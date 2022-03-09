Смерть пацюкам

15:40 02 березень Київ, Україна

Інтернет-простір Росії перетворився практично на збіговисько кремлеботів, які постять «переможні» світлини та обмінюються один з одним «достовірною» інформацією про перебіг «переможної кампанії». Дезінформаційна машина Кремля запущена на повну потужність і намагається усіма можливими і неможливими засобами сформувати у російського суспільства вигідну владі Росії точку зору. Меседжі дуже прості: «це не війна, а спецоперація визволителів, які захищають братський народ України від внутрішньої нацистської загрози та визволяють з-під гніту прозахідної антиукраїнської влади».

Для нас, українців, ця теза виглядає дикою безсоромною брехнею. Абсурдною нісенітницею та маячнею кремлівської пропаганди. Бо ми живемо в Україні і на власні очі бачимо усі ті злочини, які зараз чинять «визволителі». Але для великої частини росіян, які і раніше особо не замислювались над сутністю путінізму та «демократії по-руськи», така інформаційна навала призвела до формування цілком відповідної точки зору.

Як грім серед ясного неба для цієї частини російського суспільства стають трансляції реальних подій на Україні, які переривають мовлення офіційних каналів та дають справжнє висвітлення подій. Такі незаплановані Кремлем «включення» стали можливі завдяки об’єднаних зусиль українських та європейських кіберзахисників. Сюжети, які правдиво відображають кількість загиблих та знешкоджених вояків з Росії, колони понівеченої техніки «визволителів», безкінечні злочини Кремля на території України можуть привести до тями самих навіжених кремлеботів. Це працює. І без того пригнічений стан росіян, які намагалися відсторонитися від ПРАВДИ у своєму коконі «руського міра», стає критичним.

Невідворотність покарання цілої країни за злочини одного безумця намертво вкарбовується у думки пересічних росіян. Майбутнє лякає.