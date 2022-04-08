Країна-мародер

12:42 06 квітня Київ, Україна

Повідомлення про численні факти мародерства і пограбувань з боку російських «визволителів» з'являються протягом усієї війни. Крім особистих свідчень жителів України, про це йдеться у перехопленнях телефонних розмов російських солдатів, які публікує українська влада.



Там, де ступав брудний чобіт окупанта, не залишається нічого. Все, що можна вкрасти – крадеться, те, що за тих чи інших причин не може бути вкрадене, – знищується.



Окупанти не гребують нічим. Від дитячих іграшок до будматеріалів. Складається враження, що у росії немає нічого, крім горілки сумнівної якості та панталонів синього кольору Ярославської ткацької фабрики.



Награбоване тонами відправляється у росію, де щасливі родичі військових злочинців, отримавши «мародерські» посилки, наперебій хваляться один перед одним «кривавими» подарунками, які зміг надіслати їх родич-мерзотник.



Тільки за один день до одного відділення служби доставки у Мозирі окупанти приперли більш ніж 2 тонни награбованого на Київщині.



Російські мародери вже торгують награбованим. У нормальних людей «трофеї» – це захоплена у бою зброя ворога. У росіян «трофеї» - це вкрадені під час пограбувань та мародерства речі цивільного населення.



Навіть у радянській та в нацистській арміях з мародерством у міру сил боролися, хай і не завжди успішно. У російській армії його поставили на конвеєр і розглядають, мабуть, як спосіб додаткової мотивації особового складу.