Страшні наслідки війни

17:42 20 травня Київ, Україна





На жаль, безумна агресія кремля має наслідки не тільки для зруйнованих вщент українських міст та селищ. Україна – це лише «передній край», на якому у смертельному двобої зійшлися Світ та Темрява, Добро і Зло. Від України зараз напряму залежить подальше життя та розвиток сотень мільйонів мешканців планети Земля.



Україна є другим за значимістю експортером зерна на планеті. Але зараз не може виконувати свої функції через російську навалу і блокаду портів. Тільки в порту Одеса заблоковано 25 мільйонів тон зерна торішнього врожаю, оскільки порти заблоковані флотом окупантів. Цим зерном можна було б годувати 300 мільйонів людей протягом року.



Напередодні, голова



«З одного боку, проти нас вводять безумні санкції, з іншого - вимагають постачати продовольство. Так не буває. Ми – не ідіоти», - заявив на заклик ООН медвєдєв. Помиляється коротун та алкоголік – Ідіоти! А ще мерзотники, вбивці та мародери!



росія вже викрала із окупованих районів України близько 400 тисяч тонн зерна. І продовжує мародерство, щоб потім його продати через «друзів» на світовому ринку. Та «друзів» у росії практично не залишилося. Нещодавно Єгипет не прийняв корабель з краденим зерном. «Дякую Єгипту за відмову від російського судна з вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати зусилля, щоб росія розблокувала експорт продуктів харчування з України. Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із забезпечення продовольчої безпеки» - написав глава Українського МЗС Кулеба у своєму Twitter.



«росія веде свою жорстоку війну не тільки танками, ракетами та бомбами. рф веде цю війну ще однією жахливою і менш гучною зброєю: голодом», - заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у ході міністерської зустрічі в штаб-квартирі ООН у Нью- Йорку.



Вона звинуватила росію в тому, що агресор використовує блокаду експорту зерна з України як елемент ведення війни. За її словами, це робиться не лише за рахунок блокування українських портів, а й через руйнування сховищ, автомобільних шляхів, залізниць та полів.



На Україну припадає близько 10% поставок усієї світової пшениці. Тобто, продовольча безпека більш ніж пів мільярда людей залежить від українського зерна. Особливо важко доведеться бідним країнам у посушливих регіонах - на Близькому Сході та Північній Африці. Вони імпортують понад 90% усього продовольства, а найближчі постачальники для них - це росія та Україна.



«Необхідно відкрити ці порти якнайшвидше, тому що йдеться не тільки про Україну, але й про тих, хто потребує зі всього світу, які в цей момент перебувають на межі голоду», - сказав голова продовольчої програми ООН Девід Бізлі на екстреній зустрічі з питань продовольчої безпеки.



Через війну дорожчають паливо для сільгосптехніки, перевезення вантажів морем і суходолом, кредити, добрива та склади. Зерна не вистачає ані людям, ані тваринам, тому зростають ціни на м'ясо та інші харчі. Світ щойно почав відходити від ковіду і торішньої посухи, тому ціни на харчі і до війни були рекордними. Тепер вони злетіли до рівнів, небачених останні 32 роки, - лише за березень майже на 13%, а за рік - від березня 2021 до березня 2022 - на третину.



