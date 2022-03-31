Страх - безвідмовна зброя

11:36 07 листопада Київ, Україна

Для когось Росія – це ведмідь, горілка, балет, балалайка, Достоєвський! Для когось – Путін, війна, страх, тероризм. Завдяки несусвітнім хворобливим проявам імперської активності Кремля, останніх стає все більше. Страх! Саме страх з’являється там, де колись виникали посмішки та зацікавленість. І цей страх небезпідставний! Три літери, які змінювали Світ за часів «холодної війни» - КДБ. Три літери, які зараз впливають на звичний стан речей, на спокій та безпеку життя практично в цілому світі – ГРУ. Головне Розвідувальне Управління. Якого взагалі-то формально не існує…

У 2010 році після реформи армії військова розвідка стала називатися Головним управлінням Генштабу Міноборони. У листопаді 2010 офіцери управління, святкуючи професійне свято в «Крокус-сіті», піднімали тости за «світлу пам'ять ГРУ», в якого Сердюков (на той час міністр оборони РФ) «вкрав одну літеру». Але як не змінюй букви у назві – суть від цього не зміниться.

ГРУ зараз – це та сама уславлена «рука Москви», яку Кремль використовує, незважаючи ні на міжнародне право, ні на будь-які цивілізаційні норми моралі та здорового глузду.

З 2017 – початку 2018 років, незважаючи на жорстку конкурентну боротьбу із ФСБ, СЗР та іншими силовими структурами, ГРУ стає практично «Головною скрипкою» імперського Кремля. Агресія стосовно України, початок якої проходив під «курацією» вихідців із ФСБ, врешті решт теж перейшла під контроль ГРУ. Доступ до необмеженого фінансового ресурсу, який з’явився у розвідників за підтримки Суркова та Путіна, розставив усі крапки над «І» у питанні, «хто головний?».

У 2018 році головною російською абревіатурою - і всередині країни, і за її межами - стало ГРУ. Співробітників розвідслужби звинувачують у зламі серверів Демократичної партії США і спробі вплинути на американські вибори; в атаках на антидопінгові агентства і Міжнародний арбітражний суд; в спробі зламати мережеві ресурси Організації по забороні хімічної зброї в Нідерландах. Крім того, цю ж спецслужбу звинувачують в спробі отруїти в Великобританії Сергія Скрипаля - колишнього полковника ГРУ, перевербованого британцями. Виходячи з усього, двоє чоловіків, які приїхали з цією метою в Солсбері під іменами Олександр Петров і Руслан Боширов, насправді є співробітниками ГРУ Олександром Мишкіним і Анатолієм Чепігою.

«Слід ГРУ», явний чи опосередкований, з’являється практично у кожній «темній» справі, пов’язаній з вбивствами, погрозами, підкупом, махінаціями, тероризмом. Структура ГРУ охопила своїм «павутинням» практично весь світ.

1-е управління - розвідка в Європі, 2-е управління – США, 3-е управління – Азія, 4-е управління - Близький Схід і Африка, 5-е управління - оперативна розвідка, 6-е управління - радіотехнічна розвідка, 7-е управління - інформаційно-аналітична служба, 8-е управління – диверсії, 12-біс - інформаційна війна. Безглузді імперські амбіції Довічного керманича не залишають жодне з цих управлінь без роботи. 24/7. Лицарі «плаща та кинджала» працюють без вихідних та будь-якого відпочинку. Та чи можна їх називати «лицарями»? Які принципи захищають ці «лицарі»? Чиї інтереси відстоюють?

Історія розвивається по спіралі.

Розпочавши війну на Донбасі та анексувавши Крим, Кремль зрозумів, що привернув увагу усього світу як «Країна-агресор». Кремлівська політика – це, в першу чергу, боротьба за фінансові потоки та ресурси. Якісь примарні «національні інтереси», «захист скреп» та інші казочки лише прикривають хворобливу жадібність Довічного керманича та його оточення. А гроші люблять тишу. Негативна увага до дій Кремля останньому не потрібна. Тому потрібно фокус уваги перенести на інший об’єкт. За будь-яку ціну. Тим більше, що є в наявності такий потужний інструмент, як ГРУ. Який виконує будь-які завдання в будь-якій країні світу.

З 2015-го по 2018-й містами Європи прокотилася хвиля терористичних актів, які були вчинені особами, що були пов’язані з ісламським світом. Простий збіг чи спецоперація по відволіканню уваги на інший об’єкт з жахливими наслідками? Загальна кількість загиблих більше 100, поранених – близько 1000.

2020 рік. І знову Кремль у «зоні ризику».

Регіональні конфлікти практично взяли Росію у «кільце». Білорусь, Молдова, Грузія, Киргизія, Нагорний Карабах… І знову по території Євросоюзу прокотилася хвиля терактів. Знову збіг? Простий збіг, який активізує антиісламську риторику європейських лідерів, тим самим полегшивши становище Кремля у протистоянні з Туреччиною на вірмено-азербайджанському фронті.

Сьогодні «лицарі» ГРУ відзначають своє професійне свято. Без гучних поздоровлень та промов. Розвідка, як і гроші, любить тишу. Сьогодні багато «лицарів» отримають високі нагороди Кремля. Без маршів та тостів. Тишком-нишком. Скільки з тих нагород буде «За Париж», «За Ніццу» та «За Відень»?