Країна-мародер

Повідомлення про численні факти мародерства і пограбувань з боку російських «визволителів» з'являються протягом усієї війни. Крім особистих свідчень жителів України, про це йдеться у перехопленнях телефонних розмов російських солдатів, які публікує українська влада.
Там, де ступав брудний чобіт окупанта, не залишається нічого. Все, що можна вкрасти – крадеться, те, що за тих чи інших причин не може бути вкрадене, – знищується.
Окупанти не гребують нічим. Від дитячих іграшок до будматеріалів. Складається враження, що у росії немає нічого, крім горілки сумнівної якості та панталонів синього кольору Ярославської ткацької фабрики.
Награбоване тонами відправляється у росію, де щасливі родичі військових злочинців, отримавши «мародерські» посилки, наперебій хваляться один перед одним «кривавими» подарунками, які зміг надіслати їх родич-мерзотник.
Тільки за один день до одного відділення служби доставки у Мозирі окупанти приперли більш ніж 2 тонни награбованого на Київщині.
Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей «трофеї» – це захоплена у бою зброя ворога. У росіян «трофеї» - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.
Навіть у радянській та в нацистській арміях з мародерством у міру сил боролися, хай і не завжди успішно. У російській армії його поставили на конвеєр і розглядають, мабуть, як спосіб додаткової мотивації особового складу.
Там, де ступав брудний чобіт окупанта, не залишається нічого. Все, що можна вкрасти – крадеться, те, що за тих чи інших причин не може бути вкрадене, – знищується.
Окупанти не гребують нічим. Від дитячих іграшок до будматеріалів. Складається враження, що у росії немає нічого, крім горілки сумнівної якості та панталонів синього кольору Ярославської ткацької фабрики.
Награбоване тонами відправляється у росію, де щасливі родичі військових злочинців, отримавши «мародерські» посилки, наперебій хваляться один перед одним «кривавими» подарунками, які зміг надіслати їх родич-мерзотник.
Тільки за один день до одного відділення служби доставки у Мозирі окупанти приперли більш ніж 2 тонни награбованого на Київщині.
Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей «трофеї» – це захоплена у бою зброя ворога. У росіян «трофеї» - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.
Навіть у радянській та в нацистській арміях з мародерством у міру сил боролися, хай і не завжди успішно. У російській армії його поставили на конвеєр і розглядають, мабуть, як спосіб додаткової мотивації особового складу.
Масштаби мародерства російської окупаційної армії в Україні просто вражають. У соцмережах публікують дані про те, що окупанти вивозять награбоване машинами. З будинків українців виносять абсолютно все – від пральних машин до спідньої білизни.
Подібні дії російських мерзотників можуть відбуватися лише за згодою вищого керівництва. І справді, щоб завантажити все награбоване на вантажівку та потім відправити додому, потрібно отримати дозвіл командира. Тобто мародерство не тільки не забороняється, а, навіть, заохочується. Як з’ясувалося – на державному рівні.
Кримінальним кодексом рф склад злочину за статтею 266 «Мародерство» декриміналізовано. За визначенням, «Мародерство» (від фр. maraudeur «грабіжник», від marauder «грабувати») — військовий злочин, грабіж убитих і поранених на полі битви або внаслідок стихійного лиха, розкрадання майна із занедбаних під час надзвичайної ситуації будівель або автомобілів.
І ці злочини зараз офіційно дозволені у росії! Про яку честь та совість взагалі може йти мова, якщо ціла країна живе за такими «законами»?
Дуже хочеться побажати «визволителям», щоб єдиним трофеєм, який вони отримають в Україні, була куля.
І нехай потім родичі «благодійника» дістануть її з мертвого тіла свого сина, батька, брата (якщо буде з чого діставати), відполірують та вставлять у рамочку «на пам’ять», щоб милуватися українським «трофеєм» довгі роки.
Подібні дії російських мерзотників можуть відбуватися лише за згодою вищого керівництва. І справді, щоб завантажити все награбоване на вантажівку та потім відправити додому, потрібно отримати дозвіл командира. Тобто мародерство не тільки не забороняється, а, навіть, заохочується. Як з’ясувалося – на державному рівні.
Кримінальним кодексом рф склад злочину за статтею 266 «Мародерство» декриміналізовано. За визначенням, «Мародерство» (від фр. maraudeur «грабіжник», від marauder «грабувати») — військовий злочин, грабіж убитих і поранених на полі битви або внаслідок стихійного лиха, розкрадання майна із занедбаних під час надзвичайної ситуації будівель або автомобілів.
І ці злочини зараз офіційно дозволені у росії! Про яку честь та совість взагалі може йти мова, якщо ціла країна живе за такими «законами»?
Дуже хочеться побажати «визволителям», щоб єдиним трофеєм, який вони отримають в Україні, була куля.
І нехай потім родичі «благодійника» дістануть її з мертвого тіла свого сина, батька, брата (якщо буде з чого діставати), відполірують та вставлять у рамочку «на пам’ять», щоб милуватися українським «трофеєм» довгі роки.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі