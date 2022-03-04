18:40 03 червень Київ, Україна

2021 рік вже запам’ятався низкою гучних міжнародних подій, до яких причетна Росія. Подій, стовідсотково негативних та страшних. Євросоюз обурили викриття терористичних дій російського ГРУ , інформація про які в цьому році облетіла перші шпальти усіх засобів масової інформації країн світу. За даними розслідувачів, росіяни можуть бути причетні до серії вибухів на складах боєприпасів і військових заводах у Болгарії в період з 2011-го по 2020 роки. Портал Bellingcat оприлюднив резонансне розслідування, згідно з яким щонайменше два з цих вибухів - справа рук спецпідрозділу ГРУ. Члени цього спецпідрозділу причетні також до вибухів на складі боєприпасів у Чехії у 2014 році, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля й низки інших таємних операцій у Європі.

Про ці події багато говорили та писали. Європа практично одностайно звинувачує Кремль у міжнародному тероризмі. Але якось за кадром залишилися події на території України, що трапилися протягом часу російської агресії. Про них або забули, або, навіть, не знали у Європі. Дарма. Події не менш страшні та гучні. І Україна їх точно не забула і не забуде ніколи. Бо за ними стоїть страх, горе та життя людей.

Близько 2-ї години ночі 29 травня 2014 року на залізничному мосту поблизу станції Зелений Колодязь (недалеко від с. Зелений Колодязь Чугуївського району) на перегоні Мохнач — Зелений Колодязь у Харківській області стався підрив рейкового полотна, яке було виявлено машиністом потягу «Адлер — Київ». Також у результаті вибуху ударною хвилею повибивало шибки у будинках поблизу залізниці. Подію кваліфіковано як терористичний акт.

17 червня 2014 року близько 14 години на території сіл Безсали і Красне Лохвицького району Полтавської області на газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" стався вибух, унаслідок якого з газотранспортної системи втрачено до 10 млн куб. м природного газу.

Ключова версія вибуху на газогоні - теракт. Правоохоронці стверджують, що цьому вибуху передували дві спроби терористичних атак на українську газотранспортну систему, що сталися на території Івано-Франківської області наприкінці травня 2014 року.

23 грудня 2014 о 01.40 під Маріуполем було підірвано залізничний міст через річку Кальчик на 1260 км залізничного перегону, що неподалік селища Мухіне. У результаті вибуху пошкоджено опору мосту. Рух потягів у район залізничного вокзалу і морського торгового порту тимчасово припинено. Підрив мосту кваліфікували як терористичний акт.

20 січня 2015 року на перегоні Розівка—Комиш-Зоря поблизу села Кузнецівка Запорізької області підірвали залізничний міст. Щонайменше 10 з 30 вагонів товарного потягу зійшли з рейок. 21 січня 2015 року на Луганщині було підірвано міст через Сіверський Донець в Станиці Луганській.

22 лютого 2015 у Харкові на мирному мітингу стався вибух. На місці загинули дві людини (активіст Євромайдану Ігор Толмачов та підполковник міліції Вадим Рибальченко), наступного дня помер у лікарні швидкої та невідкладної допомоги 15-річний підліток Данило Дідик, постраждалий під час вибуху. Ще через день помер 18-річний студент Харківської академії міського господарства Микола Мельничук.

6 жовтня 2015-го на залізничній станції «Куп'янськ-Вузловий» вибухнула цистерна, вибух правоохоронцями кваліфікований як замах на диверсію за допомоги магнітної міни СПМ.

23 березня 2017 року, о 2:46 ночі на військових складах боєприпасів 65-ї бази зберігання у Балаклії під Харковом сталася серія вибухів і зайнялася пожежа. Військовий прокурор України Анатолій Матіос кваліфікував подію як диверсію. Пожежа охопила кілька майданчиків зберігання танкових та артилерійських снарядів калібру 125 і 152 мм, вогонь поширився приблизно на третину території бази, площа якої становить 368 га. Навколо зони пожежі було організовано 7-кілометровий кордон, територію в радіусі 50 км оголошено надзвичайною зоною. Через пожежу почалася евакуація населення міста та прилеглих до військових складів сіл. Так, з Балаклії було евакуйовано понад 16 тисяч осіб, з села Вербівка та села Пришиб — 2700 осіб, з села Яковенкове та села Волохів Яр — 806 осіб. Унаслідок катастрофи загинула 1 жінка, ще 4 особи поранені.

26 вересня 2017 року виникло займання на стратегічних складах боєприпасів 48 арсеналу ЗСУ під Калинівкою. Внаслідок пожежі вибухнуло 32—40 тис. тонн снарядів. Станом на 2017 рік, 48-й арсенал був одним з найбільших в Україні. Евакуйовано близько 30 тисяч людей. До лікарні потрапили двісті осіб. Збитки від втрати боєприпасів становлять не менше 800 млн дол.

31 серпня 2020 року на Житомирщині стався підрив залізничної колії, якою рухався вантажний потяг сполученням «Барбари – Коростень». На перегоні «Сокорики-Бехи» під час руху потягу, який транспортував з Білорусі 64 вагони з бензином і дизельним пальним, стався вибух, внаслідок якого деформовано рейки та пошкоджено залізничні шпали. Жертв немає. Обставини вчинення злочину розслідуються слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Численні підриви громадських об’єктів, офісів волонтерів та патріотичних партій на Харківщині та Одещині, Миколаєві, Херсоні, Києві протягом 2014-2017 років. Підриви автівок та вбивства Павла Шеремета, полковника СБУ Олександра Хараберюша, співробітника Департаменту контррозвідки полковника Юрія Вознього, полковника ГУР МО Максима Шаповала, бійця добровольчого батальйону Тимура Махаурі.

Це далеко не повний перелік географії та цілей диверсантів ГРУ РФ. Результати розслідувань та зв'язки затриманих вказують на наявність у злочині «російського сліду».