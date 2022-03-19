Тварюкам...

20:06 09 березня Київ, Україна

Людина зі зброєю в руках – це воїн. Людина зі зброєю в руках, яка захищає рідну землю – це герой! Той, хто тримає зброю в руках та спрямовує її на мирних людей – це потвора!

Той, хто вбиває дітей – це вже навіть не потвора, це скажене чудовисько, яке заслуговує лише смерті. Та не простої, а повільної, страшної публічної смерті на очах тих, чиї життя він понівечив. На очах тих, хто його народив, на очах власних батьків!

Переглядаючи кадри зруйнованої дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі, розумієш, що це зробили нелюди! Схоже на те, що вони не народжувалися, як звичайні діти природнім способом. В них не було батьків, не було коханих, не було сім’ї. Вони – страшні виродки, яких породила путінська Росія із історичного сміття та великоімперського лайна. Це – потворні големи, без імені, без роду, без племені…

Будь-яка війна – це жах та страхіття. Але смерті на полі бою з обох сторін – і захисників і нападників – ще якось можна пояснити та, навіть, виправдати. Мужність, відвага, наказ командира, хоча й злочинний по своїй суті, в якійсь мірі виправдовує смерті. Хоча б трішечки. Дивитися смерті в очі і загинути, як воїн.

Зовсім інша справа, коли путінські тварини, з віддалених прихованих позицій завдають вогневих ударів по мирному населенню України. Брехня, що вони не бачать, куди летить снаряд або ракета! Не бачать, але дуже добре розуміють. «Артилерія та ракетні війська – боги війни»… Ніякі вони не «боги»! Вони не приймають участі у війні. Вони – вбивають! І розуміють це.

А ті боягузливі шакали, які визначають їм цілі, взагалі знаходяться за межею розуміння! ЯК?! Невже після скоєних страшних злочинів ви можете ходити, розмовляти, спати, їсти, сміятись?!