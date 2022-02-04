Смерті і терор

09:41 16 травень Київ, Україна

Низка загадкових смертей лікарів Омської міської лікарні, куди Олексій Навальний був терміново госпіталізований 20 серпня після отруєння та де проходив «лікування» до відправки за кордон, наводить на певні роздуми.

Соратники Навального досі наполягають на тому, що адміністрація і персонал клініки знали справжні причини того, що сталося з опозиціонером, але за наказом ФСБ поставили йому помилковий діагноз і намагалися приховати сліди отруєння бойовою хімічною речовиною.

На початку цього року, 4 лютого, заступник головного лікаря по анестезіології і реанімації лікарні швидкої медичної допомоги №1 в Омську Сергій Максимішин помер у віці 55 років. Прессекретарка регіонального мінохоронздоров'я Галина Назарова повідомила, що причиною смерті став серцевий напад.

26 березня помер ще один лікар омської лікарні, в якій після отруєння лежав Олексій Навальний. Цього разу завідувач відділення травматології та ортопедії Рустам Агішев. Офіційна причина смерті 63-річного лікаря - інсульт.

Раніше ще один заступник головного лікаря, Анатолій Калініченко, з лікарні звільнився. Лише головний лікар цієї лікарні Олександр Мураховський був підвищений до посади глави міністерства охорони здоров'я Омської області. Як відомо, Мураховський запам'ятався громадськості тим, що заявляв про те, що у Навального напад гіпоглікемії, а потім не відпускав його для лікування за кордон.

7 травня Мураховський зник, виїхавши в лісовий масив на квадроциклі з мисливської бази в селі Поспєлов Большеуковського району. Близько доби знайомі намагалися розшукати його самостійно, але 8 травня були змушені повідомити про те, що сталося, в поліцію. У неділю пошуковці виявили за 6,5 км від мисливської бази квадроцикл міністра, однак самого його знайти не вдалося. До його пошуків задіяли близько сотні співробітників поліції, Росгвардії та МНС, до них також приєдналися волонтери пошукових загонів "Ліза Алерт" і "Доброспас", інспектори і місцеві жителі. Але безрезультатно.

І ось, 10 травня, міністр охорони здоров'я Омської області Олександр Мураховський знайдений живим, він сам прийшов у село Басла, яке знаходиться за 15 кілометрів від того місця, де він залишив квадроцикл. За даними пресслужби уряду регіону, він знаходиться в нормальному стані і проходить обстеження в лікарні Большеуковського району.

Незрозумілого в історії зі зникненням Мураховського дуже багато. Кинутий міністром квадроцикл виявився майже чистим, хоча на стежках в лісі бруд. Квадроцикл ніби на рівному місці в лісі залишений, як ніби його туди поставили.

Плюс дерева рідкі, і зверху все легко проглядається. Над такою невеликою територією вертоліт би його легко знайшов. Чому він нібито передав по рації, що піде пішки, але не використав рацію далі? Як взагалі настільки сильно відстав від друзів? Якщо він полював, то чому не стріляв з рушниці, щоб привернути увагу? Куди і навіщо їхав, якщо був один і без рушниці? Чому після трьох днів в лісі вийшов таким свіжим?

Відразу з’явилася версія про те, що лікар просто загуляв з коханкою, а потім заблукав в «трьох соснах» з п’яну. Розповідь Мураховського про своє перебування в лісі на думку місцевих - «це явно не те, що відбулося насправді, тому що всі дії нелогічні і несхожі на те, що він взагалі хотів знайтися».

Але відомий Телеграм-канал «Генерал СВР» виклав свою думку стосовно того, де знаходився три дні Мураховський. За інформацією каналу, за кілька днів до зникнення Олександр Мураховський (будучи в украй «розігрітому» настрої) в телефонній розмові з колегою (жінкою), яка намагалася попередити його про те, що він даремно хизується в компанії колег своєю участю в історії з отруєнням Олексія Навального і дає недвозначні натяки на те, наскільки чинна влада йому зобов'язана, відповів наступне: по тексту із роздруківки телефонної розмови: «Да мне по …уй кто и что, бл..ь, думает. Эти п…ры мне должны ноги мыть и воду пить. Я, б…дь, всей этой ё….ой х…не во главе с Путиным ..опу собой прикрыл. А попробуют тявкнуть, я им полный рот напихаю, так, что зае….утся сглатывать. Я им не Серёга (вероятно, имеется ввиду Сергей Максимишин), я перестраховался так, что они, б…дь, ох…еют разгребать если меня тронут.»

Роздруківка цієї розмови нібито швидко знайшла адресата в Раді безпеки Росії і від Патрушева надійшло розпорядження пояснити Мураховському всіма доступними способами, як треба поводитись і що можна говорити, а що не можна. Усувати команди не було. За даними «Генерала СВР».

Мураховський був викрадений і деякий час після викрадення його утримували офіцери розвідки. А потім, імовірно, привели до свіжовикопаної ями в лісі, біля якої погрозами та залякуванням отруєння довели лікаря до стану глибокого стресу. Потім йому дозволили вилізти з ями і сказали, що цього разу «Новачка» не було, що його пробачили, «але це востаннє».

Мураховський був дуже наляканий цим спектаклем і пообіцяв надалі не робити дурниць. Тоді йому вказали напрямок до найближчого села, біля якого він потім і вийшов з лісу.