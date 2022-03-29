Країна глухих

12:03 29 березня Київ, Україна

Схоже на те, що стрімка інфляція в Росії стосується не тільки рубля. Країну «накрила» девальвація розуму, совісті, людяності. Тотальне обезцінювання всіх, притаманних людству, емоцій та почуттів дуже чітко проглядалося на нещодавньому інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського в реакції та запитаннях його російських інтерв’юерів.

Володимир Зеленський минулої неділі дав велике інтерв'ю чотирьом російським журналістам, представникам російських ЗМІ з YouTube-каналу «Зыгарь», телеканалу «Дождь», порталу «Медуза» та видання «Коммерсантъ». Роскомнагляд заздалегідь заборонив публікацію, Генпрокуратура розпочала перевірку. «Нова газета» не стала брати участь; наступного дня вона закрилася. «Комерсант», чий журналіст був серед інтерв'юерів, не наважився на публікацію. Інтерв'ю Зеленського вийшло лише в "Медузі" та в YouTube.

Дуже влучно охарактеризував інтерв’ю Олександр Риклін, російський публіцист, громадський діяч. «Ця розмова яскраво висвітлила одну найважливішу обставину - з російськими журналістами говорив представник людської раси... На його тлі наші керівники взагалі не сприймаються як люди. Чи то інопланетяни, чи якась тупикова гілка розвитку, гримаса еволюції. З ними безглуздо говорити про мораль, етику, цінності, принципи. Просто тому, що вони «чужі»...»

Як такого, інтерв’ю не вийшло. Була відверта сповідь однієї людини, однієї нації, яку, виходячи з недолугої реакції журналістів та сумнівних запитань, вони навіть не почули. Якщо почули – то не зрозуміли. Можливо – навіть не намагались.

У російських журналістів, яким випала реальна честь взяти інтерв'ю у Зеленського, не знайшлося жодного людського слова або хоча б питання для справжнього, обраного народом, президента, чия країна горить у полум’ї війни, розв’язаної їхнім самопроголошеним «кремлівським старцем». Нічого, крім російської повістки, їх, по суті, взагалі не цікавило. Історія звично розставила все по своїх місцях…

У якомусь сенсі Путін та Зеленський, Росія та Україна вже помінялися місцями. Ну й хто тепер у ролі клоуна, а хто – національний лідер? З ким усвідомив себе єдиним народ, а з ким залишилася зомбована, змучена великоімперськими комплексами сіра маса? Яка держава – морально розклалася, а яка – піонер духовного та економічного ренесансу? Відповідь очевидна, але мало прийнятна для Росії.

З інтерв'ю видно, що Володимир Зеленський щиро збентежений тим, що політику війни підтримує значна кількість громадян Росії. Для нормальної людини це нонсенс. Але у цьому немає жодного секрету. Їх усіх покусав скажений кремлівський щур, їм потрібне термінове інтенсивне лікування! На жаль, всіх уже врятувати не вдасться, але у багатьох напевно ще є шанс.