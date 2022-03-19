Тотальна війна

В останній тиждень російська армія веде постійно в різних місцях обстріли цивільних об'єктів і цивільної інфраструктури. Цинічний військовий злочин у Маріуполі, коли окупанти зруйнували пологовий будинок та дитячу лікарню знаменує перехід від «спецоперації», яка безславно провалилася, до повномасштабної війни проти мирного населення.

Кремль не знайшов ніяких інших можливостей до бодай примарного наближення своєї «перемоги», як знову застосувати звичну для окупантів-злочинців тактику взяття міст шляхом створення гуманітарної катастрофи, до якої, власне, і зводиться вся стратегія російських загарбників. Аналогічна тактика застосовувалася Кремлем і в Чечні, і в Сирії.

Те, що ніяк не може вкластися у голові нормальної людини - знищення цивільного населення та невиправдана військовими діями жорстокість нападника - століттями використовувалось окупаційними арміями різних країн. Навіть з’явилася відповідна військова теорія, що науково обґрунтовує війну проти цивільного населення. Теорія «тотальної війни».

Головна теза теорії «Тотальної війни» полягає у тому, що сучасна війна – це війна не армій, це війна націй. У ній втрачає сенс старий поділ на фронт і тил, військових та цивільних. У війні так чи інакше беруть участь усі, а тому «законним об’єктом знищення» може бути будь-хто. Старий, вагітна жінка, дитина…

Фашистські окупанти дуже послідовно «впроваджували» такий підхід ще у Першу світову. Взяття та розстріли заручників, руйнування культурних пам'яток, застосування нових неконвенційних засобів на кшталт бойових газів - усе це, на думку німецького командування, мало посіяти жах у ворога і зламати його волю до опору.

Гітлерівська концепція бліцкригу передбачала, що німці «сіятимуть» по інших країн усі жахи тотальної війни, тоді як самі насолоджуватимуться радощами майже мирного часу. Картки, інфляція, голод, зникнення промислових товарів – усе це буде десь там, у ворогів та в окупованих країнах, але не в Німеччині.

І лише після катастрофічної для фашистів Сталінградської битви Геббельс у своїй промові у берлінському Палаці спорту 18 лютого 1943 року закликав німців згуртуватися у «тотальній війні». Вже через пів року після його промови був стертий з лиця землі Гамбург, і це виявилося лише зачином тієї війни на знищення, яку тепер вели не німці, а проти німців. І саме німці зрештою явили світові повчальний приклад нації тотально переможеної, зламаної та політично знищеної внаслідок такої війни.

Путін, як послідовник нацистської ідеології, взяв «на озброєння» найгірші та найстрашніші сторінки історії. Намагаючись відтворити у агресії проти України методи «тотальної війни», головна мета якої: комбінацією всіх доступних заходів змусити українську націю звернутися до своїх політиків і військових з вимогою за всяку ціну, на будь-яких умовах припинити цей жах, Путін забув головний постулат «тотальної війни»:

«Переможе та нація, яка зможе краще згуртуватися, повніше мобілізуватися, підкорити всі свої інтереси війні та зламати волю супротивника».

Україна повністю мобілізувала зусилля всієї нації та підкорила усі свої інтереси святій справі захисту рідної країни від агресора. А про волю українців вже складають легенди та пісні.

Путін досі не зрозумів, що такі милі його мертвому серцю «скрепні» заклики «Вставай, страна огромная!», «Все на защиту Отечества!», «Враг будет разбит, Победа будет за нами!» - це не про Росію…

Це – про Україну!

Путін хотів «Тотальної війни»?!

Він її ОТРИМАЄ!