Сила у правді

20 лютого опозиціонер Олексій Навальний виступив з останніми словами на двох судових засіданнях в будівлі Бабушкінського суду Москви: в першому випадку на виїзному засіданні Мосміськсуду розглядалася його апеляція на заміну умовного терміну на реальний по справі «Ів Роше», у другому - справа про наклеп на ветерана Гната Артеменка.
Суд над Навальним перетворився на трибуну, з якої опозиціонер звернувся до росіян. Він закликав людей "не боятися тих, хто домагається правди". "Блаженні прагнущі і голодні до правди, бо вони наситяться", - процитував Навальний частину Нагірної проповіді.
«Яке найпопулярніше гасло в Росії? «У чому сила? Вірно, сила в правді!». Цю фразу повторюють всі! Так це ж воно і є! Це та сама заповідь про блаженство, просто стисла, без «бо», «голодні». Вона просто стиснута до розмірів твіту. І вся країна на всі лади повторює, що сила в правді, за ким правда, той і переможе. Одночасно мільйони людей хочуть добитися правди <...> І рано чи пізно ці люди, які хочуть правди, вони доб'ються свого. Вони наситяться».
Не боятися правди і тих, хто несе правду! Саме до цього закликав Олексій Навальний. На його думку, Росія повинна жити по правді і саме у правді вона зможе стати щасливою країною. «І це дуже важливо, незважаючи на те, що країна наша зараз, звичайно, вона побудована на несправедливості, і ми постійно стикаємося з несправедливістю. Ми бачимо найгірший вид несправедливості - це несправедливість озброєна. Проте ми бачимо, що одночасно з цим мільйони людей, десятки мільйонів людей - вони хочуть правди. Вони хочуть домогтися правди, і рано чи пізно вони її досягнуть. Вони наситяться».
«Подумайте самі, яке гарне було б життя без постійної брехні, без цієї брехні? Можливість не брехати - це ж чудова ситуація! Як було б класно працювати суддею, і щоб взагалі не було ніякого телефонного права, ніхто тобі не дзвонить. І ти просто класний суддя з великою зарплатою, може, навіть більше, ніж зараз. Ти шановний стовп суспільства, і ніхто не може тобі подзвонити і дати вказівки, як тобі вирішувати справи».
Влада боїться правди! І ще більше вона боїться тих, хто цю правду несе людям. Таких «правдолюбів» влада намагається будь-якими засобами усамітнити. «Найважливіша річ, яку наша влада і вся система намагається сказати таким людям: «Ти самотній, ти одинак». Спочатку важливо залякати, а потім довести, що ти один. <...> І ця річ про самотність важлива. Про це якось сказав один з чудових філософів на ім'я Луна Лавґуд, пам'ятайте, така була в «Гаррі Поттері»? Розмовляючи з Гаррі Поттером в якісь складні часи, вона сказала: «Важливо не відчувати себе самотнім, тому що, звичайно, на місці Волан-де-Морта я б дуже хотіла, щоб ти відчував себе самотнім». Наш Волан-де-Морт (Путін) теж цього хоче».
Навальний впевнений, що путінська Росія не є вільною країною. Та, на його думку, боротися потрібно «не тільки з тим, що Росія не вільна, а й з тим, що в цілому вона в усіх напрямках нещасна. У нас все є, але ми якась нещасна країна. Російську літературу відкрийте, одні описи нещастя і страждання. Ми дуже нещасна країна. У колі цього нещастя і не можемо з нього вирватися. <...> Росія повинна бути щасливою, Росія буде щасливою».
Дуже влучно Навальний висловив своє відношення до самої суті справи про наклеп на ветерана Гната Артеменка. «Наша влада <...> перетворилася на таку, знаєте, величезну свиню, яка з корита, наповненого нафтодоларами, сьорбає, засунувши туди свою голову, а коли їй стукають по голові: «Альо, це ж тут для всіх!» - ви голову висовуєте і говорите: «Що?! Не дозволимо ображати ветеранів!» Ви використовуєте, тому що не хочете говорити по-справжньому, тому що дуже незручно обговорювати будь-яку поточну проблему. Тому що з вами хочуть поговорити про корупцію, бідність, нерівноправність, а сказати вам нічого. І коли конкретні люди починають ставити гострі питання, то відразу виникає: «Який палац, який Дімон, який Путін? Давайте поговоримо про ветеранів». І рівно для цього придумали цей процес.
Олексій Навальний не боїться казати вголос про те, про що багато хто говорить «на кухні» пошепки. І це викликає повагу. Незважаючи на реальну загрозу з боку Кремля власному життю та здоров’ю, Олексій Навальний не мовчить. Він говорить правду. Про владу, країну, реальні проблеми.
Про «озброєну несправедливість» сучасної Росії. Своєю правдою він становить загрозу «кремлівщині» та «путінізму». До його слів дослухаються, активно реагують, розбирають на цитати. Кремль у «війні» з Навальним вже програв. Бо так і не зміг усамітнити опозиціонера, зробивши з нього вигнанця. Навпаки, вердикт суду консолідує опозиційне середовище навколо політика-опозиціонера аж до його можливого перетворення на «російського Манделу».
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