Таке собі "джерело свободи і правосуддя"...

Головна мета путінсько-кремлівської пропагандистської машини - формування у внутрішньої та зовнішньої аудиторії впевненості в тому, що російська агресія проти України була вимушеним кроком кремля у відповідь на так звану «українську загрозу». Відсутність будь-якої доказової бази під ці ствердження та сама абсурдність такої думки для переважної більшості інформаційних реципієнтів унеможливила закріплення такого меседжу у свідомості свідомої (перепрошую за тавтологію!) частини людства.



Єдиним винятком є внутрішня аудиторія росії, принаймні – більша її частина, яка «з легкістю» засвоїла відверту брехню кремля, знаходячись під постійним впливом псевдопатріотичної агітації та агресивної пропаганди. Зерна брехні впали на заздалегідь підготовлений ґрунт і впевнено «проросли» у мізках росіян.



«Зовнішня» частина інформаційної спецоперації москви з тріском провалилася. Демократична спільнота змогла відокремити «зерна від плевел» і відреагувала на російську агресію стійким осудом, потужними санкціями та допомогою для України у її боротьбі проти окупанта.



Впевнившись у неможливості виставити Україну як винуватця та першопричину вторгнення росії, кремль «відійшов» на заздалегідь підготовані інформаційні позиції, що мають на меті принаймні «зрівняти ролі» росії та України, порівну розподіливши між ними відповідальність за військові злочини, що коїть орда московитів у цій злочинній війні проти українців. «Катування та звірячі вбивства мирних громадян та полонених – це лише наша симетрична відповідь на злочини бандерівської влади Києва та її найманців, які набагато страшніші ніж ми, герої-визволителі…»



Для нас, українців - це вже звичний кремлівський брехливий цинізм, що не має меж. Але ще є міжнародна спільнота, від якої наразі залежить ціна, яку заплатить Україна за перемогу та її терміни. Тому інформаційна агресія кремля, спрямована на настрої та думки людей, які зараз об’єдналися з Україною у боротьбі проти спільного ворога – путінської росії, становить не аби-яку загрозу для майбутнього не лише України, а й усього демократичного світу в цілому.

Що потрібно зробити для того, щоб у відверту брехню повірили навіть розумні люди? По-перше – масованість та скоординованість інформаційної агресії. Брехня повинна «литися» з кожної щілини, доповнюючи та підкреслюючи одна одну.



Запідозрити у непрофесіоналізмі По-друге – джерела такої брехні повинні викликати довіру у громадян, бути неупередженим лідером суспільної думки у царині та трендах розповсюджуваної брехні. На пошук та «дружбу» з такими «джерелами» кремль не жалкує ні грошей, ні обіцянок, ні ресурсів. Бо вони формують суспільну думку набагато краще, ніж будь-які які офіційні джерела та штатні пропагандисти.Запідозрити у непрофесіоналізмі Amnesty International , як сказано на офіційному сайті цієї організації – «всесвітній рух, що об’єднує понад 9 мільйонів людей, які вважають боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою», неможливо.

З офіційного сайту: «Після п’ятдесяти років безпрецедентних досягнень Amnesty International проходить через трансформацію, щоб пристосуватись до нових стрімких змін в світі. Від великої бази в Лондоні ми перейшли до регіональних офісів в містах Африки, Азійсько-Тихоокеанського регіону, Центральної та Східної Європи, Південної Америки, Близького Сходу. Регіональні офіси стали головними центрами нашої розслідувальної діяльності та комунікацій.