І це не межа. ООН передбачає, що подальше зростання може становити щонайменше 8%, а може сягнути і 22%. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ очікують роки масового голоду, якщо ситуація, що склалася, не буде вирішена найближчим часом. В останньому номері всесвітньо відомого журналу The Economist розміщено статтю, яка присвячена можливим наслідкам злочинної війни, розпочатої путінською росією проти України. Вона має красномовну назву «The coming food catastrophe», тобто «Майбутня продовольча катастрофа». І це не літературне перебільшення.На жаль, безумна агресія кремля має наслідки не тільки для зруйнованих вщент українських міст та селищ. Україна – це лише «передній край», на якому у смертельному двобої зійшлися Світ та Темрява, Добро і Зло. Від України зараз напряму залежить подальше життя та розвиток сотень мільйонів мешканців планети Земля.Україна є другим за значимістю експортером зерна на планеті. Але зараз не може виконувати свої функції через російську навалу і блокаду портів. Тільки в порту Одеса заблоковано 25 мільйонів тон зерна торішнього врожаю, оскільки порти заблоковані флотом окупантів. Цим зерном можна було б годувати 300 мільйонів людей протягом року.Напередодні, голова ООН з питань продовольства Девід Бізлі звернувся до путіна зі словами: «Якщо у вас хоч трохи є серце, будь ласка, відкрийте ці порти». У відповідь на звернення москва відповіла, що санкції щодо росії доведеться переглянути, якщо вона дослухається до заклику ООН відкрити доступ до українських портів Чорного моря для експорту зерна.«З одного боку, проти нас вводять безумні санкції, з іншого - вимагають постачати продовольство. Так не буває. Ми – не ідіоти», - заявив на заклик ООН медвєдєв. Помиляється коротун та алкоголік – Ідіоти! А ще мерзотники, вбивці та мародери!росія вже викрала із окупованих районів України близько 400 тисяч тонн зерна. І продовжує мародерство, щоб потім його продати через «друзів» на світовому ринку. Та «друзів» у росії практично не залишилося. Нещодавно Єгипет не прийняв корабель з краденим зерном. «Дякую Єгипту за відмову від російського судна з вкраденим в Україні зерном. Ми домовилися координувати зусилля, щоб росія розблокувала експорт продуктів харчування з України. Україна та Єгипет продовжують спільну роботу із забезпечення продовольчої безпеки» - написав глава Українського МЗС Кулеба у своєму Twitter.«росія веде свою жорстоку війну не тільки танками, ракетами та бомбами. рф веде цю війну ще однією жахливою і менш гучною зброєю: голодом», - заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок у ході міністерської зустрічі в штаб-квартирі ООН у Нью- Йорку.Вона звинуватила росію в тому, що агресор використовує блокаду експорту зерна з України як елемент ведення війни. За її словами, це робиться не лише за рахунок блокування українських портів, а й через руйнування сховищ, автомобільних шляхів, залізниць та полів.На Україну припадає близько 10% поставок усієї світової пшениці. Тобто, продовольча безпека більш ніж пів мільярда людей залежить від українського зерна. Особливо важко доведеться бідним країнам у посушливих регіонах - на Близькому Сході та Північній Африці. Вони імпортують понад 90% усього продовольства, а найближчі постачальники для них - це росія та Україна.«Необхідно відкрити ці порти якнайшвидше, тому що йдеться не тільки про Україну, але й про тих, хто потребує зі всього світу, які в цей момент перебувають на межі голоду», - сказав голова продовольчої програми ООН Девід Бізлі на екстреній зустрічі з питань продовольчої безпеки.Через війну дорожчають паливо для сільгосптехніки, перевезення вантажів морем і суходолом, кредити, добрива та склади. Зерна не вистачає ані людям, ані тваринам, тому зростають ціни на м'ясо та інші харчі. Світ щойно почав відходити від ковіду і торішньої посухи, тому ціни на харчі і до війни були рекордними. Тепер вони злетіли до рівнів, небачених останні 32 роки, - лише за березень майже на 13%, а за рік - від березня 2021 до березня 2022 - на третину.І це не межа. ООН передбачає, що подальше зростання може становити щонайменше 8%, а може сягнути і 22%. Генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив, що світ очікують роки масового голоду, якщо ситуація, що склалася, не буде вирішена найближчим часом.

Та очікувати швидкого вирішення продовольчої кризи не варто. Якби мова йшла про досягнення домовленостей з розумними людьми, то загроза світової продовольчої кризи була б усунена миттєво. Але влада сучасної росії не підпадає під категорію «нормальності». кремль не звертає уваги навіть на стан та проблеми власного населення, яке стрімко скочується до рівня «голодних жебраків». Безробіття, злидні та недостатнє харчування стали візитівками сучасної росії. Лише у березні та квітні в росії зареєстровано понад 60 тисяч справ про банкрутство малого бізнесу. То що йому проблеми населення інших країн?



Крім проблеми голоду, для країн, залежних від імпорту продовольчих товарів, виникає загроза стабільності політичних систем. Зі зростанням цін на базові харчі гуманітарна криза та політичні ризики будуть зростати. Востаннє, коли ціни були на такому високому рівні, все обернулося «Арабською весною», коли хвилі протестів та революцій призвели до зміни режимів у Лівії, Тунісі, Єгипті та Ємені, а також до війни у Сирії за участю росії.



Цього разу кандидатами на жертви російської агресії проти України експерти Світового банку та ЄБРР називають Туреччину, Єгипет, Індію, Таїланд, Грузію, Вірменію, Південну Африку, Ліван та навіть Шри-Ланку.



Єдина можливість уникнути світової продовольчої катастрофи – швидка перемога України та завершення війни тотальною реконструкцією влади росії. Затягування російської збройної агресії призведе до загибелі від голоду мільйонів людей зі всього світу, які і так ледве пережили появу першого вершника – ковідного «Мору». кремль випустив наступного вершника Апокаліпсису – «Війну». За нею йде «Голод». Потім – «Смерть».

Чи заслуговують мешканці планети Земля на такий фінал?