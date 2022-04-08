Тільки Тотальна "депутінізація"

11:22 04 квітня Київ, Україна

На російському державному сайті РІА «Новости» вийшла стаття «Що росія має зробити з Україною». «…має зробити»!



Уже у самій назві росія повністю викладає свою звірячу сутність щодо України.



/>Кремль активно посилює у росії риторику про повну ущербність українців та недоречність існування України та Української Нації взагалі. Пропагандисти обґрунтовують необхідність етнічних чисток та етноциду. Вони марять про «деукраїнізацію», а досягти її мріють за допомогою масових репресій українців.



«Украина, как показала история, невозможна в качестве национального государства».



«Не следует проводить существенных различий между ВСУ и так называемыми нацбатами, а также примкнувшей к этим двум видам военных формирований территориальной обороной. Все они равно причастны к запредельной жестокости в отношении мирного населения, равно виновны в геноциде русского народа, не соблюдают законы и обычаи войны. Военные преступники и активные нацисты должны быть примерно и показательно наказаны. …. Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц. Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования».



«Денацификация неизбежно будет являться и деукраинизацией — отказом от начатого еще советской властью масштабного искусственного раздувания этнического компонента самоидентификации населения территорий исторических Малороссии и Новороссии».



«Название «Украина», по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории».



Абсолютно дика по своїй суті стаття розставила усі крапки над «і». Повна деукраїнізація – ось головна мета божевільного керманича Кремля. Тотальне знищення української нації шляхом етноциду!



Масові страти населення від самого початку входили в план путіна з вторгнення в Україну. Голова британської розвідки MI6 Річард Мур говорить про те, що «Ми знали, що плани Путіна щодо вторгнення включали позасудові страти його військовими та спецслужбами. Повідомлення про страти цивільних осіб, які надходять зі звільнених районів, жахають і лякають».



Зараз Кремль намагається у черговий раз «вивернути» факти та «призначити» винними у масових звірячих тортурах та вбивствах мирного населення на Київщині міфічних «націоналістів та бандерівців», підкреслюючи тим самим необхідність «визволення Малоросії та Новоросії» від зловісного «Київського режиму».



Незважаючи на те, що кількість свідчень, які підтверджують причетність російських військ, зокрема - кадировців, до вбивств мирних жителів зростає, така брехня знаходить свою широку аудиторію. Позбавлені правлінням путіна власного розуму та волі росіяни готові повірити будь-якому лайну кремлівської пропаганди.



Вони готові повірити і вірять Міноборони РФ, яке вже назвало страшні злочини росіян на Київщині «провокацією українських націоналістів».



Голова СК рф Бастрикін доручив проаналізувати повідомлення про вбивство мирних жителів у Бучі. А оскільки Міноборони вже назвало це «фейком» та «провокацією», СК і закликає вжити заходів до викриття цих провокаторів. Кримінальне впровадження буде відкрите за статтею про «фейки про російські збройні сили».



Деякі речі не вкладаються у голові. Так не повинно бути, бо це протиприродно.

Саме такими є звірства на Київщині та у інших місцях України – протиприродніми. Люди не могли їх вчинити. Та ще більш протиприродно виглядає реакція на злочини влади росії та її населення.



Навіть війна має свої правила людяності. Та сама росія за ними не живе. І не воює.

Бо там, на росії, у більшості своїй не люди – а звірі. Влада кривавих хижаків у країні тупих овець.



Яке може бути з ними перемир’я, який мир та добросусідські відносини? Тільки Перемога! Тільки тотальна «депутінізація» та масова «дерусифікація» «Кривавої Імперії» хоч якось втамує біль та справедливу лють українців по відношенню до мерзотників, які називають себе «обраною нацією»!