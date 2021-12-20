Триптих. Частина друга. Акварель.

Складна екологічна ситуація в Криму, де техногенна аварія в Армянську - тільки частина айсберга, спонукала російське міністерство екології та природних ресурсів Криму до розробки «Стратегії екологічної безпеки». Однак російський блогер Олександр Гірський скептично оцінює цей документ. Для Олександра незрозуміло, що і як хочуть досягти розробники стратегії. На думку блогера, стратегія нагадує гасло - давайте боротися за все хороше проти всього поганого, а про системну роботу щодо захисту навколишнього середовища в Стратегії не йдеться.

Хоча, як вважає Олександр, основний негативний фактор для екології півострова - кримські чиновники, які реально не зацікавлені в поліпшенні екологічної ситуації.

Місцеві активісти вважають, що Стратегія - це пошук нових методів збагачення місцевим чиновництвом за рахунок траншів з державного бюджету Росії (це якщо таке фінансування буде).

Якщо ж російська центральна влада коштів не дасть, Стратегія перетвориться в чисто пропагандистський документ - вважає екс-представник Президента України в Криму Борис Бабин.

Але основна проблема Криму - це не відсутність стратегії, не хімічні підприємства, які не гори сміття і стихійні звалища, і навіть не відсутність необхідних потужностей каналізаційних очисних, хоча все перераховане дуже важливо для екології півострова. У Криму катастрофічно не вистачає Н2О; да-да, звичайної питної води і води для зрошення сільгоспугідь.

18 березня 2020 року, в рамках робочої поїздки в Південний федеральний округ, Путін провів зустріч з представниками громадськості Криму і Севастополя.

Почавши з привітання присутніх з шостою річницею підписання договору про входження Криму до складу Російської Федерації, Путін відразу ж зазначив, що незважаючи на зовнішні спроби створити якісь складнощі, все відновлено - і енергопостачання, і транспортне сполучення півострова. Однак, ні слова про проблеми з водою.

Протягом усієї зустрічі представниками громадськості було задано багато питань - і про пандемію, і про Конституцію, і про статус ветеранів, і про освіту.

Але жодного питання про проблеми з водою. Мабуть, «режисер» цієї зустрічі вирішив, що недоречно, щоб Путіну поставили запитання, на який неможливо було б отримати позитивну відповідь і визнати, що саме ця «зовнішня» проблема залишається невирішеною.

У той же час в російських мас-медіа, зокрема в газета. ru, tass. ru і інших відзначено, що Путін розкритикував владу Криму за недоліки з водопостачанням в регіоні.

У відповідь на критику «претендент на пост глави республіки і діючий глава» (так в російських засобах масової інформації) Сергій Аксьонов, виступаючи в парламенті, запевнив, що до 2024 року 86% жителів Криму будуть забезпечені централізованим водопостачанням і чистою питною водою. Сьогодні ця цифра становить 75%.

Кошти на поліпшення водопостачання будуть виділені в рамках проекту «Чиста вода» національного проекту «Екологія».

Про відсутність побоювань щодо водопостачання півострова заявив і голова Держкомітету Криму по водному господарству і меліорації Ігор Вайль.

Але товариш претендент Аксьонов разом з товаришем Вайлем кілька злукавили.

Ось що говорять офіційні цифри з відкритих інформаційних джерел відповідних служб РФ і Криму.

У 2013 році загальний обсяг відбору води склав 1554 млн. куб. м, в тому числі:

- вода Північно-Кримського каналу - 1346 млн. Куб. м;

- місцевий стік (поверхневі води) - 136 млн. Куб. м;

- підземні води - 69 млн. куб. м;

- морська вода - 3 млн. Куб. м

У 2015 році загальний обсяг відбору води склав 253 млн. Куб. м, в тому числі:

- вода Північно-Кримського каналу - 0 млн. куб. м;

- місцевий стік (поверхневі води) - 138 млн. Куб. м;

- підземні води - 95 млн. Куб. м;

- морська вода - 20 млн. куб. м

Отже, обсяг використання води на півострові зменшився в шість разів! Правда, російська влада Криму стверджують, що по-перше під час транспортування в 2013 році було втрачено майже 700 млн. Куб. м води Північно-Кримського каналу, а по-друге, що водні ресурси Криму перевищують поточну потребу в воді півострова; просто вони розподілені нерівномірно, що вимагає будівництва протяжних водопроводів.

Але владні товариші якось обійшли питання, що з 2013 року площа зрошуваних земельну півострові скоротилася з 140 тис. Га до 14,5 тис. га, тобто майже в десять разів. Внаслідок цього в Криму повністю відмовилися від вирощування рису і істотно скоротили посівні площі кукурудзи і сої.

