Тільки до Перемоги!





Ворог відступає практично по всій Київській та частково у Чернігівській областях. Воїни ЗСУ відновлюють контроль за тимчасово окупованими територіями.



У багатьох випадках окупанти відходять самі, без бою, залишаючи за собою зруйновані містечка та села. Залишаючи своїх «200-х», мародери активно «підбирають» навіть просте сільське зерно, забиваючи «мародеркою» всі вільні місця техніки, що відступає.



Наприкінці лютого серед експертів була поширена думка, що зрозумівши безперспективність і відмовившись від активних наступальних дій на Київщині та Чернігівщині, російські війська перейдуть до оборони та «закопуватимуться в землю», будуючи захисні споруди. Але виявилося, що армія



До полудня 1 квітня список покинутих росією населених пунктів опублікував Генштаб ЗСУ. «На Поліському напрямку підрозділами Збройних сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна».



На Чернігівському напрямку росіяни вийшли з таких пунктів як Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.



Тобто всього 28 сіл та селищ. Почалася нова фаза війни в Україні.Ворог відступає практично по всій Київській та частково у Чернігівській областях. Воїни ЗСУ відновлюють контроль за тимчасово окупованими територіями.У багатьох випадках окупанти відходять самі, без бою, залишаючи за собою зруйновані містечка та села. Залишаючи своїх «200-х», мародери активно «підбирають» навіть просте сільське зерно, забиваючи «мародеркою» всі вільні місця техніки, що відступає.Наприкінці лютого серед експертів була поширена думка, що зрозумівши безперспективність і відмовившись від активних наступальних дій на Київщині та Чернігівщині, російські війська перейдуть до оборони та «закопуватимуться в землю», будуючи захисні споруди. Але виявилося, що армія рф взагалі пішла з Київської області.До полудня 1 квітня список покинутих росією населених пунктів опублікував Генштаб ЗСУ. «На Поліському напрямку підрозділами Збройних сил України відновлено контроль над населеними пунктами Демидів, Димер, Литвинівка, Гаврилівка, Козаровичі, Жовтневе, Глібівка, Ясногородка, Толокунь, Сухолуччя, Липівка, Гавронщина, Маковище, Миколаївка, Хмільна».На Чернігівському напрямку росіяни вийшли з таких пунктів як Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.Тобто всього 28 сіл та селищ.

Керівництво України оцінює такий відступ ворога досить стримано, говорячи, що частини, ймовірно, будуть перекинуті на південний схід країни, насамперед, на Донбас, де напруга боїв, навпаки, наростає.



«Ми знаємо їхні задуми. Знаємо, що вони планують і що вони роблять. Знаємо, що вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитись на інших, дуже важливих. На тих, де нам може бути складно», – заявив президент Володимир Зеленський.



Росія кидає значні сили на південний схід, щоб отримати більш менш прийнятний для «внутрішнього споживача» результат до важливої дати — Дня Перемоги 9 травня, і одночасно посилити свої переговорні позиції.



Для Кремля певна перемога чи щось видане за таку може стати основним елементом фону зустрічі президентів Зеленського та путіна, підготовка якої, як дають зрозуміти сторони, продовжується.



Путін намагається зібрати "в одній руці" виграшні карти для того, щоб на можливих переговорах поводитися "з позиції сили". На жаль, США та союзники поки що скептично ставляться до ідеї надання гарантій безпеки Україні у разі оголошення нею нейтралітету, а це наріжний камінь можливих домовленостей із росією.



Як повідомляє CNN з посиланням на джерела, США та їхні союзники зараз обговорюють прохання Києва про гарантії безпеки у разі відмови від НАТО та оголошення про нейтралітет як поступку росії, щоб покласти край війні. Саме такий варіант просувається на переговорах України.



Але, схоже, Захід не готовий до таких зобов'язань. Деякі представники адміністрації Байдена визнають, що ще одна угода типу Будапештського меморандуму не буде корисною, а один західний чиновник сказав CNN, що будь-яких висловлювань і дій західних країн, «крім повної прихильності до захисту України, українцям буде недостатньо».



Але Захід не поспішає із гарантіями. Як не поспішає він і з постачанням «важкого» наступального озброєння, необхідного ЗСУ для того, щоб вибити ворожі війська з власної суверенної території. Путін навряд чи віддасть без бою те, що тимчасово зміг забрати під контроль окупаційних військ. Кремль спробує залишити «сухопутний коридор» у Крим та всю територію Донецької та Луганської областей з метою розширення так званих ЛДНР.



Після провалу бліцкригу путіна це зійде для росії за виправдання війни та втрат.



Такий розвиток подій зовсім не влаштовує Україну та українців. Те, що ворог забрав силою, силою і буде повернено! У будь-якому разі, за допомогою Заходу чи без! Але й без того величезна ціна, яку українці вже заплатили своїм життям за самостійність та Волю, не має збільшитися.

Тому Україна має здобути ще одну дуже важливу перемогу – на дипломатичному фронті, все ж таки схиливши заокеанських та європейських партнерів до більш рішучих дій у справі захисту світової стабільності та демократичного спрямування розвитку майбутнього.