Сутінки "скріпної" економіки

Тільки за офіційними даними прикордонної служби ФСБ, у першому кварталі 2022 року з росії виїхало 3,88 мільйона осіб. Це найвищий показник із часів білої еміграції. Безумовно, хтось із цих мільйонів потім повернувся. Але загальна кількість тих, хто назавжди залишив "край берізок та бруду" за період проведення так званої "спецоперації", офіційно ніде владою кремля не публікується і не визнається, хоча йдеться про мільйони.

Скільки було крику на інфосмітниках про те, що біжать з росії "дизайнери, стилісти та інші "барбершопери", які "скріпній" росії зовсім не потрібні. "Слава Богу, повітря буде чистіше", говорили путінські поцреоти. Але не так трапилось, як думалося. Роздута та розпіарена кремлем тема про "імпортозаміщення" виявилася такою ж болючою фантазією, як і "Київ за три дні". І річ не тільки в тому, що "російська кмітливість" придатна лише для гаражних майстерень з ремонту пилососів та пральних машин, вкрадених в Україні орками-мародерами, і є абсолютно недієздатною на виробництві. З'ясувалося, що навіть таку "сміливість" виявляти нікому.

Понад мільйон висококваліфікованих співробітників залишили країну через безглузду війну. Кількість знищених окупантів перевищила 200 000, а таких, хто "мав щастя" повернутися до рідних боліт окремими частинами тулуба неповного комплекту, у кілька разів перевищує кількість надісланих на концерт кобзона. Додати сюди сотні тисяч тих, хто вже надів військові онучі від бренду путінської "часткової мобілізації", і стає зрозумілим розпач директорів та власників російських підприємств, на яких банально нема кому працювати.

Не слід забувати і про наслідки COVID-19, від якого за офіційними кремлівськими даними загинуло 388 тисяч росіян, проте експерти оцінюють загальну надмірну смертність росіян протягом 2020 - 2023 року в діапазоні від 1,2 до 1,6 мільйона. А про загальні російські демографічні проблеми з репродукцією "скріпної" нації навіть пєсков сказав, що "Демографія - це те, де у нас поки що не виходить". І не вийде. Нема кому скоро буде виконувати функції продовження московитських родів. Хіба що залишками з мішків на гідропоніці!

Нещодавнє опитування Інституту економічної політики імені Гайдара зафіксувало рекордно високий рівень дефіциту працівників у російській промисловості. Максимальний з далекого 1996 року. У квітні 2023 року 35% російських підприємств повідомили про недостатню кількість робочої сили. Зокрема, найскладніша ситуація склалася у легкій промисловості, що підтверджується результатами дослідження. Російський ринок після початку санкційної війни фантастично звільнився, пішли не лише дорогі, а й масові бренди, які могла б замістити продукція російської легкої промисловості, але її просто нема кому випускати. Тому залишаться росіяни не лише без якісного імпортного одягу, а й навіть без таких милих серцю росіян "сімейок" та ситцевих суконь.

Проблема кадрового дефіциту є одним із основних факторів, що гальмують промисловий розвиток після початку бойових дій в Україні, нарівні з невизначеністю, слабким рублем та зниженням попиту. Люди – це ресурс, який не можна отримати за пів року. Тим більше, ставлячись до цього "ресурсу", як до худоби, яка має задовольняти свої фізіологічні потреби хіба що за рахунок підніжного корму. Витрачаючи мільярди на злочинну війну в Україні, росія постійно затримує виплати заробітної плати, яка і так є мізерною. 20 000 рублів на місяць із затримками вивели працівників УАЗу на страйк. Поки що маленький та локальний, але це лише початок.

Хто працював "головою" - втік із країни. Хто працював "руками" - загинув або залишився інвалідом-важковаговиком. Коло замкнулося, як петля на шиї російської економіки. І це все для нас, українців, на краще. Адже недаремно кажуть, що те, що для українця добре – для москаля смерть!