Казки народів світу

Кожна дитина любить казки. І не тільки дитина. Навіть дорослі люди з радістю дослухаються до цікавих та добрих вигаданих історій. Особливо перед Новим роком, коли з’являється бажання змінити життя на краще, виникає потреба забути про жорсткий навколишній світ та поринути у казку, яку так проникливо розповідає сивий казкар з добрими очима. І з кожним новим словом старенького казкаря відступає темрява, сіре життя заповнюється різноманітними барвами і добро завжди перемагає зло.

Та далеко не всі казки несуть щастя в дім. І вигадки деяких казкарів не є казками у гарному розумінні. Бо в них немає світла, лише темрява та страхи, біль та страждання для маленьких та дорослих слухачів. Особливо у тому випадку, коли «пощастило» жити в країні, на чолі якої стоїть такий «казкар», але темний і злий на весь світ.

«Ні слова правди і Нічого крім брехні!» Саме під таким гаслом 23 грудня відбулася чергова велика прес-конференція Володимира Путіна. У ході майже чотиригодинного спілкування зі «обраними» Кремлем представниками ЗМІ президент, який, судячи з постійного покашлювання, знаходиться не в кращій своїй формі, вперто навіював відверті «казки» власному народу.

Завзяту брехню «головного казкаря» все ж таки перебивали деякі журналісти, які (дивно!) хотіли почути відповідь на нецікаві для казкаря запитання. Такі як:

- чому у селах, як і раніше, немає туалетів;

- чому народ біжить із Далекого Сходу. Чому там немає роботи, а ціни на житло, як у Москві;

- чому муніципалітети не в змозі оплачувати тепло за зростанням тарифів (Алтай);

- чому народ лише мріє про нормальні лікарні та дороги (Бурятія, Башкирія);

- чому через 7 років після «повернення на батьківщину» немає нормального стільникового зв'язку (Крим);

- чому пенсіонери чекають на індексацію пенсій, які остаточно знецінила інфляція;

- чому дітей з рідкісними захворюваннями рятують благодійні фонди, а президентові і на думку не спадає, наприклад, «відкоркувати» ФНБ, щоб їм допомогти.