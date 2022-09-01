Власні інтереси

У колі країн – друзів України, які об'єдналися у допомозі нашій країні для перемоги над ворогом, Туреччина посідає особливе місце. З одного боку – сотні тонн гуманітарної допомоги, боєприпаси, військова техніка, бронежилети та каски. Що говорити про Байрактари, які стали легендою для України. А закриття Босфору унеможливило посилення чорноморського флоту рф для атаки на Україну з моря.

З іншого боку – не все просто з турецьким суспільством. У Туреччині традиційно потужні антизахідні настрої. Наразі турки бачать перемоги української армії, опір простих українців. І ця стійкість та хоробрість України зумовлюють, що тепер симпатії явно на нашому боці. Понад 80% населення підтримують Україну у цій війні. Але 48% вважають, що винні в цій війні або НАТО, або США. І лише близько 30% вважають винною росію.

І вже дуже складно з курсом міжнародних відносин влади Туреччини, яка є єдиною країною-членом НАТО, яка відмовилася запровадити санкції проти росії. Більше того, намагається заробити на цих санкціях та обмеженнях так само, як на закритті Європи для російських туристів… І слід сказати, що заробляє Туреччина дуже вдало.

Відносини між росією та Туреччиною практично завжди мали конфліктний характер. Там, де не було відкритого протистояння, як у Сирії та Кавказі, завжди була конкуренція. За вплив, контроль, ресурси. Тому поглиблення економічного співробітництва між цими двома країнами за останні місяці виглядає не як покращення відносин, а як ситуативне партнерство, вигідне нині обом сторонам. На жаль, одна з цих сторін – наш ВОРОГ!

Туреччина намагається утримати баланс між інтересами України та колективного Заходу та росією, покращення відносин з якою для Туреччини є інструментом впливу на Захід для просування своїх інтересів. «Дружба» з турками для росії – це один із способів обходу санкцій.

За даними Турецького інституту статистики, експорт турецьких товарів до росії в червні зріс на 46% порівняно з червнем 2021 року і на 52% щодо травня 2022 р. Так, у червні обсяг експорту з Туреччини склав 791 млн дол. проти 519 млн дол. у травні та 273 млн. дол. у березні.

Росія вийшла на чільне місце в структурі імпорту Туреччини: у січні—червні турецький імпорт з росії досяг 27,7 млрд дол. (16% всього імпорту). Понад 60% турецького імпорту з росії припадає на нафту та газ.

Таке зростання безпосередньо пов'язане з паралельним імпортом, легалізованим росією. Туреччина спочатку була у списку транзитних країн, де можна знайти майже будь-який товар для сірого імпорту та через примітивну схему постачання обійти санкційні обмеження.

Все просто – компанія дистриб'ютор має бути зареєстрована у Туреччині та готова співпрацювати з росією. В основному це компанії, в яких власник або співвласник з росії, який купив нерухомість і отримав громадянство, оскільки турецькі компанії не готові безпосередньо співпрацювати з росією. За різними джерелами, з початку війни до Туреччини переїхали понад тисячу компаній із російським капіталом чи російськими власниками. Тому проблем із такими дистриб'юторами практично немає. Потім ця компанія знаходить необхідний товар і закуповує його як турецький і вже потім відправляє до рф.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що склади переповнені транзитними товарами, що надходять з усього світу в росію. Ці товари відправляються в рф кораблями турецьких судновласників і російськими вантажівками. Сукупний експорт таких товарів до росії в першому півріччі цього року досяг максимуму - майже 3 млрд доларів.

Такі «теплі» відносини росії та Туреччини м'яко кажучи бентежать Україну та її західних партнерів. Хоча посол України в Туреччині Василь Боднар і запевняє, що «якщо буде доведено США та ЄС, що Туреччина допомагає росії в обході санкцій, то турецькі органи влади чи компанії потраплять під вторинні санкції», і «ні наші міжнародні партнери, ні ми такої прямої допомоги росії не зафіксували», посилення економічної співпраці росії з Туреччиною не на користь Україні, а лише надає окупантам додаткові можливості, щоб уникнути економічного колапсу.

Слід також пам'ятати, що директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар, який заявив про те, що планує у майбутньому виробляти в Україні безпілотні винищувачі Bayraktar Kizilelma, а також безпілотники Bayraktar TB2 та Bayraktar Akinci є приватною особою, власником суто комерційного підприємства. І хоча без дозволу турецької влади такий проєкт був би неможливим, як і саме постачання безпілотників в Україну, на першому місці у влади можуть бути лише комерційні вигоди, які не збігаються з «антипутінською» політикою західної коаліції та не зовсім відповідають інтересам України.