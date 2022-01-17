Спасибі дідові ...

Завжди багатою була Росія на казки та казкарів. Якби за казкові історії нагороджували Нобелівською премією, то перші позиції списку нагороджених повністю займали б політики та функціонери Кремля, а Росія була б найбагатшою країною світу. Ось і недавно впевнений крок до перемоги за звання «казкар року» зробив заступник міністра оборони РФ Андрій Картаполов.

«У російській армії зовсім не залишилося понять «дідівщина» і «казармове хуліганство», заявив заступник міністра, виступаючи в ході круглого столу на форумі «Армія-2020». Ось так, і не менше. "Не залишилося"!

З такою «казкою» не згодні правозахисники та члени загальноросійської громадської організації «Комітет солдатських матерів». Останнім часом дійсно скоротилася кількість звернень до правозахисних організацій з боку військовослужбовців, які «на собі» отримали підтвердження відсутності «дідівщини». Але це пов'язано не стільки зі зменшенням проявів таких відносин, як з тотальною дискредитацією правозахисного руху з боку провладних силових структур. Приклади, коли в пенітенціарній службі РФ під виглядом правозахисників працювали слідчі органи та провокатори різних структур, широко обговорювалися в більш-менш «незалежних» ЗМІ місяць тому. Така ж ситуація і в ЗС Росії. Тих, хто звертався за допомогою, швидко знаходило і карало «солдатське правосуддя». Тому й кількість звернень, за офіційною статистикою, зменшилася. Солдати просто бояться повідомляти близьким і правозахисникам про конфлікт з товаришами по службі або не хочуть ділитися своїми приниженнями з батьками та друзями. Здавалося б, можна поскаржитися офіцерам, але і з ними теж не все так просто. Досить згадати випадок з рядовим ВС Росії Шамсутдиновим, який саме офіцерів і контрактників звинувачував в тому, що його «довели до крайньої точки» - масового вбивства 25 жовтня в військовій частині №14258 в Забайкаллі. Тоді загинули вісім і були поранені двоє солдатів.

«Дідівщина» нікуди не поділася. Проблема ускладнюється ще й прийнятими в березні 2019 правками до закону «Про статус військовослужбовців», які заборонили військовослужбовцям строкової служби ЗС Росії користуватися смартфонами на території військових частин, що допомогло б збирати докази злочинів. Нерідко записи з відеокамер на мобільних пристроях, які надсилали військовослужбовці, дозволяли розкривати злочини. Це, звичайно, не означає, що телефонів в армії зовсім немає, але ними користуються вже нелегально, як в тюрмах. Так можна в таких умовах говорити про викорінення «зла»?

Ще в середині листопада минулого року заступник головного військового прокурора Сергій Скребець заявив в Раді Федерації про зростання злочинів насильницького характеру з боку командирів щодо підлеглих. Опитування в соціальній мережі «ВКонтакте» показало, що 443 людини з 1018 опитаних стикалися з дідівщиною. Нестатутні відносини в армії не підтвердили всього 213 осіб. В «Однокласниках» з 237 тих, хто проголосував, 173 заявили, що дідівщина є і нікуди не поділася!

Як вважає юрист «Солдатських матерів Петербурга» Олександр Передрук, офіційна статистика вироків за страховими випадками насильства в ВС не показує повну картину, оскільки в Росії «велика кількість злочинності латентної не фіксується у звітах». «Найчастіше військовослужбовця можуть побити, але він про це нікому не скаже, а якщо й скаже, то частина вирішить справу зам'яти своїми силами, без передачі справи до військової прокуратури або у воєнне слідче управління», - зазначив він.

Ось така виходить «повна відсутність» ...

Дуже дивно, що в «дідівщині» в ЗС Росії остання досі не знайшла «Український слід». Якась не зовсім повноцінна вийшла казка! Як же так! В інших казках - про коронавірус, про Бейрут, про Білорусь, навіть про Хабаровськ - він є, а тут - ні ... Ну нічого. Кремлівські «казкарі» ще не раз дадуть нам можливість зануритися в казковий світ «брехні і «справжніх» фейкових новин»!