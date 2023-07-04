"Театр абсурду"?

Постійне відчуття нереальності того, що відбувається. Принаймні на росії. Абсолютно незрозумілий марш "кухаря", який швидко перетворився на демарш.. Реакція ліберальної псевдоопозиції та незадоволених диктаторським режимом, які лише зрідка "на словах" підтримали "бунтівників", але головна допомога тим, хто "йшов на москву міняти владу", проявила себе лише у войовничих інтернет повідомленнях, "кухонних розмовах" та оплесках у ростові . Оплескали потім, коли вже обдурені "вагнерівці" поверталися "додому". Або на страту. Або на вигнання.

А де були всі ті, кого путін вважає "справжніми російськими" і про чию "всенародну підтримку" постійно веде свої болючі публічні розмови? Чому не кинулися під танки "зрадників" у Ростові чи на підступах до Москви? Таке враження, що в Росії немає перших, ні других. Тотальна байдужість і бездіяльність нації в той момент, коли, на думку переважної більшості, вирішувалася доля майбутньої Росії. Могла зважитися, але...

Де стояв той "потужний заслін" нацгвардії, якому через два дні напруженого графіка лікувальної психотерапії та прийому заспокійливих так дякував Путіну? Кому та за що? І як же треба зневажати власний народ, щоб нести таку нісенітницю і не реготати, як божевільний? "Піпл сховає"? Немає на росії народу, немає російської нації. Є лише сіра аморфна маса, що повністю залежить від електростимуляції влади. Надія на одужання росіян і хоча б будь-який натяк на власний розум та волю остаточно зникли разом із пилом від танків ПВК.

Інформація про те, що Захід попросив не завдавати ударів по ворогові під час пригожинського автопробігу, викликає обурення. Ось дуже хочеться, щоб це був фейк. Навіть якщо це була циркова постановка фсб, ворожа розгубленість і деморалізація війська від цього нікуди не зникли. То чому не скористатися? Чого чекати? Пригожин зайде в кремль, витягне Путіна і повісить його на червоній площі і завершиться війна? Присоромлені росіянки повернуть Україні вкрадені території? Чи відбудують знищене і повернуть до життя загиблих? Нісенітниця! Тоді до чого такі заборони чи прохання?

Запитань дуже багато. Багато незрозумілого за відсутності повної інформації про причини. Тому наслідки від дій "кишенькової армії" пригожину (чи путіна?) можуть бути різноманітними. Можливо, це все непрорахована реально амбітна дурість кухаря, що занадто високо злетів. Можливо хтось щось пообіцяв, але не виконав. Наприклад, певні люди з оточення Путіна (або агенти іноземних розвідок, чи ще хтось) мали вчинити якісь дії в самій Москві і ЧВК тільки б завершили комбінацію. Можливо, таким чином путін підготував тотальну чистку оточення та суспільства, за якими уважно стежили та взяли "на олівець".

Чому не розглянути "марш Вагнера", як передислокацію боєздатних та досвідчених на війні підрозділів до Білорусі та за допомогою таких псевдовигнанців не забезпечити контроль території невпевненої у своєму досить млявому партнерстві з кремлем Білорусі, водночас створивши плацдарм для нового наступу на Чернігівщину та Київщину?

Безліч можливих причин, сценаріїв та наслідків.

Недооцінювати ворога, його хитрість та підступність – небезпечна справа. Але останнім часом події в Росії йдуть за таким сценарієм, що починаєш схилятися на бік тих, хто вважає, що росіяни здебільшого просто розумово деградували. Але одна справа сміятися над тими жителями російської глибинки, які, отримавши щастя перебратися влітку зі своїх звичних "п'ятистінок" у будинки у військових містечках, спочатку гріли воду на лінолеумі, потім на косяках, потім - повиламували шибки і в хід пішли шибки з дверима. , а під осінь - зібралися і знову повернулися до своїх закопчених і напіврозвалених будинків. Холодно ж у цивілізованому житлі без вікон та дверей!

І зовсім інша справа захищати країну від натовпу придурків із нульовим IQ та величезною популяцією. Не факт, що розумний ворог небезпечніший, ніж така зграя первинних інстинктів за відсутності розумового контролю.