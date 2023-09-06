Дівчинку звали Софійка... 6 років... Чергова жертва людожерів із зграї бункерного безумця. Страшне слово – "чергова". Але ще страшніше те, що вона не остання...

Щоразу, після "прицільного" вогню окупантів по мирних багатоповерхівках, вокзалах, площах, торговельних центрах багатостраждальної України, російські соціальні мережі "простих" росіян вибухають схвальними вигуками, порадами "більше", "масштабніше", "частіше"... вбивати простих українців. Дітей.

Дивлячись на фото страченої російськими собаками Софійки не розумієш, ким треба бути, щоб радіти загибелі 6-річної дівчинки. Чим треба бути? Які перевертні мали звити гніздо в російських спотворених мізках, щоб стати нелюдом, який радіє смерті дітей? Як і коли відбулося це жахливе перетворення людей на шалених звірів, які вже не мають нічого спільного зі справжніми людьми і лише зовнішніми ознаками, що мімікрують під них?

23 серпня 1973 року колишній в'язень Ян-Ерік Олссон захопив банк "Kreditbanken" (Стокгольм, Швеція), взявши в заручники чотирьох працівників банку: трьох жінок та чоловіка. На вимогу Олссона поліція доставила до банку його співкамерника Кларка Улофссона.

Протягом п'яти днів заручники дзвонили прем'єр-міністру Улофу Пальме та вимагали виконати всі умови злочинців. 28 серпня правоохоронці вдалися до газової атаки і за пів години злочинці здалися, а заручників вивели цілими та неушкодженими. Поліцію здивувало те, що вони заявили під час слідства, що боялися не загарбників, які нічого поганого не зробили, а поліції. За деякими даними, колишні заручники за свої гроші найняли адвокатів Олссону та Улофссону.

Тоді і виник популярний у психології термін "Стокгольмський синдром", що описує захисно-несвідомий травматичний зв'язок, взаємну або односторонню симпатію, яка виникає між жертвою та агресором у процесі захоплення, викрадення та/або застосування загрози чи насильства. Під впливом сильного переживання заручники починають співчувати своїм загарбникам, виправдовувати їхні дії і, нарешті, ототожнювати себе з ними, переймаючи їхні ідеї та вважаючи свою жертву необхідною для досягнення загальної мети.

Аналізуючи неприродну поведінку росіян, складається враження, що вся росія хворіє на "Стокгольмський синдром" щодо диктаторської влади і особисто до путіна, який уже протягом кількох десятиліть тримає в заручниках величезну країну. Адже сучасний стан російського соціуму практично збігається з умовами виникнення та характеристиками психологічного стану такого синдрому та має поведінкові риси "хворих" на нього.

У постійній стресовій ситуації, якою є виживання в росії вже протягом багатьох років, у людей може спрацювати психологічний захист, коли вони намагаються знайти позитивні сторони у тих, хто їх тримає в полоні, як це робить бункерний диктатор. Це може допомогти знизити тривожність та загрозу для їхнього життя. Заручники можуть почати розуміти ситуацію з погляду злочинців (кремлівсько-путінська влада), співчувати їм через співчуття до їхньої складної ситуації або ідентифікуватися з ними як з людьми, які потрапили в неприємне становище. Заручники можуть почати думати про те, що зближення з викрадачами може допомогти покращити їхні шанси на вихід із ситуації живими, отже, вони прагнуть встановити позитивніші стосунки. Чи це не є головною причиною публічної підтримки диктатури? Страх – один із головних двигунів соціуму. Викрадачі можуть використовувати тактики маніпуляції, щоб створити у заручників ілюзію власної "дружності" або "підтримки", що може навіяти заручникам почуття вдячності чи симпатії. Саме цим і займається путінська пропаганда, наголошуючи на "постійній підтримці простого народу з боку влади".

При такому розумінні вже не дивними виглядають такі поведінкові реакції росіян, як відмова від сторонньої допомоги щодо виходу зі стану заручництва. Як і тоді, у Стокгольмі, коли заручники теж відмовлялися від допомоги поліції, навіть якщо з'явилася можливість втекти.

Навіть те, як "вчепилися" росіяни в путіна, відповідає ознакам синдрому, коли заручники мають страх за безпеку викрадача, побоюючись, що поліція може використати силу проти нього.

Варто зазначити, що розуміння стокгольмського синдрому не обмежується лише подією 1973 року у Стокгольмі. У наступні роки було вивчено та документовано інші випадки, що підтверджують подібні емоційні реакції заручників.

На превеликий жаль, радикального методу лікування стокгольмського синдрому як такого не існує, оскільки це явище не є медичним діагнозом або психічним розладом. Та й у разі такої "хвороби" у цілої нації навряд чи допоможуть звичні методи психологічної чи психіатричної допомоги. Консультації з психотерапевтом чи психологом, щоб допомогти людині (якщо є надія на те, що росіяни - люди) розібратися у своїх емоціях для 140-мільйонного населення неможливо. І чим допомогти у такій ситуації та вилікувати реально хвору на стокгольмський синдром націю – це вже питання до провідних фахівців з психології та психіатрії.

Але для ефективного лікування головне – поставити правильний діагноз. І якщо припущення про "стокгольмський синдром" відповідає реаліям російської хвороби, тобто впевненість у тому, що існує і лікування. У тому числі – примусове.