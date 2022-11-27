Чутки та плітки

Інформаційне поле війни ніяк не сприяє покращенню морально-психологічного стану людини. Навіть незважаючи на реальні успіхи наших Захисників, більшість новин несуть негатив, що об'єктивно пов'язано з російською агресією та тими негараздами (уже не кажучи біль від новин про загибель наших захисників та мирних жителів України!), які вже прийшли на нашу землю чи можуть статися у Найближчим часом.

Не дарма кажуть, що «очікування смерті набагато гірше за саму смерть». Звичайна Україна, «накручена» різноманітними інтерв'ю з «експертами» та «провидцями» вітчизняного та «імпортного виробництва», намагається зрозуміти, як вижити в умовах енергетичної та соціальної кризи, спричиненої збройною агресією нахабного ворога.

То «треба тікати з великих міст» чи навіть «з України», то «не бійтеся, все під контролем і нічого страшного не станеться». Хтось вважає, що вбивчо-деструктивно-невпевнене інформаційне наповнення є проявом свободи слова, але в такій свободі немає нічого доброго. Це внутрішнє лихо, яке дає лише приводи для появи різноманітних чуток від «інформованих джерел», які несуть громадянам України почуття нестабільності та загрози.

Сьогодні в умовах викликів війни, складних трансформаційних процесів, хиткої економічної ситуації формат виваженості та обережності щодо оперування інформацією загалом наводить стан здоров'я українського суспільства. Повсякденне життя свідчить, що відсутність достовірної та однозначної інформації про якусь надзвичайну подію в країні підвищує психологічну напруженість серед населення.

Переживання, спровоковані частою протилежністю новин, змушує людей активно обговорювати з оточуючими тривожні та незрозумілі ситуації та теми у пошуках пояснень. Спрацьовує механізм інформаційної індукції, що сприяє формуванню та швидкому поширенню чуток.

Чутки приймають він інформативну функцію, частково чи повністю спотворюючи первинну інформацію, і цим дезорієнтують населення.

Як би ми не прагнули до «свободи слова», але інформаційний простір України, що знаходиться у стані війни з підступним ворогом, – це практично таке ж поле бою за майбутнє країни, як і поля Херсонщини чи Харківщини. Але, на відміну від справжнього поля бою, на інформаційних полях дуже важко зрозуміти, де ворог! Інформаційний вплив на свідомість людини чи цілої нації набагато складніший за застосування снаряда, ракети чи кулі. Він не такий очевидний та миттєвий. Але від цього він не стає менш руйнівним або, навпаки, консолідуючим свободу, прагнення та зусилля українців.

Тому зараз, в умовах жорсткого протистояння на інформаційному фронті проти агресії кремлівської агітаційно-пропагандистської машини, потрібно максимально чітко формувати державну інформаційну політику не лише з головних проблематик. Справжні українці й так розуміють, хто розпочав цю криваву війну та з якою метою. Будь-які заяви офіційних публічних осіб держави мають нести вичерпну достовірну інформацію та не повинні включати навіть натяків на можливість протилежних трактувань з усіх напрямків життя України.

Виваженість, одностайність, об'єктивність та прозорість заяв влади дозволить значно знизити поширення чуток та пліток. Тим самим виключить можливість використання ворогом їхнього негативного впливу на свідомість та емоційний стан українців.

Тобто наблизить нашу перемогу над ворогом!