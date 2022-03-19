Спартанці ХХІ століття

14:12 15 березня Київ, Україна

Навіть за самими оптимістичними прогнозами Західних військових експертів, Україна мала шанс стримувати російську збройну навалу протягом 3, максимум 4 днів. І все… Пророкували, що армія завойовника пройде парадним маршем по Хрещатику і почнеться нова ера російського світового панування.

Пройшло сім разів по 3 дні. Російська армія, бита і в хвіст і в гриву, зупинена захисниками України на самому початку свого «переможного шляху». Загроза повного знищення «непереможної» ще ніколи не була настільки реальною.

Миролюбна, весела та трохи вайлувата українська нація виявилася справжнім хижаком, що випустив страшні пазурі і рве на шматки супротивника, набагато переважаючого його розмірами. Розмірами, але не волею!

У одній з пісень Андрія Макаревича є дуже гарні рядки: «Должен кончиться любой бой, Победит, сомненья нет, свет». Так і буде! Ми обов’язково переможемо. Бо саме Україна та українці – то Світло! І у Темряви просто немає шансів.

Закінчиться війна. Україна розквітне барвами щасливого мирного життя, здобутого за величезну ціну крові, болі та страждань. Ціною смертей кращих своїх синів, що, не роздумуючи, віддали своє життя за Свободу та Правду. Ціною смертей ні в чому не повинних мирних громадян, старих, діточок. Страшною ціною…

Про Нашу Перемогу складатимуть вірші та співатимуть пісні. Зніматимуть фільми зі світовими зірками у головних ролях. На честь Нашої Перемоги називатимуть площі у столицях світових держав. І на тих площах стоятимуть величні пам’ятники Переможцям – простим Українцям, які здолали Світове Зло.

Рани загояться – пам’ять залишиться. Навічно! І ще залишиться загадка, від якої зараз у Путіна зводить судомою дряхле старече тільце. Як?! Як така спокійна та миролюбна Україна, яка у 2014 році без жодного пострілу «віддала» цілий півострів, змогла дати відсіч у 2022 році? За рахунок чого? Що має українська нація такого, чого, як з’ясувалося, не мав окупант?!

Відповідь на це запитання дуже проста і вона на поверхні. Це тільки для Кремля загадка, бо Путін та Ко і слів то таких не знають! «Воля та Правда»! Правда у вигляді широких українських ланів та величних річок, квітучих вишневих садів, де ховаються привітні хатинки. Дитячого сміху та посмішки коханої людини. Стареньких матері та батька, які благословили своїх дітей на захист Правди від Кривди.