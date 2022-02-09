Танці з вовками

09:15 21 травень Київ, Україна

Нещодавно, Комітет з міжнародних відносин Європейського парламенту опублікував проєкт доповіді з рекомендаціями керівництва Євросоюзу з приводу вибудовування відносин з Росією. У документі наведено п'ять принципів, спираючись на які, на думку комітету, європейським країнам слід взаємодіяти з Москвою.

Так, у відомстві запропонували сконцентрувати зусилля на боротьбі з російським втручанням у внутрішні справи ЄС. Втручання у суверенні справи вже давно стало візитівкою Кремля.

«Особливо важливо не піддаватися на спокусу пожертвувати інтересами національної безпеки союзників і партнерів з єдиною метою - відновити діалог з Росією», - підкреслює доповідач Парламентської асамблеї НАТО Брендан Бойл.

Консолідація зусиль на протидії загрозі безпеки країн Європи повинна стати невіддільною частиною заходів, якими Європа намагається нівелювати постійні агресивні спроби Кремля. Введення санкцій та посилення фінансового моніторингу дій Росії за кордоном спрямоване на унеможливлення економічних злочинів Росії за кордоном.

Крім того, Комітет з міжнародних відносин Європейського парламенту порекомендував Брюсселю підтримати частину продемократичного суспільства в Росії з використанням успіхів програми «Східне партнерство» як джерела натхнення для переважної більшості росіян.

Як випливає з доповіді, принцип «підтримки демократії» передбачає протистояння російськомовній прокремлівській пропаганді, яку «щедро» застосовує Кремль як вагому складову частину гібридної війни» влади Росії проти демократичного світового суспільства. Для цього Євросоюзу пропонується створити телеканал «Вільна Росія» (Free Russia Television) з цілодобовим мовленням.

Автори документу впевнені у тому, що «Євросоюзу слід прийняти і анонсувати стратегічне бачення своїх майбутніх відносин з демократичною Росією, що включає широкий спектр умов і стимулів, таких як полегшення візового режиму, програми інвестування в вільну торгівлю і модернізацію, а також стратегічне партнерство; воно також має позначити готовність запропонувати потенційні переваги в обмін на демократичні перетворення в Росії».

Передбачувано можливі «антидемократичні» результати майбутніх парламентських виборів у Росії турбують парламентарів Європи. Євросоюз повинен бути готовий не визнати парламентські вибори в Росії 2021 року і виключити Росію з міжнародних парламентських асамблей, якщо вибори будуть визнані сфальсифікованими.

У березні генсек НАТО Йенс Столтенберг звинуватив Росію в «агресивному поводженні» і заявив про необхідність стримувати її дії, а також посилити оборону альянсу і збільшити її фінансування. У свою чергу, глава Міноборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер пояснила високі витрати на озброєння «поведінкою Росії».

Європейські політики звертають увагу на стримування російської агресії. У цьому пункті вони запропонували спільно з НАТО та міжнародними партнерами тиснути на Москву, щоб вона «не втручалася» в справи регіону «Східного партнерства» і повернула «окуповані території східних держав - сусідів ЄС».

Якщо ж Росія продовжить агресивні погрози і військові дії, то ЄС слід бути готовим до того, щоб закликати до відключення країни від міжнародної платіжної системи SWIFT. Окрім цього, керівництву Євросоюзу пропонується скласти план зменшення залежності від поставок російського газу та нафти – принаймні доти, поки в Кремлі знаходиться теперішнє керівництво.

У проєкті доповіді Комітету з міжнародних відносин Європейського парламенту серед інших рекомендацій є наступна: визнання розслідувань Bellingcat підставою для введення нових санкцій. Тобто офіційно визнати за замовчуванням розслідування Bellingcat джерелом правдивої інформації. Це загрожує Кремлю якщо не катастрофою, то вкрай неприємними наслідками. Адже Bellingcat за весь цей час, починаючи з 2014 року, зібрав таку кількість доказів злочинів путінського режиму, що нові обґрунтовані санкції проти кремлівської влади можна буде вводити хоч кожного дня.