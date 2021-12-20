Сліпий і незрячі, росіяни не бачать, що Путін психічно хворий

Коли Пітер Брейгель старший в ХVI столітті малював свою картину «Сліпий веде сліпого», він був під враженням підстави в 1567 році урядом Іспанських Нідерландів Кривавого ради, який для збереження державної влади і придушення протестантського руху ініціював масові арешти і страти.

Але він і не підозрював, що біблійний сюжет картини збереже свою актуальність і майже через 500 років після її написання, але вже не в Нідерландах, а в «освіченої» і «демократичної» Росії.

Людина, який взявся вести російська держава в світле майбутнє, засліплений ненавистю до всього людства, не бажає жити за законами і правилами, встановленими ним на одній дев'ятій земної суші. А громадяни цієї держави - просто сліпці, якщо тримаються за свого сліпого поводиря, який веде їх до прірви ядерної війни.

Хіба можна інакше, ніж сліпотою, пояснити той факт, що росіяни першого липня фактично проголосували за надання Путіну права, як мінімум, ще шість, а то і дванадцять років перебувати при владі. І при цьому громадяни Росії в притул не побачили, що за місяць до голосування Путін надав собі право одноосібно приймати рішення про початок ядерної війни.

Саме так. Другого червня 2020 російський президент видав указ № 355, згідно з яким державна політика Росії в сфері ядерного стримування зазнала суттєвих змін. Тепер тільки від однієї людини, що засів в Кремлі, буде залежати, зануриться чи світ в пучину ядерного Апокаліпсису.

Невже «кращі» представники російського народу, які засідають в Державній Думі, не зрозуміли, що рішення про одноосібному використанні «червоної кнопки» Путін прийняв, оскільки більше нікому не довіряє, навіть найближчому своєму оточенню.

А коли людина втрачає довіру до всіх? Коли він психічно хворий. До речі: психічна хвороба не завжди означає, що хворий кидається на всіх з ножем. Буває і так, що поведінка хворого нічим не відрізняється від поведінки здорової людини. Але настає момент, коли навколишні сплескують руками і кричать: «А де ж були наші очі?». Ось про очі і йде мова.

Тепер Путін може натиснути червону кнопку, коли надійде «достовірна інформація» про старт балістичних ракет, що атакують території союзників Росії, або коли проти союзників Росії застосують інші види зброї масового ураження. До речі: а чи не можна при бажанні віднести коронавірус до зброї масового ураження?

Однак, непогано було б росіянам трохи погортати сторінки історії.

У 1939 році СРСР вів переговори з Францією і Великобританією зі створення системи колективної безпеки і приборкання агресії з боку Німеччини. При цьому СРСР висунув ряд умов підписання договору, зокрема - надання коридорів для проходу військ через Польщу (Польщу про це не запитували!), А також оголошення Францією і Великобританією війни Німеччини в разі непрямої агресії (що таке «непряма агресія», СРСР не пояснив).

Оскільки ні Франція, ні Англія не погодилися з пропозиціями Радянського Союзу, він звинуватив їх у зриві переговорів і підписав договір про дружбу з Німеччиною, так званий пакт Молотова-Ріббентропа. І через два тижні людство мало найстрашнішу війну в ХХ столітті.

З огляду на проголошену ядерну доктрину принцип вибору Росією союзників швидше за все буде традиційним, ленінським: хто не з нами, той проти нас. А щоб розв'язати собі руки в застосуванні ядерної сили відкопали принцип «непрямої агресії».

Але якщо Російська Федерація завтра підпише договори про дружбу і захист територій з КНДР, Сирією або Іраном, з Придністров'ям або з ДНР і ЛНР? Що тоді чекати світу - третьої світової?

І якось не впало в очі росіянам, що захищати територію своїх союзників від нападу їх супротивників Росія буде атомними бомбардуваннями території супостата, а «ответка» прилетить до Москви або Санкт-Петербург.

Було б краще, щоб росіяни перш ніж призначити Путіна царем «всія Русі» відправили б його року на два в Голландію, набиратися розуму-розуму, подивитися на картини Пітера Брейгеля старшого. Інкогніто, звичайно, як це зробив його попередник, Петро I. У Голландії медицина краща - дивись, і підлікували б.