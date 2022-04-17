Доля зрадника...

14:55 17 квітня Київ, Україна

Великий римський полководець Гай Юлій Цезар колись сказав: «Я люблю зраду, але ненавиджу зрадників!». Ці слова для декого можуть бути незрозумілими, проте на сьогодні, для України, цей вислів є актуальним, як ніколи.



За роки радянської окупації, на хибних історичних фактах та цінностях виховувалися цілі покоління українців, в тому числі і військових. Деякі з них все своє життя вважали себе «радянськими» солдатами та офіцерами та відверто не розуміли, що у них на формі робить синьо-жовтий стяг. Вони роками глушили у собі ненависть до всього українського, поступово заражаючи цією чумою оточуючих. Вони спали і бачили світлий момент єднання «двох братських народів» та знищення української ідентичності.



Це була ракова пухлина нашого народу, яка, за умови відсутності терапії від тодішньої влади, прогресувала шаленими темпами, і вже потребувала термінової операції.



2014 рік став болючим, проте неминучим і необхідним моментом. Моментом очищення України від латентних ворогів. Від тих, хто роками чекав нагоди вдарити в спину і нарешті дочекався.



Під час анексії Криму з 13 468 солдатів і офіцерів Збройних Сил України, які складали присягу українському народові - 9478 перейшли на сторону ворога. Більша половина тих, хто повинен був захищати Крим, самі здали його без бою. І зараз, ці «люди» прийшли зі зброєю у свій колишній дім, і з особливим отруйним задоволенням втілюють свої давні мрії в реальність.



Та доля не любить зрадників і, зазвичай, ті, хто за 30 срібняків продає свою душу, не мають майбутнього.



Так сьогодні відправився на концерт до Кобзона однин з таких людей, командир великого десантного корабля "Саратов" Володимир Хромченков. До 2014 року він проходив службу у Військово-морських силах України. Був капітаном 3 рангу та командиром військової частини А0199. Командував десантним кораблем "Кіровоград", що базувався у Південній військово-морській базі України Донузлав. Під час анексії Криму зрадив Україну і перейшов на бік росії, де з 2018 року був призначений командиром корабля «Саратов». Цей корабель було знищено 24 березня у порту бердянська нашою Точкою-У, а капітан-колаборант отримав важкі поранення, від яких зрештою помер.



Україна не терпить зрадників і вона не втомлюється це доводити. Як полковник Тарас Бульба, вона виправляє помилки минулого, примушуючи своїх синів спокутувати свою провину кров’ю. І це стосується не тільки людей.



Відомий кожному Українцю ракетний крейсер, флагман чорноморського флоту російської федерації «Москва» також мав українське коріння. Він був спущений на воду суднобудівним заводом імені 61 комунара в Миколаєві. У тому самому Миколаєві, який регулярно обстрілюють ракетами російські мерзотники. У тому самому Миколаєві, який став ворогу поперек горла, зірвавши його наступальні плани на півдні України.



Миколаїв вистояв, а «Москва» пішла на дно, забравши з собою сотні окупантів. Серед яких, до речі, було чимало колишніх військовослужбовців українських збройних сил, які обрали принизливо служити московським катам, замість слави українського війська.



Тож, друзі, так, зрада – це боляче. Так, нам прикро втрачати тих, хто мав би стояти пліч о пліч з нами в бою. Проте, коли нас покидають зрадники, – наші ряди стають міцніші. А ворог стає слабшим, адже ті, хто зрадив раз – можуть зрадити ще. Якщо виживуть …