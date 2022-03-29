Така мінлива маячня...

14:43 23 березня Київ, Україна

Відповідно до того, як російська окупаційна армія постійно отримує «по щах» від захисників України та практично «забуксувала» на самому старті «грандіозних» планів Путіна, змінюється й «переможна» риторика Кремля.

Кудись поділися галасливі вигуки про «перемогу за три дні». Ситуація на фронтах говорить сама за себе. Замість «блискавичної перемоги» загарбник отримав виснажливі бої за кожен метр української землі. Тому зараз, все частіше лунають казки про те, що «все йде згідно «геніального» плану» і, насправді, «ми нікуди не спішили і не спішим». І, хоча, «геніальність» плану вже очевидна усім, хто має очі та вуха, Кремль, як мантру повторює тезу про «відповідність результатів отриманим завданням».

Розповіді про «незначні втрати» не справляються з кількістю загиблих у російській армії, яка вже перевищила показники загальних втрат за 10 років війни СРСР в Афганістані. Активне впровадження в армії РФ далекої від загальнолюдських законів тези «нєту тєла – нєту дєла», коли сотні трупів окупантів залишаються «на добрива» на полях України ї їх ніхто не забирає та не відправляє до Росії на людське поховання викликає лише нерозуміння та глибоку відразу. В умовах цифровізації ХХІ століття приховати такі злочини по відношенню до власних солдатів практично неможливо.

Із кремлівської риторики кудись поділися розповіді про «слабку армію України», яка, за винятком «нацистського «Азову», ні на що не спроможна. Складається враження, що «Азов», виходячи з кремлівських байок - це взагалі вся українська армія, настільки вправно вояки Збройних Сил України нищать ворога. Тому, замість «страшних звірів-націоналістів» з’являються «Діти Сатани», які «прибувають з усього Світу» до України, щоб, мабуть, допомогти вже «втомленим нацистам роздирати своїми кровожерливими пазурами добрих та щирих російських миротворців».

Дивно те, що російський споживач, звичний до кремлівської «лапші на вухах», вірить у цю відверту маячну. Вірить у своїй більшості, підтверджуючи тим самим глибокий розлад колективної психіки російського суспільства.

Останнім часом все частіше з екранів РосТВ лунають вже відверті заклики до використання ядерної зброї, щоб «дати відсіч та попередити країни Європи про неможливість допомоги Україні у боротьбі з Росією». Складається враження, що Кремль почав активно провокувати європейські країни НАТО до активної військової операції проти Росії. Погрози Польщі та країнам Балтії по «створенню сухопутного коридору до Калінінграду, який опинився «у ворожій облозі» та превентивним ударам по Польщі абсолютно прозоро лунають від кремлівських високопосадовців та прикормлених журналістів.

Складається враження, що Путін вже змирився та готовий до поразки. Але – не від України. Внутрішня аудиторія не пробачить «другій армії світу» поразку від «купки нациків». Зовсім інша справа програти війну потужному світовому Альянсу.