Триптих. Частина друга. Акварель.

19:03 16 липень Київ, Україна

Складна екологічна ситуація в Криму, де техногенна аварія в Армянську - тільки частина айсберга, спонукала російське міністерство екології та природних ресурсів Криму до розробки «Стратегії екологічної безпеки». Однак російський блогер Олександр Гірський скептично оцінює цей документ. Для Олександра незрозуміло, що і як хочуть досягти розробники стратегії. На думку блогера, стратегія нагадує гасло - давайте боротися за все хороше проти всього поганого, а про системну роботу щодо захисту навколишнього середовища в Стратегії не йдеться.

Хоча, як вважає Олександр, основний негативний фактор для екології півострова - кримські чиновники, які реально не зацікавлені в поліпшенні екологічної ситуації.

Місцеві активісти вважають, що Стратегія - це пошук нових методів збагачення місцевим чиновництвом за рахунок траншів з державного бюджету Росії (це якщо таке фінансування буде).

Якщо ж російська центральна влада коштів не дасть, Стратегія перетвориться в чисто пропагандистський документ - вважає екс-представник Президента України в Криму Борис Бабин.

Але основна проблема Криму - це не відсутність стратегії, не хімічні підприємства, які не гори сміття і стихійні звалища, і навіть не відсутність необхідних потужностей каналізаційних очисних, хоча все перераховане дуже важливо для екології півострова. У Криму катастрофічно не вистачає Н2О; да-да, звичайної питної води і води для зрошення сільгоспугідь.

Фото: На встрече Путина с Крымской общественностью о воде не спрашивали

18 березня 2020 року, в рамках робочої поїздки в Південний федеральний округ, Путін провів зустріч з представниками громадськості Криму і Севастополя.

Почавши з привітання присутніх з шостою річницею підписання договору про входження Криму до складу Російської Федерації, Путін відразу ж зазначив, що незважаючи на зовнішні спроби створити якісь складнощі, все відновлено - і енергопостачання, і транспортне сполучення півострова. Однак, ні слова про проблеми з водою.

Протягом усієї зустрічі представниками громадськості було задано багато питань - і про пандемію, і про Конституцію, і про статус ветеранів, і про освіту.

Але жодного питання про проблеми з водою. Мабуть, «режисер» цієї зустрічі вирішив, що недоречно, щоб Путіну поставили запитання, на який неможливо було б отримати позитивну відповідь і визнати, що саме ця «зовнішня» проблема залишається невирішеною.

У той же час в російських мас-медіа, зокрема в газета. ru, tass. ru і інших відзначено, що Путін розкритикував владу Криму за недоліки з водопостачанням в регіоні.

У відповідь на критику «претендент на пост глави республіки і діючий глава» (так в російських засобах масової інформації) Сергій Аксьонов, виступаючи в парламенті, запевнив, що до 2024 року 86% жителів Криму будуть забезпечені централізованим водопостачанням і чистою питною водою. Сьогодні ця цифра становить 75%.

Кошти на поліпшення водопостачання будуть виділені в рамках проекту «Чиста вода» національного проекту «Екологія».

Про відсутність побоювань щодо водопостачання півострова заявив і голова Держкомітету Криму по водному господарству і меліорації Ігор Вайль.

Але товариш претендент Аксьонов разом з товаришем Вайлем кілька злукавили.

Ось що говорять офіційні цифри з відкритих інформаційних джерел відповідних служб РФ і Криму.

Фото: проект РФ «Чистая вода» национального проекта «Экология»

У 2013 році загальний обсяг відбору води склав 1554 млн. куб. м, в тому числі:

- вода Північно-Кримського каналу - 1346 млн. Куб. м;

- місцевий стік (поверхневі води) - 136 млн. Куб. м;

- підземні води - 69 млн. куб. м;

- морська вода - 3 млн. Куб. м

У 2015 році загальний обсяг відбору води склав 253 млн. Куб. м, в тому числі:

- вода Північно-Кримського каналу - 0 млн. куб. м;

- місцевий стік (поверхневі води) - 138 млн. Куб. м;

- підземні води - 95 млн. Куб. м;

- морська вода - 20 млн. куб. м

Отже, обсяг використання води на півострові зменшився в шість разів! Правда, російська влада Криму стверджують, що по-перше під час транспортування в 2013 році було втрачено майже 700 млн. Куб. м води Північно-Кримського каналу, а по-друге, що водні ресурси Криму перевищують поточну потребу в воді півострова; просто вони розподілені нерівномірно, що вимагає будівництва протяжних водопроводів.

Але владні товариші якось обійшли питання, що з 2013 року площа зрошуваних земельну півострові скоротилася з 140 тис. Га до 14,5 тис. га, тобто майже в десять разів. Внаслідок цього в Криму повністю відмовилися від вирощування рису і істотно скоротили посівні площі кукурудзи і сої.

