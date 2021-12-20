Системні дебіли або як Росія знайшла «український слід» в ліванській трагедії

Все ж слово «москаль» схоже відбувається від слова «Скала» (розм. 1. Розсуваючи губи, показувати зуби. Шкіриться, як собака на висівки).

Страшна трагедія в Бейруті зібрала криваву данину. Загинули люди, тисячі поранених, десятки тисяч залишилися без житла. Величезний матеріальний збиток. Співчуваємо і молимося за загиблих і постраждалих ...

Але ...

Один з російських медіаресурсів підкреслив, що селітра, яка найбільше і вибухнула в Бейруті, була розвантажена з борта судна з українською командою. Як то кажуть, стиць-триндиць! Знову винна невістка! Причому тут національний склад команди судна «Rhosus», з якого в далекому 2014 році ліванські митники «зняли» цей вантаж ?! Навіть якщо це так (а українські моряки «ходять» під прапорами багатьох інших країн, тому що в дійсності є високопрофесійними і умілими в морській справі), чому ж цей російський ресурс не вказав, що фактичним власником судна «Rhosus» був бізнесмен Ігор Гречушкін з Хабаровська, який зараз живе на Кіпрі. Підприємець «фактично кинув судно» - юристи кредиторів отримали три ордери на арешт корабля, який працював під молдавським прапором. На момент арешту на борту судна залишилося всього чотири людини: один росіянин !!! і три українські моряки. З усього екіпажу залишилося чотири відповідальні людини!

Так ні! «Судно з українським екіпажем»! Набридло ...

PS Ну ніяк не вгамуються!

Русвесна: «Під час вибуху, який стався в ліванській столиці Бейрут в районі порту поблизу від бази ВМС Лівану, знаходилися два українських судна з Маріуполя MERO STAR і RAOUF Н. Про це повідомив керівник департаменту політики безпеки Центру політичних досліджень «Доктрина» Гліб Парфьонов. «Що стосується вибуху в порту Бейрута цікаве, насправді, щось інше. Пришвартований до місця вибуху були два вантажних судна, які вийшли з Маріуполя різницею в добу - MERO STAR вийшла 17 липня, а RAOUF H 16-го числа. Прибутки в порт Бейрут 3-го і 4-го серпня », - написав він на своїй сторінці в соцмережі. «Можна тільки гадати, що саме перевозили ці кораблі. Але судячи по відео вибуху, там все ж була піротехніка », - зазначив Парфьонов.

PSS. Дебіли ... але дуже послідовні