Крім того, нічого не було сказано, що результатом використання значних обсягів підземних прісних вод для поливу і для водопостачання Керчі і Феодосії (з подачею води через Північно-Кримський канал - майже 55 млн. куб. м в 2015 році) стало засолення грунтів і, одночасно виснаження водних горизонтів на глибинах до 300 м. Втім, масштаби збитку ніхто не визначав.

Отже, влада Криму ведуть мову про забезпечення населення чистою водою, а не про повне забезпечення населення і галузей економіки прісною водою. Чуєте різницю?

Слід зауважити, що посухи в Криму стають звичним явищем, спостерігається тенденція до зменшення товщі снігового покриву, і тому все менше води можна отримати з поверхневих джерел. Навіть виконані за останні роки роботи по наповненню річок і водойм не дозволили збільшити обсяг відбору води.

Вся надія влади Криму - на підземні прісні води. За останні роки було проведено пошуково-розвідувальні роботи на відкриття нових горизонтів підземних прісних вод на глибинах від 300 до 500 метрів. На сьогодні розвідані і оцінені запаси прісної води в підземних горизонтах півострова складають 385 млн. Куб. м в рік. Аксьонов вже заговорив про можливість початку пошуково-розвідувальних робіт на прісні води на глибинах до 1000 метрів.

Але, як уже сказано, проблема полягає не тільки в тому, щоб знайти, але і щоб подати воду до споживача. Свого часу планувалося будівництво Солнечногорского водосховища з подачею води за допомогою каскаду насосних станцій в Судак. І проект вартістю 7300000000 руб в 2016 році був виключений з федеральної програми.

Наскільки складно вирішуються питання водопостачання населених пунктів з використанням підземних прісних вод з великих глибин, можна розглянути на прикладі водопостачання міста Полтави.

Місто, в якому проживає 290 000 населення, отримує воду з кількох водозаборів (всього понад 40 свердловин глибиною від 300 до 700 метрів) річний обсяг споживання - близько 30 млн. куб. м. Окремі водозабори розташовані на відстані більше 20 км від міста.Ця складна система водопостачання споруджувалася протягом десятків років і неодноразово модернізувалася з метою поліпшення якості води та збільшення обсягів її подачі. Зокрема, подача води для висотної забудови (7 поверхів і вище) здійснюється в три каскаду.

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Побудувати таку ж систему, скажімо, для водопостачання Керчі і Феодосії (населення - 230 000 сумарно), за три-п'ять років технічно неможливо, якщо враховувати необхідність попереднього проведення досить великого обсягу геологорозвідувальних робіт. А для подачі води на південне узбережжя Криму, де, за розрахунками російського міністерства курортів і туризму республіки Крим в курортний сезон населення півострова за рахунок відпочиваючих може вирости на півтора мільйона, трьома каскадами підйому і 20 кілометрами водопроводу НЕ відбудешся. Потрібно буде багато часу і коштів для реалізації такого величезного проекту.

Так, для збільшення з 40 до 65 000 кубометрів обсягів подачі води до Сімферополя необхідно провести геологорозвідувальні роботи (геофізика, буріння і випробування свердловин) і визначити запаси підземних прісних вод, побудувати водопровід від Іванівського до Міжгірського гідровузла, забезпечити подачу води на гідровузол від Вілінського водозабору по Севастопольському водопроводу і прокласти перемичку від мікрорайону Залісся до Аянське водопроводу. Як то кажуть, зовсім небагато, почати і закінчити.

Але природа невблаганна.Глобальне потепління не дасть багато часу на роздуми і не буде враховувати відсутність або недолік фінансових, технічних та інших ресурсів.

Згідно з оптимістичними кліматичними прогнозами (потепління до 2100 року на 1,8 ° -2,0 °, песимістичний прогноз - зростання на 3,8 °) практично вся територія півострова «перекочує» з помірно вологого континентального кліматичного поясу до пояса напівпустель.

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Істотно зменшиться і площа субтропіків Криму - більш ніж удвічі.

Отже, зросте потреба в воді, і тут вже сільське господарство без поливу не обійдеться, причому всі без винятку. А як занепад сільське господарство Криму, то продукти кримчанам доведеться везти з Росії. Водосховища, природні водойми та річки почнуть швидко висихати, а це боляче вдарить по потребам населення в питній воді, нехай і не дуже чистою. Але навряд чи ці проблеми будуть цікавити Путіна; дожити до цих часів у нього шансів немає.

Звичайно, зміни будуть відбуватися і на території материкової України, зона напівпустель може поглинути велику кількість родючих земель.

Тому, напевно, не треба було вже так поспішати деяким з українських політиків із запевненнями про можливість швидкого відновлення подачі води на півострів. Є побоювання, що і самим води не вистачить, і від посух доведеться рятувати Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області.