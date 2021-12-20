Триптих. Частина перша: Крим. Масло.

18:29 16 липень Київ, Україна

Перш ніж розпочати нашу розмову, давайте згадаємо, що екологія - це наука, що вивчає закономірності взаємин організмів з навколишнім середовищем, а навколишнє середовище - це все живі і неживі об'єкти, сукупність факторів, природних та змінених діяльністю людини, які впливають на живий світ планети у всіх її проявах.

Запитайте себе, чому екологія так для нас важлива. Більшість людей в розвинених країнах вже сформулювало для себе відповідь на це питання - тому, що їх дітям і внукам в цьому світі (державі, населеному пункті) ще жити і жити. Тому вони і прикладають зусилля, щоб не дати зіпсувати майбутнє своїх нащадків.

Цю думку психічно нормальних, відповідальних людей. Тому з кожним роком все більше стає тих, які не тільки виходять з гаслами про захист навколишнього середовища, але і засукавши рукава беруться за прибирання сміття, очищення лісів і річок.

Однак останнім часом питання екології з суто практичних стали обов'язковою частиною політичних уподобань електорату і відвертого піару тих же політиків. Послухати - так все вони за збереження навколишнього середовища.

На жаль, на практиці все більше прикладів, коли проголошені окремою державою або її політико-адміністративним бомондом пріоритети екологічної політики йдуть врозріз з реальним станом речей. Наділені владою особи прямо цього не говорять, але їх ставлення до природи можна охарактеризувати словами: «Після нас - хоч потоп». Їм наплювати (хоча більш близьким за змістом є слово «на.. . рать ») на навколишнє середовище, на життя і здоров'я своїх співгромадян. Коротше кажучи, «бабло перемагає зло».

У Радянські часи Крим отримав назву «всесоюзна здравниця» - і завдяки клімату, і завдяки лікувальним установам, особливо тим, які використовували місцеві лікувальні ресурси, і завдяки досить комфортним санаторіям, профілакторіїв і будинків відпочинку, кількість яких поступово збільшувалася, але в найпершу чергу - завдяки теплому і ласкавого моря.

Що гріха таїти - за часів Україна були в Криму певні проблеми з екологією. Не вистачало води, в тому числі питної - допоміг канал з дніпровською водою. Неодноразові випадки виходу з ладу застарілих систем каналізації - побутової та зливової - змусили місцеві бюджети направляти все більше фінансових ресурсів на їх модернізацію. У справі захисту навколишнього середовища не стояв осторонь і республіканський бюджет. Зокрема, значні кошти виділялися на протизсувні заходи, одним з яких стало запобігання руйнування скелі, на якій стоїть знамените на весь світ «Ластівчине гніздо».

Настав 2014 рік, рік анексії Криму Російською Федерацією. Відразу ж реклама в російських ЗМІ - ось вони, бажані і легкодоступні для росіян курорти.Все на відпочинок до Криму!

Минуло шість років.

Що за цей час таке потужне, багате держава як Росія зробила для підйому багаторічної слави Криму як здравниці? Покращилися умови життя кримчан? Стали чистіше повітря, питна вода, земля і море? Або ліквідовані ті екологічні проблеми, які так муляли очі місцевої влади?

На всі ці запитання є одна відповідь: НІ! Ніяких змін в кращу сторону; скоріше навпаки.

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На пам'яті жителів міста Армянська екологічна катастрофа на заводі «Кримський титан» в 2018 році: жовте листя на деревах, взагалі голі дерева, неприємний запах у повітрі, іржаві металеві поверхні в квартирах, мертві птахи, зростання числа легеневих захворювань, в тому числі серед дітей . Кислотний повітря досяг і населених пунктів материкової України.

Окупаційна влада замовчує той факт, що причиною екологічного лиха стало припинення водопостачання заводу по Північно-Кримському каналу. Для ліквідації аварії з підземних горизонтів в кіслотонакопітель заводу було закачано 12 млн. Куб. м води та завезено 25 тис. кубометрів вапняного молока.

Уряд Аксьонова запевняє, що власниками заводу розпочато його реконструкцію. При цьому поза увагою залишається той факт, що в проекті не вирішено питання стабільного водопостачання заводу. А це означає, що в разі посухи аварія може повторюватися знову і знову.

Багато з опитаних городян не вірять в перспективу закриття заводу з екологічних міркувань, а ті сім'ї, які мають маленьких дітей, кажуть, що при повторенні ситуації 2018 вони будуть шукати можливість покинути місто.

Вірменсько-Красноперекопський промвузол - це осередок хімічної промисловості, де крім «Кримського титану» розташовані такі підприємства як «Кримсода» і Перекопський бромистий завод. Щільне скупчення хімічних підприємств несе в собі потенційну небезпеку як для навколишнього середовища, так і для населення, якусь хімічну вибухівку.

Але російська влада Криму проголосила про необхідність розширення хімічного виробництва. Так, завод «Бром» в Красноперекопську планує інвестувати кошти в будівництво потужностей з виробництва хлору, причому зі зниженням класу небезпеки з першого до другого.

Що тут говорити. Якщо аварія на титановому комбінаті - це серйозна загроза здоров'ю кримчан, то аварія на хлорного виробництві - це вже трупи, десятки і сотні трупів.

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Крім того, має намір збільшити обсяги виробництва і «Кримсода», для чого підприємству надано в користування частину Сиваша. Буде також дозволено відкрити десятки нових кар'єрів з видобутку вапняку. Ось таке поліпшення екологічної ситуації.

Як же можна так зневажливо ставитися до Криму і кримчанам і абсолютно не враховувати природний статус курортного Криму? Мабуть у Аксьонова за роки його правління так і не вистачило часу ознайомитися з Конституцією РФ. А в ній сказано «Кожен має право на сприятливе навколишнє середовище, достовірну інформацію про її стан» (стаття 42) і «Кожен зобов'язаний охороняти природу і навколишнє середовище, дбайливо ставитися до природних багатств» (стаття 58).

Втім, чому тут дивуватися. Можна подумати, що Путін Конституцію РФ читав. ..