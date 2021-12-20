Ситуація на кордоні Польща-Білорусь: на що ще піде Лукашенко?

09:09 23 листопад Київ, Україна

Останні тижні увага всієї Європи прикута до ситуації на кордоні Польщі та Білорусі. Криза різко загострилася на початку листопада після того, як кілька тисяч людей підійшли до кордону Польщі з боку білоруської території.

Біженці з Іраку, Сирії, Афганістану та деяких інших країн досі не залишають прикордонну зону, намагаючись проникнути на територію Польщі з метою потім «перебратися» до Німеччини. За приблизними даними, на території Білорусі зараз знаходиться до 15 тисяч мігрантів з інших країн, яких влада Лукашенка хоче перенаправити до країн Євросоюзу з метою дестабілізації ситуації в країнах Європи. На думку Варшави та Брюсселя, це свого роду гібридна війна, влаштована Мінськом через введені проти Білорусі санкції. Та, більш за все, «помста за санкції» - це лише частина плану Лукашенка по здійсненню його заповітної мрії – заручитися повноцінною підтримкою Кремля та інкорпорувати Білорусь до РФ, але залишитися при повноцінній владі та не «переїхати у Ростов».

Загострення ситуації на кордоні з Польщею, де білоруські силовики провокують тисячі мігрантів до активних дій, рано чи пізно призведе до збройного протистояння польських прикордонників та порушників кордону. Лукашенко залюбки піде на будь-які провокації за для «перших пострілів» та пролиття «першої крові». Є безліч способів спровокувати польських військових на збройну відповідь. Можна просто нескінченно гнати мігрантів на колючий дріт доти, доки у якогось польського прикордонника не здадуть нерви і він не відкриє вогонь у бік Білорусі. Або ж озброїти «туристів» та спровокувати на постріли, обставивши це так, що нібито зброю біженцям надала, наприклад, Україна. Варіантів дуже багато.

Режиму Лукашенка не вижити без допомоги Росії та лише Росії. Внутрішніх ресурсів не вистачає. Санкції, що посилюються, дуже болючі і від них нікуди не подітися. На можливості підтримки від решти світових країн завдяки безглуздим діям диктаторського режиму можна поставити хрест. Не важко передбачити подальший розвиток ситуації.

Білоруський диктатор після «першої крові» під гаслом «Рятуй Білорусь!» побіжить до Кремля за військовою допомогою, яку обов’язково отримає. Путін залюбки введе «миротворчі» війська РФ на територію Білорусі. Російські літаки вже літають поблизу кордону Білорусі та Польщі, показуючи свою готовність «встати на захист білоруського народу». Слід пам’ятати про нещодавнє лише часткове виведення з Білорусі російського війська після закінчення потужних військових навчань та облаштування нових місць дислокації підрозділів ЗС РФ на території Білорусі. Росія давно готова протягнути «руку допомоги». Потрібен лише привід. І Лукашенко зараз цей привід активно створює, публічно наполягаючи на тому, що «я не я і хата не моя!»

«Правильно роблять висновки наші журналісти та інші, що Польщі цей конфлікт сьогодні потрібний. Внутрішні проблеми, проблеми із Європейським Союзом більш ніж достатньо — і починається ця штовханина і вже стрілянина на державному кордоні. Ще раз хочу наголосити: ми не хочемо жодного конфлікту на нашому державному кордоні.

Це для нас абсолютно неповноцінно», — сказав Лукашенко 15 листопада на зустрічі з робочою групою з доопрацювання проєкту Конституції. Саме «неповноцінними» виглядають такі ствердження Лукашенка враховуючи те, що саме білоруські силовики супроводжують колони мігрантів до кордону з Польщею та потім «гонять» їх на незаконний перетин кордону.

Запровадження у Білорусі військового стану та введення російських військ для «захисту від агресивних дій з боку країн ЄС» поставить жирну крапку на незалежності Білорусії. Формально Лукашенко, а він тільки цього і прагне, залишиться «лідером» країни, унеможлививши будь-яке переобрання та можливий народний спротив його правлінню. Кремль отримає Білорусь, політично-економічно-військового васала і на довгі роки затвердить його статус.