Події та порівняння

Українці зустріли Новий Рік. Напевно, вже є певне розчарування, бо путін досі живий. Не здох((( Зимові Діди не впоралися із завданням мільйонів тих, хто добре поводився весь бурхливий 2022 рік). Мабуть, це не їхня компетенція – знищувати світове зло. Вони ж за все добре!) Також надто ліберальні, як і деякі з наших партнерів. Ну нічого! У цій справі крапку в надто довгому існуванні бункерного дурня поставить ЗСУ!

Майже весь день 31 грудня орки намагалися зіпсувати свято українцям. Сирени, ракети, шахеди. Було все, але завдяки спритності ППО ЗСУ росіянам так і не вдалося зруйнувати святковий настрій українців.

Був виступ президента країни. Ні, не так, ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, бо такі справжні, пронизливі слова могла знайти тільки людина, яка є СПРАВЖНІМ ПРЕЗИДЕНТОМ СПРАВЖНІЙ КРАЇНИ! Навіть на болотах, порівнявши виступ НАШОГО ПРЕЗИДЕНТА з виступом кремлівського придурка на фоні зеленого фону (тля) це маленькі зелені (чорні, помаранчеві, сірі) комашки, що висмоктують сік з м'яких частин рослини, найчастіше з молодих відростків та бутонів квітки) прийшли до сумного висновку про повне нікчемність власного керманича.

Україна святкувала Новий Рік. Росія також веселилася, як могла. Навіть із подарунками, які щедро «відсипали» оркам українські Діди Морози на прикрашених гірляндами Хаймерсах. Тупоголові вирішили у Макіївці відсвяткувати НР на «широку ногу», зібралися великим стадом і давай по власних телефонах чкуркати всім своїм орчихам і орчаткам. Зібралися купно – отримали точно! Близько 300 свинячок перетворилося на «заливне у власному соку».

Взагалі, грудень 2022 р. виявився рекордним за кількістю російського сміття, що утилізується. 17 280 окупантів знайшли свій останній притулок у чорному поліетилені. Працівники бюро ритуальних послуг «Пандора» з краснодара, тримаючи «ніс за вітром» «вдалих» для російської армії подій, миттєво відреагувало, розпочавши акцію «1+1=3»! Три труни за ціною двох! «Ех, налітай, подешевшало!». Мабуть, час владі Росії припинити постачання деревини до Китаю. На свої гробики вистачило б!

Краще б ці 17 280 тушок влада кремля перетворила у своєму барлозі на харчові набори і хоча б під Новий Рік виправила ситуацію з нестачею їжі у власних депресивних регіонах.. Тобто по всій Росії. «І сумно, і смачно!», говорили б росіяни, поїдаючи своїх синів, чоловіків та батьків під новорічне мовлення старого диктатора! (Боже, вибач, що таке вже мелю, але гидота не заслуговує на інше ставлення!)

Виступ путіна тільки почав для росіян «справжню насолоду» від перегляду скріпного телебачення у новорічну ніч. Знову ж таки, самі росіяни оторопіли від того відвертого бруду та пропагандистського сміття, що щедрою річкою лилося на них з блакитних екранів.. Зірка на зірці та зіркою поганяє! День відкритих дверей у психіатричній лікарні! Потворний петросян під оплески потворного лещенка видав «спіч», який лікарі мають внести окремим листом до його історії хвороби. Таку ж "товсту", як і його "гумор".

Садальський з обличчям астматичного бегемота. Чичеріна з мімікою «синдрому відміни» важких наркотичних засобів, автобус із рекламою найбільшого російського даркнет-ринку з торгівлі якими перекрив дорогу біля будівлі уряду РФ у центрі Москви на Новий Рік. "Реклама - двигун прогресу!". А реклама продажу наркотиків на росії зараз як ніколи актуальна та доречна. Як же без «психотропів», «хімії» та «важких» можна вижити в страченій на розум країні під керівництвом дегенератів-злочинців «похоронного віку»?!

До речі про наркотики. Мабуть, саме під чимось дуже «важким» був ректор мелітопольського університету, зарахувавши до лав студентів вкраденого українського єнота. На факультет інформаційної безпеки! НАШОГО ЄНОТА!

(Цілком таємно. Після перегляду – знищити. Дорогі українці, можете зітхнути з полегшенням! Інтеграція українського єнота-розвідника пройшла вдало. Керівництво української розвідки чекає від головного сержанта «Єнота» успішної роботи зі знищення інформаційного простору оркостану).

Закінчився 2022 рік.

На початку 2023 року росіяни теж отримали привід «зітхнути з полегшенням». Батуту-рогозину все ж таки змогли дістати із дупи скалку від українсько-французького подарунка, яким «космонавта» нагородили Захисники України під час перебування останнього у святковому турі передовими тилами «непереможної армії». Врятований від постійного стояння рогозин (бо сидіти зі зрозумілих причин не міг) вирішив надіслати уламок із дупи Макрону з погрозами про «неминуча відплата». Через брак справжніх засобів для загроз Заходу, кремль тепер застосовуватиме уламки «подарунків» від ЗСУ, які зможе витягти з власних сідниць? Втрачена для світу країна «404» намагається «налякати їжаків голим задом»?!

Поки росіяни розважалися таким чином на Новий Рік, українці дуже просто і спокійно відсвяткували закінчення Старого і початок Нового. Українська ялинка в нашій столиці за оцінками міжнародного співтовариства увійшла до п'ятірки найкращих світових міст, а сам Київ відоме міжнародне агентство Resonance виділило у рейтингу «100 найкращих міст світу», як «Почесне найкраще світове місто», поставивши його в один ряд із Лондоном, Парижем. та Нью-Йорком. Нам українцям це приємно! Як і приємно розуміти той факт, що, незважаючи на всі спроби агресора, Україна живе і житиме. І цього року, і наступного, і ще сотні років.

А росіяни істерично та квапливо зустріли свій останній Новий Рік у складі недоімперії. І вони це чудово розуміють. Так, «проста росія» поки що намагається заплющити очі на «прекрасні перспективи», які з останніх днів минулої зими їм усім «поклав під ялинку» бункерний диктатор. Але процес вже має невідворотний характер. Сучасна путінська росія вичерпала себе інтелектуально, розумово та ціннісно. Після НАШОЇ ПЕРЕМОГИ на болото чекає реформація та переформатування. І це об'єктивна потреба всього світового співтовариства, яке не хоче жити у світі, який отруює саме існування «помийної ями всіх можливих недоліків і пороків».