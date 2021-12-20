Троянські коні Кремля

09:59 06 грудень Київ, Україна

Протягом багатьох десятиліть Кремль, як справжній павук, обплітав своїм павутинням навколишній світ. Генетична неспроможність кремлівської влади мати реальних друзів та щирих прихильників в інших країнах зумовила необхідність створення ілюзії великої кількості «прихильників» завдяки коштам, шантажу, погрозам та дешевим марним обіцянкам. Окремі політики, громадські організації та цілі маріонеточні влади деяких країн «за долю малую» розповсюджували та лобіювали безумні ідеї кремлівських можновладців за межами РФ.

Однією із складових такого павутиння на території США є так звані громадські Організації Російських Співвітчизників, які очолює Координаційна Рада (КРОРС). Згідно статуту, КРОРС є неформальним, позаполітичним та некомерційним органом, об’єднаннями громадян, яке має на меті підтримку організацій російських співвітчизників, збереження та популяризацію російської мови та культурно-історичної спадщини на території США.

Можливо навіть, що с самого початку так і було. Але, з часом, КРОРС перетворилася на елемент кремлівської агітаційної машини для лобіювання імперських інтересів та намірів Кремля.

За даними доповіді Інституту сучасної Росії (ІСР, Інститут сучасної Росії – це некомерційна безпартійна суспільно-політична організація – аналітичний центр зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Він був заснований у лютому 2010 року провідними експертами в галузі російсько-американських відносин та прав людини), заходи подібних «організацій співвітчизників» фінансуються переважно російським урядом – через такі структури, як Росспівробітництво та «Російський мир». За даними сайту КРА (Конгрес Росіян Америки), конференція, присвячена 45-річчю КРОРС у Сан-Франциско у 2018 році готувалася «за підтримки Міністерства закордонних справ Росії та російського посольства в США».

Той же Конгрес Росіян Америки (КРА) спочатку створювався як американська організація, що складається з нащадків дисидентів та представників «білої еміграції» та власівців, з виключно гуманітарними та культурними функціями. Та останнім часом Кремль або повністю перехопив контроль над такими незалежними на етапі створення організацій росіянами за кордоном, або «завів» туди своїх людей.

Аналітик Джеймстаунського фонду (Джеймстаунський фонд - американська неурядова дослідницька організація, заснована у 1984 році. Створювалася для роботи з перебіжчиками, особливо з-поміж дипломатів та інтелектуалів, їхньої нормальної соціалізації в американське суспільство та благополучного існування) Ксенія Кирилова говорить: «Так чи інакше вони (подібні організації) справді виступають як інструменти м'якої сили Кремля. Більше того, дуже важко розмежувати, де закінчуються якісь безневинні акції, націлені на популяризацію мови та культури, і де починається політичне лобіювання, тобто просування сьогоднішнього політичного порядку денного Кремля». «Дуже хороший приклад – це лист Конгресу російських американців з проханням про скасування антиросійських санкцій, направлений у 2017 році Дональду Трампу. У результаті всі заслуги цієї організації використовуються лише для того, щоб наприкінці листа звести до того, що головне, я цитую, - говорить Кирилова, - «зупинити нову холодну війну (яку, на думку Кремля, провокує Захід), зняти санкції, відновити діалог з Росією».

«Тобто це просування політичного порядку денного Кремля та МЗС у чистому вигляді. Більш того, цей же Конгрес російських американців у тому ж 2018 році проводив конференцію начебто культурної спрямованості, проте, крім абсолютно безневинних доповідей, там виступали доповідачі з критикою сучасної американської політики з просуванням усіх конспірологічних теорій змови проти Росії», - продовжила експертка.

У доповіді Інституту сучасної Росії, присвяченій використанню організацій російських співвітчизників за кордоном як «м'якої сили» або «троянських коней» зовнішньої політики Росії, КРА і КРОРС названі як організації, що просувають наративи зовнішньої політики Кремля, беручи участь у суспільному дискурсі в США.

Серед зазначених експертами наративів – виправдання великодержавних амбіцій Росії на прикладі підтримки анексії Криму, невдоволення русофобією в США, що нібито має місце, а також скарги на «лицемірство і подвійні стандарти політики США стосовно Росії».

На думку експертів ІСР, Конгрес російських американців сам себе визначив організацією, що представляє інтереси всіх російських американців. «Це призводить до помилкової думки, що цю позицію поділяє російська діаспора, а не дуже вузька група співвітчизників, – випливає з доповіді. - Іншими словами, ця група намагається проєктувати прокремлівські ідеї на всю російськомовну спільноту в США, що може перешкодити нормальним відносинам діаспори з урядом США та сприятиме горезвісній русофобії в США».

Насправді опозиційно налаштовані представники російськомовної громади США мають іншу думку. Діяльність КРОРС критикують за відстоювання інтересів Кремля, які не мають, за словами опозиціонерів, нічого спільного з інтересами більшості вихідців із Росії, які живуть у США.

Деструктивний вплив на американське суспільство таких організацій, як КРОРС та КРА, не залишився без відповідної уваги з боку американського правосуддя. На тлі чергового загострення відносин між Росією та США виріс інтерес до діяльності російськомовної діаспори Америки. У той час, як представники опозиційної Кремлю діаспори нарощують активність, щомісяця мітингуючи біля посольства РФ і Конгресу США, прокремлівські групи, пов'язані з Координаційною радою організацій російських співвітчизників (КРОРС) – переходять до онлайн-формату. У деяких російськомовних інтернет-ЗМІ США з'явилася інформація, що зниження активності прокремлівських організацій може бути пов'язане з тим, що декілька представників КРОРС, зокрема, відомі активісти Сергій Гладиш та Ігор Кочан, залишили Америку через підвищену увагу з боку американських спецслужб.

Після анексії Криму російська влада запустила процес «одержавлення» КРОРСів різних країн з метою використання організацій співвітчизників у своїх інтересах. Прикладом тому є факт, що представників КРОРСів у всьому світі попросили підписати листа на підтримку анексії Криму.