одеського родовища за 66 км на північний схід від острова Зміїний.

Отже, Україна мала і має повне право знищувати окупантів будь-яким способом та всіма доступними засобами. Наші вітання ЗСУ та величезна подяка за спритність та мужність у почесній справі щодо захисту України від злочинців «другої армії світу» країни, яку путін перетворив на обитель зла.

Російським окупантам не буде спокою ні на землі, ні на небі, ні на морі. Що й скільки б не брехали шалені собаки, «караван» майбутньої перемоги України вміло йде до своєї мети.