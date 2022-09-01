Таке собі "джерело свободи і правосуддя"...

Головна мета путінсько-кремлівської пропагандистської машини - формування у внутрішньої та зовнішньої аудиторії впевненості в тому, що російська агресія проти України була вимушеним кроком кремля у відповідь на так звану «українську загрозу». Відсутність будь-якої доказової бази під ці ствердження та сама абсурдність такої думки для переважної більшості інформаційних реципієнтів унеможливила закріплення такого меседжу у свідомості свідомої (перепрошую за тавтологію!) частини людства.
Єдиним винятком є внутрішня аудиторія росії, принаймні – більша її частина, яка «з легкістю» засвоїла відверту брехню кремля, знаходячись під постійним впливом псевдопатріотичної агітації та агресивної пропаганди. Зерна брехні впали на заздалегідь підготовлений ґрунт і впевнено «проросли» у мізках росіян.
«Зовнішня» частина інформаційної спецоперації москви з тріском провалилася. Демократична спільнота змогла відокремити «зерна від плевел» і відреагувала на російську агресію стійким осудом, потужними санкціями та допомогою для України у її боротьбі проти окупанта.
Впевнившись у неможливості виставити Україну як винуватця та першопричину вторгнення росії, кремль «відійшов» на заздалегідь підготовані інформаційні позиції, що мають на меті принаймні «зрівняти ролі» росії та України, порівну розподіливши між ними відповідальність за військові злочини, що коїть орда московитів у цій злочинній війні проти українців. «Катування та звірячі вбивства мирних громадян та полонених – це лише наша симетрична відповідь на злочини бандерівської влади Києва та її найманців, які набагато страшніші ніж ми, герої-визволителі…»
Для нас, українців - це вже звичний кремлівський брехливий цинізм, що не має меж. Але ще є міжнародна спільнота, від якої наразі залежить ціна, яку заплатить Україна за перемогу та її терміни. Тому інформаційна агресія кремля, спрямована на настрої та думки людей, які зараз об’єдналися з Україною у боротьбі проти спільного ворога – путінської росії, становить не аби-яку загрозу для майбутнього не лише України, а й усього демократичного світу в цілому.
Запідозрити у непрофесіоналізмі Amnesty International, як сказано на офіційному сайті цієї організації – «всесвітній рух, що об’єднує понад 9 мільйонів людей, які вважають боротьбу з несправедливістю своєю особистою справою», неможливо.
І ось це «потужне джерело свободи та правосуддя» 4 серпня у своєму матеріалі на офіційному англомовному сайті розкритикувало дії Збройних Сил України та практично звинуватило їх у військових злочинах та порушеннях правил ведення війн. «Ми задокументували, що ЗСУ ставили мирне населення в ризиковане становище і порушували закони війни під час дій у місцях скупчення людей», - заявила генеральна секретарка Amnesty International Агнес Калламар.
Не треба мати ніяких надприродних здібностей, щоб зрозуміти, що твердження «неупереджених розслідувачів та правозахисників» цілком і повністю відтворюють брехливі наративи кремлівської пропаганди. Як заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, Amnesty International створює «фальшивий баланс між жертвою та злочинцем». А саме в цьому і полягає одне із завдань кремлівської пропаганди, як складової ведення гібридної війни, яку росія вже давно розпочала проти України.
На чий «млин ллє воду» неурядова організація з британським корінням, що позиціонує себе як транснаціональне «джерело свободи та правосуддя» цілком зрозуміло. Подібні заяви ставлять хрест на довірі до таких «розслідувачів». Тим більше, що український офіс не залучали до підготовки доповіді Amnesty International.
Директорка українського офісу Amnesty Оксана Покальчук «до останнього» сподівалася все виправити, а український офіс наполягав, що Amnesty International має як мінімум взяти до уваги дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Але керівництво, як каже Покальчук, «не зробило належних кроків для захисту інтересів людей, на яких працює організація, та всього правозахисного руху».
Коли Навального, який повернувся до росії, ув’язнили, Amnesty International спочатку стали на захист російського опозиціонера, але вже через місяць виступили із заявою, що не збираються його підтримувати і взагалі не вважають його політв'язнем, хоча її (Amnesty International) ніхто тоді не просив висловлювати свої думки та давати публічні оцінки. Ніхто, крім кремля, вочевидь… Але тоді, на початку 2021 року мова йшла про окрему людину та стан протестного руху в одні країні – росії.
Зараз же, «неупереджені висновки» Amnesty International стосуються перебігу злочинної війни, яку путінська орда розпочала в Україні не лише проти українців, а й проти усього демократичного світу взагалі. І від швидкої та впевненої перемоги України над «кремлівським злом» за допомоги та підтримки міжнародної спільноти залежить загальносвітове майбутнє.
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