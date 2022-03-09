Країна – вигнанець

17:57 05 березень Київ, Україна

Росія з колись потужної світової країни швидко перетворилася на країну-вигнанця. Завдяки своєму навіженому керманичу, який засів у бункері і звідти намагається «володіти усім світом», Росію, як кажуть, «потурили» звідусіль. З міжнародної політики, економіки, виробництва, суспільного життя. Сучасна Росія, як мильна бульбашка, наповнена порожнечею з присмаком приреченості та хворобливої ностальгії за втраченими можливостями. Гасло «Юра, мы все прое…ли» як ніколи відображає стан справ путінської Росії.

Останньою краплею тієї води, що «підточила» кремлівські вежі стала відкрита військова агресія проти України. Все. Крапка. Тієї Росії вже немає і ніколи не буде. Не залишилося нічого, навіть «балету та космічних ракет». Багатомільйонне громадянське суспільство завмерло біля екранів своїх телевізорів, з надією очікуючи початок трансляції «Лебединого озера». Але замість довгоочікуваної звістки на екранах лише чергові потоки агітаційного лайна та «скрепної» брехні.

Інтернет в Росії, завдяки якому мільйони людей все ж таки отримували реальну, незаангажовану інформацію, практично помер. Роскомнагляд заблокував Facebook, Twitter та інші світові соцмережі. У свою чергу, соцмережі Facebook та TikTok заблокували всі російські пропагандистські ЗМІ, у західних країнах припинено мовлення російських пропагандистських ресурсів RT та "Супутник".

У самій Росії всі ЗМІ опинилися під найжорстокішою цензурою. Їм не тільки не можна називати війну війною, хоча учасникам «спецоперації» обіцяють привласнити статус «ветеранів бойових дій», і це може торкнутися до 150 тисяч людей, але також заборонено писати про російське вторгнення в Україну, про жертви серед мирного населення і злодійські удари російської артилерії та ВКС по цивільних об'єктах, так само як і про втрати російських військ. Можна повідомляти тільки про жертви серед цивільного населення маріонеткових ДНР і ЛНР.

Для того, що б почути правду, росіянам доведеться згадати молодість, та попри заборону намагатися почути «Голос Америки», Бі-Бі-Сі, «Радіо Свобода», «Німецьку хвилю» та інші закордонні радіоголоси.

Росії повністю ізольована від світових культурних та спортивних заходів. Можливо, на думку пересічного росіянина, це не так вже й страшно. Але до 26 березня в повному обсязі набудуть чинності фінансові санкції, запроваджені Євросоюзом та США , Росія значною мірою виявиться відрізаною від світової фінансової системи та від міжнародних платіжних інструментів.

Фінансові санкції вже призвели до того, що рубль перейшов у вільне падіння щодо основних світових валют. Офіційний курс рубля, встановлений Центробанком Росії на 1 березня 93,56 рубля за 1 долар і 104,48 рубля за 1 євро, жодною мірою не відображає реальності. За межами Москви та Петербурга банки продають валюту за набагато вищим курсом, аж до 250 рублів за долар і 275 рублів за євро.

Для російської цивільної авіації Європа вже зачинила своє небо. Та й усередині Росії літати незабаром стане проблемою. Західні постачальники відкликали із російського лізингу свої авіалайнери, на які припадає понад половина авіапарку країни. Звичайно, російські авіакомпанії можуть спробувати не повертати літаки та використовувати їх лише для внутрішніх рейсів. Проте без постачання імпортних запчастин та технічного обслуговування з боку фірм-виробників їх дуже складно експлуатувати, і незабаром усі вони опиняться на приколі.

Заборони на експорт до Росії передових технологій та низки стратегічних товарів. Заборони практично на будь-яку взаємодію та співпрацю з більшістю світових країн.

Заборони повсюди… Ціни злетіли до небес з одночасним виникненням дефіциту низки продовольчих та промислових товарів. На черзі - тотальне зубожіння населення Росії.

Безумовно, санкції не призведуть до негайного виникнення хаосу в економіці. Але все те, що зараз відбувається, стовідсотково відкине Росію у «доперебудовну» радянську реальність, як за рівнем життя, так і за рівнем свободи.

На європейських дорогах навмисне таранять або підрізають транспортні засоби з російськими номерами. Ставлення до Росії та росіян у Європі зараз приблизно таке саме, яким було ставлення до нацистської Німеччини та німців після нападу на Польщу у вересні 1939 року. У США та Канаді ставлення до росіян анітрохи не краще. І цілком заслужено!