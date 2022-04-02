10:50 02 квітня Київ, Україна

Протягом останніх років влада росії практично знищила можливість громадянам країни висловлювати свою особисту думку, що відрізняється від прийнятих кремлівських догм.

Позасистемна опозиція завдяки широкому застосуванню каральних заходів у росії знищена. Системна (читай: провладна) опозиція практично не відіграє ніякої ролі у социумі і є, по суті, лише одним із засобів влади для контролю та попередження виходу з провладної «колії» суспільної думки.

Народ росії протягом багатьох років «програмувався» виключно на бездумну підтримку будь яких рішень кремлівських злочинців. Мати свою особисту відмінну точку зору стало просто небезпечно.

У Росії сьогодні виходити на мітинги чи вставати у пікети стало практично неможливим. Буквально будь-яке публічне висловлювання проти війни в Україні закінчується затриманням, штрафом, добою арешту, а віднедавна може призвести і до кримінального переслідування.

Але повністю зазомбувати російське суспільство Кремлю не вдалося. В росії поширюється відносно нова форма протесту проти дій влади – так званий «тихий пікет». Це нанесення на одяг чи аксесуари різних написів, часто емоційних, які відображають особисте відношення людини до тієї чи іншої проблеми або ситуації.

Така форма самовиразу є більш безпечна у порівнянні з традиційними пікетами та протестними масовими заходами, але дає можливість людині виказати свою особисту точку зору. Висловити свій протест.

Безперечно, вийти зараз у Москві з написом на сумці або одязі «Путін х..ло» або «Нет войне» теж доволі небезпечно. Але поліція у більшості випадків не звертає увагу на маленький напис. Зате на нього звертають увагу ті, для кого такі написи є не простою декорацією одягу, а відповідають сутності їх особистих думок та хвилювань.

Люди менш схильні висловлювати думку, якщо відчувають, що перебувають у меншості. Тому «Тихий пікет» може стати вкрай важливим засобом демонстрації своєї позиції: якщо хоча б одну людину він вмотивує приєднати свій голос до носіїв «тихих пікетів» – то все це не дарма.

Під час війни, яку веде росія проти України, «тихий пікет» насамперед нагадує людям — супротивникам «спецоперації», що вони не самотні. Показує людям, які «зазомбовані» та підтримують нинішню владу, що крім таких як вони, є ще й реальні люди, а не проплачені боти в інтернеті, не «зрадники батьківщини», які «втекли на Захід». «Тихий пікет» розвінчує скрепні міфи та легенди про тотальну «єдність».

Безумовно, це навряд чи зможе переконати багатьох, але коли бачиш протест у житті, а не тільки в твіттері, з'являється відчуття спільності, розуміння, що багато хто теж «проти» і не байдужі.

Хотілося б подякувати всім, хто ходить з тихими пікетами, розвішує жовто-блакитні стрічки та листівки. Це дає надію на те, що росія – ще не зовсім втрачена для світу.