Крім того, нічого не було сказано, що результатом використання значних обсягів підземних прісних вод для поливу і для водопостачання Керчі і Феодосії (з подачею води через Північно-Кримський канал - майже 55 млн. куб. м в 2015 році) стало засолення грунтів і, одночасно виснаження водних горизонтів на глибинах до 300 м. Втім, масштаби збитку ніхто не визначав.

Фото: без Северо-Крымского канала Крым ждет катастрофа

Отже, влада Криму ведуть мову про забезпечення населення чистою водою, а не про повне забезпечення населення і галузей економіки прісною водою. Чуєте різницю?

Слід зауважити, що посухи в Криму стають звичним явищем, спостерігається тенденція до зменшення товщі снігового покриву, і тому все менше води можна отримати з поверхневих джерел. Навіть виконані за останні роки роботи по наповненню річок і водойм не дозволили збільшити обсяг відбору води.

Вся надія влади Криму - на підземні прісні води. За останні роки було проведено пошуково-розвідувальні роботи на відкриття нових горизонтів підземних прісних вод на глибинах від 300 до 500 метрів. На сьогодні розвідані і оцінені запаси прісної води в підземних горизонтах півострова складають 385 млн. Куб. м в рік. Аксьонов вже заговорив про можливість початку пошуково-розвідувальних робіт на прісні води на глибинах до 1000 метрів.

Але, як уже сказано, проблема полягає не тільки в тому, щоб знайти, але і щоб подати воду до споживача. Свого часу планувалося будівництво Солнечногорского водосховища з подачею води за допомогою каскаду насосних станцій в Судак. І проект вартістю 7300000000 руб в 2016 році був виключений з федеральної програми.

Наскільки складно вирішуються питання водопостачання населених пунктів з використанням підземних прісних вод з великих глибин, можна розглянути на прикладі водопостачання міста Полтави.

Місто, в якому проживає 290 000 населення, отримує воду з кількох водозаборів (всього понад 40 свердловин глибиною від 300 до 700 метрів) річний обсяг споживання - близько 30 млн. куб. м. Окремі водозабори розташовані на відстані більше 20 км від міста.Ця складна система водопостачання споруджувалася протягом десятків років і неодноразово модернізувалася з метою поліпшення якості води та збільшення обсягів її подачі. Зокрема, подача води для висотної забудови (7 поверхів і вище) здійснюється в три каскаду.

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Побудувати таку ж систему, скажімо, для водопостачання Керчі і Феодосії (населення - 230 000 сумарно), за три-п'ять років технічно неможливо, якщо враховувати необхідність попереднього проведення досить великого обсягу геологорозвідувальних робіт. А для подачі води на південне узбережжя Криму, де, за розрахунками російського міністерства курортів і туризму республіки Крим в курортний сезон населення півострова за рахунок відпочиваючих може вирости на півтора мільйона, трьома каскадами підйому і 20 кілометрами водопроводу НЕ відбудешся. Потрібно буде багато часу і коштів для реалізації такого величезного проекту.

Так, для збільшення з 40 до 65 000 кубометрів обсягів подачі води до Сімферополя необхідно провести геологорозвідувальні роботи (геофізика, буріння і випробування свердловин) і визначити запаси підземних прісних вод, побудувати водопровід від Іванівського до Міжгірського гідровузла, забезпечити подачу води на гідровузол від Вілінського водозабору по Севастопольському водопроводу і прокласти перемичку від мікрорайону Залісся до Аянське водопроводу. Як то кажуть, зовсім небагато, почати і закінчити.

Але природа невблаганна.Глобальне потепління не дасть багато часу на роздуми і не буде враховувати відсутність або недолік фінансових, технічних та інших ресурсів.

Згідно з оптимістичними кліматичними прогнозами (потепління до 2100 року на 1,8 ° -2,0 °, песимістичний прогноз - зростання на 3,8 °) практично вся територія півострова «перекочує» з помірно вологого континентального кліматичного поясу до пояса напівпустель.

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Істотно зменшиться і площа субтропіків Криму - більш ніж удвічі.

Отже, зросте потреба в воді, і тут вже сільське господарство без поливу не обійдеться, причому всі без винятку. А як занепад сільське господарство Криму, то продукти кримчанам доведеться везти з Росії. Водосховища, природні водойми та річки почнуть швидко висихати, а це боляче вдарить по потребам населення в питній воді, нехай і не дуже чистою. Але навряд чи ці проблеми будуть цікавити Путіна; дожити до цих часів у нього шансів немає.

Звичайно, зміни будуть відбуватися і на території материкової України, зона напівпустель може поглинути велику кількість родючих земель.

Тому, напевно, не треба було вже так поспішати деяким з українських політиків із запевненнями про можливість швидкого відновлення подачі води на півострів. Є побоювання, що і самим води не вистачить, і від посух доведеться рятувати Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області.