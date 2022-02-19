Справедливість як статистична похибка

07:11 17 лютий Київ, Україна

Президент РФ Путін переконаний, що судова система у Росії не є «бездушною машиною» і «постійно вдосконалюється». «Судова система у будь-якій країні — це величезний механізм. Але в Росії це не бездушна машина. І, судячи з того, що зараз доповів голова Верховного Суду, керівництво Верховного Суду, судді на місцях, суддівські ради постійно думають про те, як удосконалювати цю роботу далі», — сказав президент на нараді суддів судів загальної юрисдикції та арбітражних судів. Куди вже далі вдосконалювати?

Обвинувачувальних вироків у судовій системі тоталітарної Росії більш ніж 99%. Презумпція невинності? Ні, не чули…

Згідно з загальнодоступними відкритими даними, кількість виправдувальних вироків у Росії щорічно не перевищує 1%. Як повідомляла уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова ще у 2018 році, їхня частка склала лише 0,25% від загальної кількості винесених російськими судами рішень. Омбудсмен наголошувала, що кожне третє звернення до неї присвячене необґрунтованості судових вердиктів.

Щодо 2020 року вже є точна статистика: російські суди винесли 1931 виправдувальний вирок проти 562 906 обвинувальних. Таким чином, частка виправдувальних вироків становить 0,34%. Ймовірно, і за підсумками 2021 буде практично схожа цифра.

За цією страшною статистикою сучасні російські суди вже наблизилися до так званих «трійок», які розгорнули свою діяльність 30 липня 1937 року після виходу наказу НКВС №00447 щодо репресування «антирадянських елементів». Саме в ті часи «кремлівського терору» відсоток виправдувальних вироків, винесених репресивним органом, був дуже малий – 0,03%.

Ніколи в інші, навіть буремні, роки радянської історії, такого «судочинства» більше не було.

У 1936 році народними судами було винесено 10,9% виправдувальних вироків. Навіть військові трибунали під час Великої Вітчизняної війни виносили 7% виправдувальних вироків. 7% під час війни і 0,34% у «мирній та спокійній» сучасній Росії.

Куди ще збирається вдосконалювати «машину для покарання» Путін? До відмітки «винний» у паспорті поруч із «щасливим» російським громадянством? Чи до бірки з аналогічним написом на немовляті у пологовому будинку?

І все до цього йде. Нещодавня історія зі звинуваченням підлітка з Канська Микити Уварова у справі про тероризм, якому врешті решт було присуджено 5 років колонії за те, що хотів підірвати будівлю ФСБ у грі Minecraft, розставила усі крапки у питаннях про те, чи справді «російський суд - найбільш справедливий суд у світі».

Якщо коротко, три 14-річні російські хлопчики розклеювали своїм містом листівки проти чинної влади. Зокрема, там було сказано «Ви жируєте – ми жебракуємо». Двох хлопців відправили до СІЗО, одного – під домашній арешт. Крім цього, з'ясувалося, що у комп'ютерній грі Minecraft вони хотіли звести та підірвати будівлю ФСБ. У комп’ютерній грі!!! За це хлопцям було пред'явлено звинувачення у терористичній діяльності.

Уваров сів на 5, Михайленку та Андрєєву «за активну допомогу слідству» призначили умовні терміни – 3 та 4 роки відповідно. Підліткам інкримінувалася спочатку ще стаття про участь у терористичній групі, але справу закрили за відсутністю складу злочину.

«Якщо мені дадуть реальний термін, я відбуватиму його з чистою совістю та гідністю», – сказав Микита Уваров. «Я буду спокійний, тому що ніколи не вчив своїх друзів поганому, я не був їхнім лідером, ми були на рівних і просто товаришували. Я нікого не обмовив. Мені не соромно перед людьми, близькими та чужими, які знають про нашу історію. Нехай хтось вірить не мені, а правоохоронним органам, мені нема чого соромитися. Я нікого не збирався підривати».

Ще раз: «за спробу підірвати «комп’ютерну» Луб’янку у комп’ютерній грі»!

Після оголошення вироку у соцмережах з’явився коментар невідомого: «Якщо за вибух Луб'янки у «Minecraft» хлопцю збираються дати 9 років (спочатку прокуратура вимагала саме такий термін покарання), то скільки дадуть Тому Крузу за вибух Кремля у фільмі «Місія нездійсненна»?!

Куди далі розвивати правосуддя? Вже навіть не викликає подив відкриття у РФ чергової справи на татуювання репера Моргенштерна. Згідно з висновком комплексної лінгво-ботанічної експертизи, виконаної фахівцями Набережночелнінського державного педагогічного університету, з обох боків татуювання на грудях Моргенштерна зображено рослину, СХОЖУ НА КОНОПЛЮ!