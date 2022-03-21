Сон довжиною в епоху

14:02 08 жовтня Київ, Україна

Знаєте, чого водії бояться найбільше? Заснути за кермом! Солодкий сон стає страшною трагедією для його родини, рідних, інших учасників дорожнього руху, випадкових жертв. Тільки водій, який засинає за кермом, без болю і жаху, не усвідомлюючи того, що він накоїв, йде в інші світи. Коли засинає машиніст поїзда, жертвами можуть стати сотні людей. Коли «засинає» керівник величезної країни, тим більше коли він в сомнамбулічному стані починає бездумно крутити кермо і хаотично тиснути на педалі, під загрозою опиняються мільйони, десятки мільйонів людей!



З Путіна дуже поганий водій!



Він і по молодості не дуже вміло керував, безжально давлячи навколишніх, а доживши до 68 років зовсім втратив напрямок руху. Особисто він в цьому - винен! Але винен і той, хто сп’яна посадив його за кермо. Винне його оточення, яке потурає такому управлінню і стрімко мчить в прірву на чолі з керівником...



До речі, з оточенням в Росії споконвіку біда! На соціальну поверхню піднімається виключно те, що не тоне! Апогеєм такого «підйому з дна» стала революція 17-ого року. Хоча і до 17-ого Росія не була зразком чесноти, але діяла більш зрозуміло для інших учасників світового руху. Але після революції 1917 року, перетворившись в "Совєти", вона почала діяти всупереч здоровому глузду і без всякого врахування наслідків своїх вчинків.



Де взятися тому здоровому глузду, якщо Росія практично повністю втратила розумних людей в Кремлі і його «кабінетних сателітах». Путін оточив себе не професіоналами, а «потрібними» людьми. Навіть за стан критичних інфраструктур відповідають не справжні фахівці, а ті, хто бездумно виконує розпорядження і не задає зайвих питань. Такий підбір кадрів загрожує не тільки здатності країни на економічному і політичному просторі, але і самому життю власних громадян.



Яскравим прикладом такої безвідповідальності і непрофесіоналізму стала загибель російського підводного човна «Курськ» в серпні 2000 року. Загинули 118 підводників. У дев'ятому відсіку зібралися 23 людини, які деякий час були живі. «3 моряки кілька днів вірили в допомогу і своє спасіння. Але... Недбале виконання керівництвом морського відомства своїх обов'язків, затримка початку рятувальної операції, безвідповідальність при прийнятті рішень. Великобританія і Норвегія спочатку запропонували Росії допомогу в порятунку екіпажу, але приступити до роботи норвезькі водолази змогли тільки 20 серпня, через вісім днів після аварії. На наступний день норвежцям вдалося розкрити кормовий аварійно-рятувальний люк підводного човна. Але на той час вже було пізно - всередині "Курська" живих не було.



Під час катастрофи Путін перебував у відпустці. Він «заснув за кермом». Він навіть не перервав її відразу ж після того, як йому доповіли про аварію, і повернувся з Сочі тільки через п'ять днів після катастрофи. Надалі він не виявляв якихось емоцій у зв'язку з загибеллю 118 осіб. Але найбільше його критикували за слова в інтерв'ю ведучому CNN Ларрі Кінгу: на питання, що сталося з підводним човном, Путін відповів: "Він потонув" і ледь помітно посміхнувся.



Усміхнувся!



Якби на чолі ВМФ Росії перебувала людина, здатна самостійно приймати важливі рішення, то 23 людини залишилися б живі. І не було б горя в їхніх сім'ях, і їхні діти не рвали б серце матерям, запитуючи, «коли тато повернеться додому»! Хто ж призначив таких «умілих» керівників на високі посади? Виникає враження, що кадрові призначення в Росії проходять у форматі «п'яної вечірки», в алкогольному угарі. Чи алкогольному?! Нагадаю, в 2018 році з російського посольства в Буенос-Айресі вилучили майже 400 кілограмів кокаїну. Тоді центр «Досьє» оприлюднив доповідь з масивом інформації по кокаїновій справі, в якій повідомлялося, що частина аргентинського кокаїну могла призначатися для депутатів Держдуми і членів Ради Федерації. Навіть уявити страшно, скільки нових законів на благо народу могло бути прийнято, скільки нових призначень на керівні посади було б затверджено, якби наркотики дійшли до адресатів.



Чого ще чекати від країни, де навіть головного тренера було призначено на «трон» в стані передсвяткового алкогольного сп'яніння дідом, який вижив з розуму! Керівника призначено, а країна - приречена! Країну приречено дуже давно, тому що історично відомо, що в Росії є принаймні дві біди! І з дорогами впоратися набагато легше, ніж з бідою іншою.