Триптих. Частина 3. Какашечка до какашечке.

10:27 20 липень Київ, Україна

Депутат російського парламенту Криму, проросійський політик і громадський діяч Сергій Шувайников стверджує, що ситуація з екологією Криму як була плачевною, так і залишилася. На його думку, тільки в 2019 році Мінприроди Криму перейнялася проблемами екології та початок розробку «Стратегії екологічної безпеки Криму», коли до кінця каденції влади залишилося менше року.

Найбільш болючими екологічними проблемами для кримчан Шувайников вважає нерекультівованние звалища в степу, передгір'я і на Південному березі Криму, відсутність якісних каналізаційно-очисних споруд, системне забруднення прибережної смуги та води в курортних містах, а також знищення величезної кількості повноцінних дерев в районах спорудження траси «Таврида ».

За статистикою кожен житель Криму - і старі, й малі - за рік викидає понад 350 кілограм твердих побутових відходів. Це не рахуючи того сміття, який в курортний сезон залишають за собою приїжджі (6 млн приїжджих було в 2013 році, 3-3,5 млн в 2019 році).

Населення в 2019 році - 1,9 мільйона. Легко порахувати, скільки побутових відходів на рік підлягає утилізації - близько 1,1-1,2 мільйона тонн.

До того ж, існують і комунальні і промислові відходи, переважна більшість яких теж підлягає утилізації, і яких значно більше в перерахунку на одну людину - 5-6 тонн на рік.

Технологія поводження з відходами зрозуміла і для школяра: 1) зібрати, 2) вивезти, 3) переробити, 4) утилізувати 5) рекультивувати.

Але виявилося, що вже за першим пунктом є значні труднощі. Тільки в Сімферополі для збору сміття на кінець 2019 не вистачало понад тисячу контейнерів, а також сотень двірників, які не бажали працювати за зарплату на третину менше, ніж в середньому в Росії.

Проблему з контейнерами для побутових відходів окупаційна влада обіцяє вирішити в 2020 році хоча б в Сімферополі. З вивозом сміття, як запевняють мери Сімферополя та Севастополя, проблем не буде.

Проблемами Криму, які не тільки не були вирішені з моменту анексії, але отримали за останні роки ще більш загрозливих масштабів, стали переробка і утилізація відходів і рекультивація полігонів для твердих відходів.

На сьогодні обсяг накопичених побутових і комунальних (!) Відходів на всіх сміттєвих полігонах Криму досяг 55 млн.куб.м - по 27 кубометрів на одного кримчанина.

Питання переробки сміття з моменту анексії Криму ніхто не звертав уваги влади. Так і не розпочато в промислових масштабах процес вилучення зі сміття вторсировини, хоча керівник проекту «Стоп.Хлам.Крим» Сергій Дубовик стверджує, що така програма вже працює з 1 січня 2019 року, і починається будівництво сміттєпереробних заводів, на що Уряд Росії виділив 1200000000 рублів.

Російський глава уряду Криму Юрій Гоцанюк розповів представникам ЗМІ, що в 2020 році в рамках національної програми «Екологія», затвердженої на засіданні Уряду РФ, в 2020 році реалізується п'ять регіональних проектів, вже в 2024 році частка твердих комунальних відходів, спрямованих на переробку, складе до 60%, а частка ТКВ, спрямованих на утилізацію, складе до 36%.

Але місцеві екологи справедливо вважають, що товариші Гоцанюк і Дубовик видають бажане за дійсне, що це спроба забезпечити населення рожевими окулярами.

Так, є національна програма «Екологія», в рамках якої до 2024 року передбачається рекультивація 8 полігонів ТКВ. Чи не будівництво нових полігонів, не будівництво сміттєпереробних або сміттєспалювальних заводів, а рекультивація переповнених полігонів ТКВ.

Зі свого боку, російське міністерство ЖКГ Криму ініціювало громадське обговорення проекту територіальної схеми поводження з відходами, який передбачає будівництво до 2024 року 10 сміттєперевантажувальних станцій з системою сортування і двох автоматизованих сміттєсортувальних комплексів. Але обіцяти не означає одружитися.

Проблема сміття, мабуть, наймасштабніша в Криму. Від Не перероблених відходів страждають не тільки курортні міста. Сімферополь поступово перетворюється в одну велику смітник.

