Така бажана аналогія

Сьогодні перший день зими… Раніше, до війни, цього дня настрій начебто підказував, що до Нового Року залишився місяць. Купити подарунки, прикрасити будинок, купити ялинку. Спланувати зустріч свята такою, щоб було весело всім, і дорослим, і малюкам. Щоб потім упродовж наступного року із теплою посмішкою згадувати щасливий вечір у родинному колі біля Новорічної ялинки. Адже давно відомо, що «як Новий Рік зустрінеш, так його і проведеш»…

А тут ще й вантажівка Санта Клауса в Бухаресті згоріла… Ну, це не біда! Є надія (і що там «надія», є впевненість!) на те, що Санта та Святий Миколай полагодять символ Нового Року кінця ХХ – початку ХХІ століття. Для них це не проблема. Як не проблема виконувати прохання малюків та дарувати їм святковими вечорами те, про що вони мріють і про що просять у своїх листах!

Проблем раніше не було до війни. Зараз і Миколі і Санті буде складніше виконувати прохання малюків. Адже зробити так, щоб «путін здох» важче, ніж подарувати новенький блискучий велосипед. А таке побажання мерзенному виродку стоїть у першому рядку прохань малюків цього року. Відразу після прохання зупинити війну.

Мільйони українських (і не лише!) дітей напередодні Різдвяних Свят та Нового Року бажають саме цього. Щиро, від усієї своєї чистої душі, яку путінська орда намагається знищити чи забруднити своїм мерзенним дотиком.

18 грудня 1944 р. III флот США прямував до Японії у тому, щоб «забити останній цвях» у війні проти гітлерівського сателіту. Влада Японії, не маючи жодних реальних сил протиборства проти морської армади Сполучених Штатів, попросила співвітчизників разом помолитися Богині Сонця, щоб зупинити американців.

Раптовий тайфун знищив 31 військовий корабель, 146 літаків, що базувалися на них, загинули 790 військових моряків США. Зазнавши таких страшних втрат, флот США так і не зміг завдати удару Японським островам.. Розвідка Сполучених Штатів мала в своєму розпорядженні інформацію про колективну молитву, що готується в Японії. Але поставилася до неї як до «дитячої казки», в яку ніхто не вірить. Як з'ясувалося – дарма…

Кажуть, що японці – як діти. У своїй душі. Щиро бажаючи загибелі ворогові десятки тисяч простих людей своїм проханням до Вищих сил змогли зробити те, чого не змогла досягти японська армія і флот. Можливо, мільйони діточок, яким кривава російська орда на чолі з схибленим коротуном зруйнувала дитинство, забрала рідних і батьків, залишила вдома, теж своїм дитячим щирим проханням зможуть зробити те, чого так прагне кожен українець і переважна більшість по-справжньому цивілізованих людей !

Дочитавши ці рядки, хтось обов'язково спитає у автора, що він таке приймає на ніч? Що доросла людина не повинна вірити в таку нісенітницю і ще й писати про це… Нагадаю – американська розвідка далекого 1944 року теж не вірила! Це – по-перше! А по-друге – ну коли ще, як не в Новорічні Свята, мають відбуватися дива для СПРАВЖНІХ людей?

Так, і ми, УКРАЇНЦІ, їх не заслуговуємо врешті-решт?!!