«…країна на межі завершення своєї історії», - генерал-полковник Леонід Григорович Івашов

10:14 09 лютий Київ, Україна

Поки кремлівська пропаганда настирливо перевертала факти «з ніг на голову», намагаючись перекласти провину за загострення ситуації на кордоні з Україною на саму Україну та її західних партнерів, Путіну «прилетіло» звідти, звідки ніхто у Кремлі навіть не очікував. Глава «Загальноросійських офіцерських зборів», які, до речі, не визнані «іноземним агентом» звинуватив Путіна у провокуванні війни з Україною. Генерал-полковник у відставці Леонід Івашов виступив проти війни Росії з Україною, у підготовці якої звинуватив російську владу. Текст звернення до президента РФ Володимира Путіна та громадян країни був нещодавно опублікований на сайті цієї організації.

Історія «Загальноросійських офіцерських зборів» як незалежного Форуму офіцерського корпусу Росії з обговорення найважливіших проблем Росії та її майбутнього розпочалася 22 лютого 2003 року. На заході, що організувала ліва опозиція і який відбувся у московському кінотеатрі «Баку», були присутні генерал-полковник у відставці Леонід Івашов, Геннадій Зюганов, Віктор Ілюхін. На зборах вже тоді звучали заклики відправити у відставку Володимира Путіна та «брати владу» у свої руки. За підсумком заходу було прийнято «Звернення до патріотичних сил Росії».

Організація об'єднує у своєму складі офіцерів запасу й у відставці, що пройшли службу у Збройних силах, правоохоронних органах, спеціальних службах та інших силових структурах Росії. До роботи «ЗОЗ» долучаються також діючі офіцери збройних сил РФ і силових структур.

У оприлюдненому нещодавно на сайті «ЗОЗ» зверненні, керівник організації, президент Академії геополітичних проблем, доктор історичних наук, професор кафедри міжнародної журналістики МДІМВ, генерал-полковник Леонід Григорович Івашов чітко вказує на те, що саме влада Росії винна у загрозі загальносвітової катастрофи, якою закінчиться можлива агресія проти України.

На його думку, Кремль не там шукає ворогів. Головний ворог Росії – внутрішній! І це - сучасна влада Кремля, яка поставила країну над прірвою. «…це загроза внутрішнього характеру, що виходить від моделі держави, якості влади та стану суспільства. І причини її формування внутрішні: нежиттєздатність моделі держави, повна недієздатність та непрофесіоналізм системи влади та управління, пасивність та неорганізованість суспільства. У такому стані будь-яка країна довго не живе».

«…країна на межі завершення своєї історії. Усі життєво важливі сфери, включно з демографією, стійко деградують, а темпи вимирання населення б'ють світові рекорди. І деградація носить системний характер, а в будь-якій складній системі руйнування одного з елементів може призвести до обвалення всієї системи».

Івашов наголошує на тому, що «Внаслідок розвалу СРСР, у якому вирішальну участь взяла Росія (Єльцин), Україна стала незалежною державою, членом ООН, та відповідно до ст. 51 статуту ООН МАЄ ПРАВО на індивідуальну та колективну оборону».

На думу Івашова, анексія Криму 2014 року та невизнання його «російським» з боку міжнародного співтовариства «переконливо показує неспроможність російської зовнішньої політики, і непривабливість внутрішньої». І погрози та ультиматуми тут Росії не допоможуть. Спроби примусити силою «полюбити Росію» ні до чого позитивного не приведуть. Вторгнення до України поставить під питання існування самої Росії та назавжди призведе до ворожого відношення збоку інших країн.

«Росія однозначно буде занесена до категорії країн, що загрожують миру та міжнародній безпеці, обкладена найважчими санкціями, перетвориться на вигнанця світової спільноти, і, ймовірно, буде позбавлена статусу незалежної держави».

«… керівництво країни (Росії) розуміючи, що вивести країну із системної кризи воно не здатне, а це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні, за підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточну руйнацію російської державності та винищення корінного населення країни.

І війна є тим засобом, який вирішить це завдання з метою утримати на якийсь час свою антинаціональну владу та зберегти награбовані у народу багатства. Іншого пояснення ми припустити не можемо».

Наприкінці документу, Івашов від імені Ради «Загальноросійських офіцерських зборів», звертається до Путіна з вимогою припинити злочинну політику провокування війни та піти у відставку.

Цікавий той факт, що протягом декількох днів звернення до президента РФ від Ради «Загальноросійських офіцерських зборів» залишалося «не поміченим» ЗМІ Росії. Не дивно. Адже це не «одкровення» Путіна чи Медведєва про велич Росії та недолугість «молодшого брата». Та правду не приховати. Адже саму правду і нічого крім правди ми бачимо у тексті звернення офіцерів РФ до керівництва Росії.

Навряд чи Путін подасть у відставку після ознайомлення з текстом цього документу.