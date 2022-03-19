Тварюкам...

Людина зі зброєю в руках – це воїн.
Людина зі зброєю в руках, яка захищає рідну землю – це герой!
Той, хто тримає зброю в руках та спрямовує її на мирних людей – це потвора!
Той, хто вбиває дітей – це вже навіть не потвора, це скажене чудовисько, яке заслуговує лише смерті. Та не простої, а повільної, страшної публічної смерті на очах тих, чиї життя він понівечив. На очах тих, хто його народив, на очах власних батьків!
Переглядаючи кадри зруйнованої дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі, розумієш, що це зробили нелюди!
Схоже на те, що вони не народжувалися, як звичайні діти природнім способом. В них не було батьків, не було коханих, не було сім’ї.
Вони – страшні виродки, яких породила путінська Росія із історичного сміття та великоімперського лайна. Це – потворні големи, без імені, без роду, без племені…
Будь-яка війна – це жах та страхіття. Але смерті на полі бою з обох сторін – і захисників і нападників – ще якось можна пояснити та, навіть, виправдати.
Мужність, відвага, наказ командира, хоча й злочинний по своїй суті, в якійсь мірі виправдовує смерті.
Хоча б трішечки. Дивитися смерті в очі і загинути, як воїн.
Зовсім інша справа, коли путінські тварини, з віддалених прихованих позицій завдають вогневих ударів по мирному населенню України.
Брехня, що вони не бачать, куди летить снаряд або ракета! Не бачать, але дуже добре розуміють.
«Артилерія та ракетні війська – боги війни»… Ніякі вони не «боги»! Вони не приймають участі у війні. Вони – вбивають! І розуміють це.
А ті боягузливі шакали, які визначають їм цілі, взагалі знаходяться за межею розуміння! ЯК?! Невже після скоєних страшних злочинів ви можете ходити, розмовляти, спати, їсти, сміятись?!
Ви – вже мертві по своїй суті! Ви мертвими з’явилися на цей світ, який вас же і перемеле на труху, на поживу стерв’ятникам! На добрива для багатостраждальної землі, на якій виростуть квіти на честь загублених вами жертв. Старих, молодих, жінок, дітей…
Всіх тих, кого вже не повернути…
Тих, кого ви, виродки, позбавили життя…
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