Сила у правді

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20 лютого опозиціонер Олексій Навальний виступив з останніми словами на двох судових засіданнях в будівлі Бабушкінського суду Москви: в першому випадку на виїзному засіданні Мосміськсуду розглядалася його апеляція на заміну умовного терміну на реальний по справі «Ів Роше», у другому - справа про наклеп на ветерана Гната Артеменка.

Суд над Навальним перетворився на трибуну, з якої опозиціонер звернувся до росіян. Він закликав людей "не боятися тих, хто домагається правди". "Блаженні прагнущі і голодні до правди, бо вони наситяться", - процитував Навальний частину Нагірної проповіді.

«Яке найпопулярніше гасло в Росії? «У чому сила? Вірно, сила в правді!». Цю фразу повторюють всі! Так це ж воно і є! Це та сама заповідь про блаженство, просто стисла, без «бо», «голодні». Вона просто стиснута до розмірів твіту. І вся країна на всі лади повторює, що сила в правді, за ким правда, той і переможе. Одночасно мільйони людей хочуть добитися правди <...> І рано чи пізно ці люди, які хочуть правди, вони доб'ються свого. Вони наситяться».

Не боятися правди і тих, хто несе правду! Саме до цього закликав Олексій Навальний. На його думку, Росія повинна жити по правді і саме у правді вона зможе стати щасливою країною. «І це дуже важливо, незважаючи на те, що країна наша зараз, звичайно, вона побудована на несправедливості, і ми постійно стикаємося з несправедливістю. Ми бачимо найгірший вид несправедливості - це несправедливість озброєна. Проте ми бачимо, що одночасно з цим мільйони людей, десятки мільйонів людей - вони хочуть правди. Вони хочуть домогтися правди, і рано чи пізно вони її досягнуть. Вони наситяться».

«Подумайте самі, яке гарне було б життя без постійної брехні, без цієї брехні? Можливість не брехати - це ж чудова ситуація! Як було б класно працювати суддею, і щоб взагалі не було ніякого телефонного права, ніхто тобі не дзвонить. І ти просто класний суддя з великою зарплатою, може, навіть більше, ніж зараз. Ти шановний стовп суспільства, і ніхто не може тобі подзвонити і дати вказівки, як тобі вирішувати справи».

Влада боїться правди! І ще більше вона боїться тих, хто цю правду несе людям. Таких «правдолюбів» влада намагається будь-якими засобами усамітнити. «Найважливіша річ, яку наша влада і вся система намагається сказати таким людям: «Ти самотній, ти одинак». Спочатку важливо залякати, а потім довести, що ти один. <...> І ця річ про самотність важлива. Про це якось сказав один з чудових філософів на ім'я Луна Лавґуд, пам'ятайте, така була в «Гаррі Поттері»? Розмовляючи з Гаррі Поттером в якісь складні часи, вона сказала: «Важливо не відчувати себе самотнім, тому що, звичайно, на місці Волан-де-Морта я б дуже хотіла, щоб ти відчував себе самотнім». Наш Волан-де-Морт (Путін) теж цього хоче».

Навальний впевнений, що путінська Росія не є вільною країною. Та, на його думку, боротися потрібно «не тільки з тим, що Росія не вільна, а й з тим, що в цілому вона в усіх напрямках нещасна. У нас все є, але ми якась нещасна країна. Російську літературу відкрийте, одні описи нещастя і страждання. Ми дуже нещасна країна. У колі цього нещастя і не можемо з нього вирватися. <...> Росія повинна бути щасливою, Росія буде щасливою».

Дуже влучно Навальний висловив своє відношення до самої суті справи про наклеп на ветерана Гната Артеменка. «Наша влада <...> перетворилася на таку, знаєте, величезну свиню, яка з корита, наповненого нафтодоларами, сьорбає, засунувши туди свою голову, а коли їй стукають по голові: «Альо, це ж тут для всіх!» - ви голову висовуєте і говорите: «Що?! Не дозволимо ображати ветеранів!» Ви використовуєте, тому що не хочете говорити по-справжньому, тому що дуже незручно обговорювати будь-яку поточну проблему. Тому що з вами хочуть поговорити про корупцію, бідність, нерівноправність, а сказати вам нічого. І коли конкретні люди починають ставити гострі питання, то відразу виникає: «Який палац, який Дімон, який Путін? Давайте поговоримо про ветеранів». І рівно для цього придумали цей процес.