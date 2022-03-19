Смерть у бункері

18:57 08 березня Київ, Україна

Путін – це справжня реінкарнація Гітлера у сьогоденні. Та й сама Росія за багатьма ознаками нагадує ту Німеччину, яка породила Чудовисько.

Берлін у 1919-му програв Першу світову, Москва у 1991-му — Холодну війну. Як німці, так і росіяни не хотіли жити по-старому — і спробували будувати республіку замість імперії.

Але жити по-новому не зуміли. Політичні кризи, економічні потрясіння, розпад звичного укладу спричинили розчарування у «дерьмократїї» і ностальгію за сильною рукою.

Щоб змусити Берлін вчасно платити репарації, союзники у 1920-х роках кілька разів вводили в Рейнську зону війська — Республіканська влада могла відповісти хіба що «пасивним протестом», спричиняючи обурення «патріотів» — як правих, так і комуністів. Саме під час чергового загострення на Рейні Гітлер улаштував пивний путч, проголосивши «повалення уряду зрадників у Берліні» та ставши таким собі «собирателем землі Німецької».

Розпад СРСР не супроводжувався такими несправедливостями, особливо щодо РФ. Але кремлівська пропаганда зробила усе, щоб сьогоднішні росіяни почувалися такими ж приниженими, як і німці 100 років тому.

Путін отримав владу теж під лозунгами «собирателя землі», але вже російської. І якщо раніше на це можна було дивитися з точки зору історії навіть і зі схваленням чи з цікавістю, то сьогодні – лише з жахом, бо спаплюжено усі закони людськості.

На початку 2000-х світ найбільше боявся терористів. Недарма ж ранній Путін так любив говорити про «солідарність РФ у боротьбі зі світовим тероризмом».

А тоді, після кривавого кошмару Першої світової, провідні країни найбільше боялися війни. Тому перша заява Гітлера для світу була промовою про мир.

Гітлер перший застосував класичний прийом гібридної війни — «тактику салямі». Це коли замість одного нормального кроку гібридний солдат робить кілька менших. Наче ковбасу тоненько нарізає. Рух до мети — поступовий і не завжди помітний, що знижує гостроту реакції противника.

Саме тактика гібридної війни дозволила Путіну, як і Гітлеру свого часу, протягом тривалого часу «морочити голови» оточуючим країнам. Вовк вдягнув овечу шкіру і малесенькими кроками йшов до війни, блеючи, як вівця, якісь нісенітниці для відведення уваги від своїх реальних кривавих планів.

«Фюрери» обох епох так щиро клялися у відданості ідеалам, які повністю протилежні їхнім власним, що ставало ніяково. Нахабна цинічна брехня практично паралізувала опонентів.

Ленін визначав цей прийом терміном «наднахабство»: «Действительное впечатление можно произвести только сверхнаглостью».

У своїй брехні Путін далеко обігнав свого «наставника»! Впевнено називати чорне білим і навпаки — саме така головна інформаційна російсько-гебельсівська стратегія в нинішній гібридній війні.

Гітлер у березні 1935 року, готуючись дощенту зруйнувати мирний устрій Європи, звертається з парламентської трибуни до Заходу: «Націонал-соціалістична Німеччина не хоче війни, тому що прекрасно розуміє: в будь-якій війні гине цвіт нації... Ми й гадки не маємо завойовувати інші народи. Німеччині потрібен мир, вона прагне його!».

Його послідовник Путін, через 79 років після промови «кумира», у березні 2014 року, готуючись розпалити гібридну війну від Харкова до Одеси звертається з парламентської трибуни до українців: «Любі друзі, не вірте тим, хто лякає вас Росією. Тим, хто кричить, що за Кримом настане черга інших регіонів. Росія не хоче поділу України, нам це не потрібно».

Нащадки тих, хто не зміг роздивитися загрози світові перед Другою світовою війною, не бачать її й перед Третьою, яку вже розв’язала Росія.

Дуже дивує той факт, що сучасна Німеччина намагається балансувати між Росією та Демократичним Заходом. Хто-хто, а німці повинні були б першими розгледіти паралелі між власною страшною історією та сьогоднішніми злочинами путінської влади. Як бачать такі паралелі Польща та країни Балтії.

Європейська колективна дипломатія пробуксовує, як і на початку Другої світової війни. Від того, як скоро влади демократичних країн повністю зрозуміють, наскільки небезпечний Путлер для демократичного Світу, залежить те, яку ціну заплатить Україна за їхні перестороги.

Нерішучість Європи середини 20-го століття коштувала десятки мільйонів життів. Сучасний демократичний світ не повинен припускатися помилки пращурів. Зло повинно бути знищене саме колективними зусиллями.

Швидко і під коріння!