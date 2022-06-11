Тяжкий стан психічної хвороби

Якби путін не був тим страшним чудовиськом, яке несе загрозу всьому людству, за такими неймовірними проявами загострення його психічного стану спостерігати було б навіть цікаво. І смішно. Смішно – простим людям, цікаво – фахівцям із психіатрії.

На жаль, наш «герой» – не безневинний дурник, що ганяє по пилу велосипедне колесо, викликаючи посмішку у перехожих. Путін - кривавий диктатор величезної, схибленої, як і він сам, країни, який на догоду своїй зруйнованій психіці починає злочинні війни і знищує все, до чого можуть дістати криваві лапи. Він, як і сільський дурник, теж бавиться з колесом. Але у його виконанні такі «ігри» несуть біль, страждання та смерть, бо він «грається» з колесом історії, намагаючись зупинити його та повернути назад…

Святкування 350-річчя російського імператора Петра I викликало чергове загострення хвороби вщент зруйнованої психіки путіна. Забувши тимчасово про «лаврів» Наполеона і Гітлера, Путін уявив себе реінкарнацією (перевтіленням) Петра і «начепив» він всі його «досягнення і звершення».

На зустрічі з молодими підприємцями Росії, великий історик путін знову дав майстер-клас хворих фантазій з викривлення історії та відвертої брехні. Нарешті, вивчивши, що Північна війна тривала 21 рік, а не 7, як колись він сам стверджував у своєму псевдоісторичному маренні, путін почав шукати історичні паралелі тих подій та сучасності. І знайшов ... У стані психічного небуття це зробити дуже легко.

І ось уже він (ВІН! «герой-визволитель»!), як і Петро I, не анексує території інших країн, а «захищає росію», відновлюючи «історичну справедливість», не «захоплює», а «повертає» споконвічно «російські території в «рідне лоно». А путін це «вікно» зачинив і забив цвяхами. Тому росіяни приречені бавити своє століття як «недоєвропейські напівазіати», якими вони, по суті, і є.

Краще б «геніальний головний історик сучасності» вивчив та осмислив хоча б кілька цитат «великого полководця та державного діяча» Петра І. А, тим часом, Петро говорив, що «треба мати у битві перед вашими очима ПРАВДУ». Яку «правду» мав перед очима кремлівський диктатор, спрямовуючи свої орди на Україну, благословляючи на звірства та військові злочини – здоровому глузду не збагнути. Ніколи! Як не зрозуміти ніколи хворому розуму путіна, що дозволив Бучу і Маріуполь, ще один вислів обожнюваного ним Петра: «Хто жорстокий - той не герой!»

Тому Путін не має жодних шансів залишити по собі навіть натяк на слід «героя-об'єднувача».

Єдиною пам'яткою його існування залишаться монографії вчених-психіатрів, затхле повітря зруйнованої країни жебраків – росії та люта ненависть українців, яким цей «доморощений Петро» намагався зруйнувати щастя.