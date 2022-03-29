Таке необхідне перезавантаження

13:29 21 березня Київ, Україна

Військова агресія Росії проти України 2022 року остаточно визначила неспроможність Організації Об’єднаних Націй стояти «на сторожі» світового миру та спокою.

Незважаючи на прийняту резолюцію ООН з закликом до Росії терміново зупинити агресію проти України, виникає питання: а що конкретно зробила ця потужна міжнародна наднаціональна організація, щоб зупинити війну. Зупинити сьогодні, зараз же, терміново!

Що конкретно зробила ООН для того, щоб попередити та зупинити найбільшу з часів Другої Світової соціальну кризу?

12 млн осіб усередині України потребуватимуть допомоги та захисту, тоді як понад 4 млн біженцям у найближчі місяці може знадобитися захист та допомога у сусідніх країнах.

Війна вигнала з рідних місць понад 23% від населення країни. Майже 6,5 млн людей було насильно переміщено в межах України, на додаток до майже 3,3 млн, які покинули країну з 24 лютого.

У сукупності кількість тимчасово переміщених осіб та біженців становить близько 9,8 млн осіб.

Станом на 20 березня щонайменше 902 мирних жителів було вбито та 1 459 поранено в Україні.

Декларованою метою діяльності організації, що була створена у 1945 році, є підтримання й зміцнення миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

То коли ж, як не зараз, ООН повинна виконати свої статутні завдання із забезпечення миру та спокою на планеті?

Безперечно, ООН, худо-бідно, стримала Холодну війну та не дозволила їй перерости у Третю Світову. Але, зараз на зараз, вона вже неспроможна виконувати функцію «планетарного захисника».

Після того, як Україна обов’язково переможе, настане час не лише для перегляду системи колективної безпеки в Європі, а й для повного реформування ООН.

Головними засадами діяльності нової ООН повинні стати гарантій більшої рівноправності всіх учасників, зниження можливостей маніпулювання ООН «великими державами», підвищення рівня відповідальності країн шляхом запровадження жорстких міжнародних інструментів, що зобов'яжуть їх до виконання взятої на себе відповідальності.

Головною тезою оновленої ООН повинна стати нульова терпимість до тих, хто розв'язує війни. Будь-які. Будь-де. За будь-якого агітаційного прикриття.

Статут нової ООН має бути реальним нездоланим бар'єром на шляху тих, хто вважає війну легальним способом вирішення проблем. Агресор повинен знати: ціна для нього буде неприйнятно високою. Катастрофічною! Щоб ніякий Путін своїми брудними чоботами і близько не міг підійти до дверей будь-якої іншої країни!