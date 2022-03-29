Щит прогнив...

13:51 25 березня Київ, Україна

Вчора у Лондоні на Трафальгарській площі пройшла акція на підтримку України в боротьбі проти агресії Кремля, яка несе загрозу всьому світовому суспільству.

«Країни НАТО , якщо ви боїтеся воювати з Росією за демократичні цінності, дайте свою зброю українським солдатам - вони врятують свій народ і захистять вас», - пишуть учасники акції.

Саме така думка, про те, що «НАТО боїться» прямого збройного конфлікту з російською агресією виникає у більшості громадян по результатам чергового екстреного саміту НАТО, який залишив після себе повне нерозуміння самої зустрічі. Навіщо було напередодні робити гучні заяви та їхати в Брюссель, якщо не прийняти там ні єдиного дієвого рішення, яке б допомогло Україні зараз боронити Європу та весь демократичний світ від агресивного маніяка?!

Столтенбергу продовжили повноваження на ще рік. У Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині анонсували посилення місцевих угруповань військ. Визнали, що через «санкційні війни» проблем для економік США та Європи буде дедалі більше

А Україну практично вирішили залишити віч-на-віч з Росією…

Благання Києва про надання оборонцям України хоча б одного відсотка наявних у НАТО в Європі комплексів ППО і трохи авіації залишилися без відповіді. Все, що отримали українці останнім часом – це старі, 70-х років випуску, комплекси «Оса», різні модифікації С-300 та «Стріла». З рештою можливої допомоги – все невизначено, і такі поставки кожна держава – член альянсу вирішуватиме самостійно. Навіщо тоді взагалі потрібна така бутафорська організація, якщо кожен її член приймає рішення окремо?

НАТО не буде «закривати небо» України. Замість цього Байден запропонував виключити Росію з-поміж учасників G20. З погляду суворого покарання Москви за агресію в Україні, позбавлення її членства у цій декоративній платформі виглядає смішно та гнітюче. Кремль лише посміхнеться від такої погрози.

Американський президент, який практично є «центром прийняття альянсом рішень», практично запропонував Україні самій вирішувати територіальні питання з Москвою. А НАТО, за його словами, втрутиться лише в тому випадку, якщо там буде використано хімічну зброю. Тобто ніколи!

Така риторика і такі дії виглядають як декларація того факту невтручання НАТО у війну в Україні. Логіка таких дій дуже проста – «нехай сторони виснажують себе в ньому якнайсильніше, а альянс потім вирішить, що з цим можна буде робити».

Трохи заспокоює лише той факт, що частина держав - членів альянсу вкрай незадоволена політичною та військовою «слабкістю», що вразила колись потужну міжнародну військову структуру. Тому варто очікувати, що вони найближчим часом почнуть роботу з переформатування цієї організації, щоб зробити її більш дієздатною і повернути їй статус міжнародного «щита і меча».