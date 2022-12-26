Врятувати хом'яка чи огляд російських маразмів ч.1

Читаючи стрічку новин, часто зустрічаєш прояви такого путінсько-російського маразму, що вже навіть сміятися сили не вистачає. Та й грішно сміятися з хворих. Але брехлива нісенітниця пропагандистів та інших путіністів іноді набуває таких химерних форм, що заслуговує не тільки на чергове посилення лікування хронічної хвороби мізків, а й увічнення у Всесвітній книзі маразмів.

Виявляється, що збірна Аргентини перемогла на Чемпіонаті Світу з футболу в Катарі тому, що більше за інші країни використовувала російську вакцину «Супутник»! На думку експертів РФПІ (російського фонду прямих інвестицій) саме цей фактор допоміг команді Мессі здобути почесний трофей! За цією логікою, саме усунення збірної агресора від стикових матчів за вихід у фінал ЧС у Катарі через путінську агресію проти України завадило команді аквафреша здобути почесний футбольний трофей.. Цікаво, Мессі погодився б з таким маренням?

А в російському іркутську москалів задавила жаба за те, що вони не в змозі вимовити слово паляниця. Тому українських «шпигунів та диверсантів» будуть обчислювати за допомогою слів «Башкортостан» та «Сиктивкар». Враховуючи, що для більшості росіян «Башкортостан» є абракадаброю та застосовується для визначення ступеня сп'яніння, яке є відмінною рисою більшості росіян, то прогнозована кількість виявлених «українських диверсантів» стрімко наближається до половини населення росії!

Незручно стає, коли читаєш заяву псковських комуністів про те, що вони звинувачують PornHub у умисному режисуванні порно-відео на своєму сайті таким чином, що жіночі/пасивні ролі виконують росіянки чи росіяни, я чоловічі/активні – українці чи афроамериканці.. "У всіх сюжетах вони - нас, а не ми - їх"! Цікаво, що пасивні комуністи росії ображаються саме на те, до чого вже мали б звикнути у своїй власній «скріпній» країні, де путінська влада «має» народ у будь-який спосіб і коли забажає.

Дивно, що псковські комуністи забули про індіанців. Адже у програмі «Місце зустрічі» на НТВ політичний діяч Борис Надєждін заявив: «Повіками англосакси утискали індіанців. А індіанці – це наші росіяни. Вони прийшли із Росії туди. Запитайте великого російського антрополога Дробишевського. Індіанці – це ми росіяни! Вони з Росії прийшли...»

Боброїдка «усієї руху» Симоньян на каналі RT пробила чергове дно, «видавши на гора» агітаційне відео, в якому «голодні та задубілі» європейці доїли на Різдво 2023 хом'ячка, яку подарували власній дитині в 2021 році. Маячня агіт-діви мабуть базується на власних спогадах про бобрів, але ліки потрібно приймати регулярно, тому що хвороба тільки загострюється... Чекаємо на новий «шедевр з лікарні», в якому «бандерівці прикрасять свій святковий стіл холодцем зі свинячок і запеченими вухами москалів» а ля рус».

Мордорський телеканал "Зірка" на тижні демонстрував кадри робочої поїздки Сергія Шойгу до Іжевська. Все було б нічого. Але «творці» так зворушливо заліпили наклейкою «Калашников» назву японського токарного верстата DMG CTX ALPHA 300, що це поставило під сумнів здатність росії до імпортозаміщення, а синьо-жовта ізоляційна стрічка, якою була зроблена ця «росизація» верстатів, взагалі агресора до репарацій.

«Ми пишатися хоробрим вчинком нашого земляка і збережемо пам'ять про нього на довгі роки», — у Саратові поховали засудженого за підвійне вбивство ув'язненого, який загинув на війні. Співчуття рідним померлого Бориса Боцманова висловивши губернатор Бусаргін. За його словами, зек показавши приклад «виняткової сміливості та відваги». І вже не в перше… «Херой» Боцманов у 2018 році отримав 19 років в'язниці за вбивство двох людей – жінки та чоловіки у селищі Червоний Текстильник. Після вбивства Боцманов зник, викинувши речі вбитих та ніж у лісосмузі.

Нічого дивного: яка країна – такі й «герої». Яка влада – така і пропаганда. Який загальний стан психіки нації – такі й маразми.