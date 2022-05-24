Казкова вакцина або «Супутник - V» не злітає

21:38 12 грудня Киев, Украина

Незважаючи на потужну кремлівську піар-акцію стосовно російської «супервакцини» з ефективністю понад 100% та голосні заяви Кремля про початок масової вакцинації, ситуація з виробництвом Супутника-V починає нагадувати «погану п’єсу з нещасливим кінцем». Тотальна політизація Кремлем теми створення вакцини проти коронавірусу та вкрай непрозора поведінка влади Росії перетворили ситуацію на такий собі «вакцинний» цугцванг.

З одного боку, Супутник-V зареєстровано першим в світі препаратом від коронавірусу. Виходячи з цього факту, російській владі, здавалося б, і карти в руки швидше за інші країни вакцинувати своїх громадян та зупинити пандемію. Тим більше у такій складній загальній ситуації, у якій опинився Кремль протягом цього року. Така перемога змогла б забезпечити позитивний фон на майбутній складний рік. Рік, в який мають пройти зовсім непрості вибори та й ще багато інших можливих гучних подій.

З іншого боку, Росія зіткнулася з відсутністю необхідних потужностей всередині країни для масового виробництва розробленої вакцини, що загрожує ризиками залишитися в хвості світових трендів і не виконати соціальні обіцянки перед власним хворим населенням.

Кремль робить відчайдушні спроби домовитися про виробництво російських вакцин на іноземних майданчиках, включаючи Індію і Казахстан. Останній пообіцяв побудувати завод, але на це піде чималий час, а епідемія чекати не буде. І хворі росіяни теж не готові лікуватися пустими обіцянками влади про «все буде добре»!

Путін, під час телефонної розмови з президентом Франції Макроном, намагався пролобіювати виробництво Супутника-V на французьких фармацевтичних підприємствах. З розмов у «провладних коридорах» зрозуміло, що до теми притягнутий навіть Роман Абрамович, який через свої зв'язки на Туманному Альбіоні намагається домовитися про співпрацю з британськими посадовцями, пропонуючи несподівану схему співпраці, яка передбачала б комплексне використання оксфордської вакцини Астра Зенека і російського Супутника на паритетних умовах: перша ін’єкція - Астрою, друга - російським препаратом. Британія отримала б можливість зниження витрат на вакцинацію своїх підданих коштом такого міксу з більш дешевою російською вакциною, а РФ - запуск свого Супутника в серійне виробництво на англійських підприємствах. Однак швидко та легко тільки у казці буває. А життя – далеко не казка.

Незважаючи на потужні спроби просування російської вакцини на міжнародних ринках, зрушення з мертвої точки якщо і є, то поки доволі слабенькі. Міністр Мурашко має шанс здивувати чудодійним препаратом ООН, де відбудеться презентація Супутника-V.

Однак і на цьому шляху не все гладко: партнери вимагають всю повноту протоколів створення та досліджень, але російська сторона з багатьох питань розводить руками - усюди секрети та таємниці, пов'язані як з фірмою-винахідником вакцини, так і з тим, що випробування проводилися на військовослужбовцях, тобто в єпархії Міноборони.

Тут Росії потрібно або відкривати козирі, або задовольнятися нинішнім невеселим для РФ розкладом. Якщо ситуація з виробництвом вакцини не отримає вирішення найближчим часом, то постає питання про закупівлю для Росії зарубіжних вакцин. Піти на таке після всіх гучних заяв про те, що «ми в вакцинній справі - перші в світі», Кремлю вже не з руки. Але і партнери не поспішають продавати Росії свої вакцини: по-перше, дефіцит, по-друге, товар вже поділений між провідними державами. Так що «вакцинна проблема» аж ніяк не вирішена, незважаючи на усі гучні заяви кремлівських високопосадовців, а навпаки - з кожним днем посилює головний біль політичного керівництва та адміністраторів Кремля.