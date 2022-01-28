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Московський міський суд у вівторок, 27 квітня, обмежив діяльність заснованих Олексієм Навальним Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян. Як наголошується в повідомленні пресслужби Мосміськсуду, ФБК і ФЗПГ заборонено вчиняти певні дії. "Перелік заборон не наводиться, оскільки справа розглядається в закритому режимі, визначення не підлягає публікації", - відзначили в суді. Раніше прокуратура призупинила роботу регіональних штабів Навального в Росії.

У своєму рішенні про призупинення діяльності некомерційних організацій ФБК, ФЗПГ і руху «Штаби Навального» прокуратура вказала, що на їхніх сайтах і в соціальних мережах розміщуються екстремістські матеріали, заклики до масових заворушень, участі в неузгоджених акціях, що порушує права і свободи громадян і шкодить навколишньому середовищу.

Чому регіональні штаби Навального були названі «рухом», стало зрозуміло тільки коли прокуратура призупинила їхню діяльність своїм рішенням. «Питання про заборону діяльності некомерційних організацій - компетенція суду. Питання про заборону певних дій громадського руху - компетенція прокуратури», - пояснили агентству «Інтерфакс» в пресслужбі Мосміськсуду.

Як написав у своєму Telegram-каналі керівник мережі регіональних штабів Навального Леонід Волков, «немає такої організації «Громадський рух «Штаби Навального». Ну просто ніколи не існувало. Є конкретні юридичні особи, такі, як ФБК». За словами Волкова, прокурор Москви Денис Попов, якому в 2019 році було присвячене окреме розслідування ФБК, цей рух просто вигадав.

Що буде, якщо суд стане на бік прокуратури, визнавши структури Навального екстремістськими організаціями, легко зрозуміти на прикладі російських послідовників релігійної організації «Свідки Єгови». 20 квітня 2017 року вона була визнана екстремістською. Відтоді в російських колоніях опинився 61 послідовник релігійного вчення, всі вони засуджені на терміни від двох до шести років позбавлення волі. 33 людини перебувають під домашнім арештом. Станом на 26 квітня в списку «в'язнів совісті» на сайті російських «Свідків Єгови» вказані 472 людини, яких переслідують в Росії.

Що означає таке рішення путінської влади? Екстремістами визнають мирних законослухняних людей, які поділяють і більш того, пропагують загальнолюдські цінності: свободу слова, повагу до закону, прав особи і власності і так далі. За всю історію мирних мітингів, організованих командою Навального, не було жодної розбитої вітрини. Єдина провина цих людей - в тому, що вони наважилися боротися легальними методами за владу, не отримавши на це санкції від адміністрації чинного президента.

Саме тому, що ніякого екстремізму в їхній діяльності ніколи не було і немає, суд засекретили. Оголосили сфабриковану справу держтаємницею. Кремлівська влада вигадала стовідсотковий спосіб знищувати все, що не до вподоби «обнуленцю». Просто оголосивши раптом сотні тисяч людей екстремістами, Путін розв’язує собі руки на будь-які дії проти непокірних.

Як зазначається в спільній заяві директора ФБК Івана Жданова і керівника мережі регіональних штабів Навального Леоніда Волкова, опублікованій на сайті фонду, рішення суду «відкриє дорогу до сотень кримінальних справ, під ударом опиниться кожен наш співробітник». Опозиціонери також відзначили, що в гіршому випадку кримінальному переслідуванню можуть бути піддані волонтери, співчуваючі і взагалі будь-які громадяни Росії, які так чи інакше брали участь в заходах ФБК.

Путін прекрасно розуміє ущербність і неспроможність своєї влади. А ще він розуміє той факт, що це вже не таємниця від власного народу. Маніакально чіпляючись за владу у своїх хворобливих імперських ілюзіях, Путін піде на будь-які кроки, які врешті решт приведуть Росію на самий край.

Далі - агонія, внутрішні війни, кінцевий розпад Росії, яка зараз тримається виключно на інерції колись могутньої країни.