Місцеві жителі скаржаться, що в околицях міста практично не залишилося чистих галявин для пікніків, а в лісах і галявинах, і на узбіччях автодоріг утворюються стихійні звалища. Аналогічна проблема і в самому місті.

Давайте подивимося уважніше, як реально втілюється в життя справа звільнення Криму від сміття.

Єдиний законний полігон для сміття в Севастополі - «Первомайський» функціонує з порушеннями. Шари сміття не пересипаються грунтом, внаслідок чого полігон перетворився на банальну звалище і став однією з причин потрапляння Севастополя майже на самий низ російського екологічного рейтингу - 73 позиція з 85.

Сміття і відходи з Сімферополя ще з радянських часів вивозили на полігон «Кам'янка», який був організований без дотримання санітарних норм, а полігон вважали «тимчасовим».

Здавалося б, у 2017 році повинна була закінчитися неоголошена війна між жителями села Кам'янка та місцевою владою за закриття полігону, коли звалище офіційно закрили. Але влада дозволила звозити на звалище будівельне сміття. А вже під видом будівельного сміття на звалище продовжували звозити побутові відходи.

У 2018 році ввезення сміття все ж припинили і виділили 1000000000 рублів на рекультивацію полігону. Провели тендер, і рекультивація почалася.

Але коли встановили огорожу, виявилося, що рекультивувати збираються не весь полігон, а тільки частину. Хай вже так, але з'ясувалося, що міністерство ЖКГ Криму на полігоні «Кам'янка» почало будувати сміттєпереробний комплекс. І знову з порушенням норм. І знову протести населення.

Тільки жителі села добилися від Аксьонова заборони на вивезення сміття на полігон, як в 2020 році довелося знову виходити на акції протесту, тому що замість сміттєпереробного комплексу міністерство вирішило побудувати станцію для перевантаження сміття на семи гектарах. І знову з порушенням норм.

Проблема сміття виходить далеко за межі двох найбільших міст. Глава адміністрації Ялти Іван Імгрунт повідомляв про угнетающем санітарному стані міста, а ситуацію зі сміттям назвав кричущою.

Рекультивація полігонів ТКВ в Сімферополі, Керчі, Старому Криму, Алушті, Саках повинна була бути розпочато ще в 2016 році і закінчена в 2018. Потім завершення рекультивації перенесли на 2020 рік, а тепер мова йде про 2021-2022 рік. Коротше кажучи, за чотири роки завершили рекультивацію полігону тільки в Саках.

Рекультивацію двох закритих звалищ - в Судаку і Білогірську - у 2022 році повинні тільки почати. І це при тому, що за останні два роки площа Білогірського полігону поблизу села Тургенєве зросла майже в десять разів. І буде ще рости, оскільки згідно з проектом полігону він ще на 40 відсотків не заповнений.

До речі кажучи. Свого часу на Тургенєвській полігоні була розпочата модернізація. Там почали вибирати з відходів цінні фракції, органіка пішла на переробку, встановили електростанцію, яка працювала на газі, його виділяла сміття; почалася рекультивація полігону. І що ж? У 2017 році - розповідає професор екології, президент Кримської академії наук Віктор Тарасенко - прийшли хлопці в камуфляжі від Білогірського заводу будівельних матеріалів і викинули компанію «Інсайт-2007», яка там працювала.

Всього на території Криму екоактивісти нарахували понад 700 полігонів та звалищ - і санкціонованих, і несанкціонованих; і це мова йде тільки про великі об'єкти. Якщо ж вважати всі звалища, то, наприклад, тільки на території Ялти нарахували 103 нелегальні звалища. На території Севастополя було виявлено 1515 нелегальних звалищ, 663 з яких вдалося ліквідувати силами жителів міста. А в травні 2019 природоохоронна прокуратура заявила, що тільки за рік в місті утворилося 4,5 га будівельних звалищ.

Недбалість окупаційної влади з проблеми з накопиченням сміття на півострові ставить під загрозу здоров'я жителів усього Криму, завдає непоправної шкоди флорі і фауні, який завжди славився чистим повітрям і багатою природою. Однак зберігати ці блага явно не входить в плани окупантів. Для військової бази площею 27 000 квадратних кілометрів наявність природи і цивільних осіб не обов'язково.