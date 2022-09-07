Такі собі перспективи

"Тридев'яте царство" навіть не намагається вийти зі стрімкого "вільного падіння", яке росія демонструє останні роки. Це єдина "фігура" політичного, економічного та соціального "вищого пілотажу", яка зразково вдається путінській владі.

Навіть у «досанкційну» епоху хвалитися росії практично не було чим. Не впевнений, що «балет» ще залишається гордістю кремля, а от «ракети», як довів хід війни в Україні, здатні лише вбивати мирне населення і руйнувати інфраструктуру країни, яка зараз страждає від безпідставної злочинної російської агресії.. Тобто ця зброя, яка може використовуватись лише для масових злочинів. На більше російські ракети не здатні...

Багато чого вже було сказано і написано про країну, яка, насолоджуючись заявами про «потужність та обраність», насправді виявилася блідою тінню навіть свого «попередника» - ссср. Розкрадена вщент путіним та його «друзями»-олігархами, «псевдоімперія» і без дурної війни проти України доживала свої останні дні, тримаючись лише на тотальній брехні та репресивному придушенні будь-яких проявів свободи слова та волевиявлення російського суспільства.

Населення росії, «виховане» століттями колінопоклоніння різним царям, вождям та генсекам, настільки звикло до своєї пози, що вже навіть не намагається розігнути спину і підняти голову. Навіщо? Адже стоячи навколішки набагато легше підбирати з землі те, що від щедрот кидають їм, як худобі, на прокорм. Тільки «щоб не подихали»…

Саме як худобу «пресвітлий бункерний царець» погнав своїх співвітчизників на війну. Безглузду та злочинну за своєю суттю. І не лише щодо України. Навіщо простим росіянам ця війна? Вона збільшила ВВП Росії? (Не плутати зі станом ВВП – вови Володимировича Путіна). Чи може подешевшала вартість «споживчого кошика»? Чи в села Росії, нарешті, завдяки цій війні, прокладуть справжні дороги та заведуть газ? Може тоді, глибинна «немита руся» зрозуміє, що приймати душ можна щодня? Гарячий! А справляти потреби не в «будиночку трьох поросят» з ціпків і целофану на задньому дворі свого напівзруйнованого ще в «громадянську війну» «маєтку»?

Де там!

Яким би не було забитим і ошуканим суспільство вкраденої в них найбільшої країни, війна проти України і пов'язане з нею поглиблення прірви, куди стрімголов мчить росія разом з усіма жителями, змушує хоч трохи «включити мізки» і «відкрити очі». Поступово зменшується кількість божевільних, які ще на початку агресії були готові "йти до кінця" за своїм головним хворим. З'ясувалося, що «гірше вже нікуди» - це не про Росію, не про простих росіян, які з кожним днем «спецоперації» втрачають навіть ті крихти примарного стану та брехливих кремлівських перспектив, якими злочинна влада «годувала» їхніми десятиліттями. Реальність, яка ретельно ховалася за скріпними гаслами та високими обіцянками, виявилася гіршою за навіть улюблену російську редьку та хрону.. І проста Росія починає це розуміти.

Розуміють це й у кремлі. Брехня практично вичерпала себе. Кількість «локшини» вже набагато більша, ніж можуть утримати вуха, і вона вже почала «відпадати». Ті, хто дивом повернувся з України до своїх рідних сіл не 200-м вантажем, а хоча б частково, без окремих «запчастин» тіла, розповідають про країну-сусід таке, що для простого пересічного росіянина з «глибинки» виглядає «казковим раєм». . Виявляється, навіть бандерівці живуть набагато краще, ніж підкорювачі космосу та інших вершин!

Кремлівські казки швидко втрачають актуальність для внутрішнього споживача. Росія починає повільно "піднімати голову", що ніяк не може влаштовувати "погоничів худоби", які вже й так ледве "тримаються на загривку" простих росіян. Кремлівські дресирувальники вичерпали можливості «пряників» з брехні та обіцянок, тому готують для населення Росії новий «батіг», набагато довший і товщий, ніж був до цього.

За інформацією з відкритих джерел, на посаду керівника росгвардії – тієї самої «батога», якою загнали та стримують у стійлі росіян, пропонується призначити «пса путіна» рамзана кадирова. Якщо це правда, то незабаром росія зрозуміє, що таке справжнє пекло. Кадировці швидко доведуть простий Росії помилковість висловлювання Бодрова про те, що «сила в правді». Справжню «правду» вже багато століть росіяни й так не бачили і не відчували, а з приходом «дону» на посаду керівника росгвардії, «сила» опиниться в руках бородатих опричників бункерного діда. Поки що «бункерного діда». Бо «шалений пес не ходить під рукою господаря». Він сам цар та бог. Отримавши реальну владу над російським суспільством, що є «іновірцями» для злочинців, прикриваючись ім'ям Аллаха, звикли вчиняти беззаконня та злочини стосовно навіть «своїх», «воїни тик струму» швидко наведуть свій власний «порядок» у Росії. Такий «порядок», що навіть нинішнє російське «стійло» згадуватиметься росіянами як «рай».

Тому часу у росіян на те, щоб підняти голову та спробувати встати з колін практично не залишилося.

Або зараз – чи буде вже пізно…