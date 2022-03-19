Хитке становище Кремля

20:59 12 березня Київ, Україна

Хоча російська пропаганда й продовжує вдавати, що все просто чудово, репетуючи голосами прокремлівських ЗМІ про «переможну спецоперацію в Україні», Москва ніколи ще не була такою слабкою.

Колони російської техніки застрягли у багнюці, їм не вистачає пального, війська розбрідаються по різних областях України. Люди змучені, зголоднілі, відчувають спрагу і холод. Від багатьох військових підрозділів, що діють на території України, немає ніяких звісток. Тисячі загиблих та полонених. Хтось почувається покинутим своїми, хтось – обманутим, хтось – розгубленим, хтось – переляканим. Повний, так сказати «успіх»…

Небажання хоронити своїх загиблих можна пояснити не тільки намаганням максимально «занизити» статистику втрат, щоб не псувати «переможну картинку». Є ще й економічний фактор такої поведінки.

Де Москва візьме гроші, щоб заплатити по 113 000 доларів військової страховки за кожного свого солдата чи офіцера, вбитого в Україні? Українська сторона повідомляє про 12 тисяч загиблих російських військовослужбовців. Тобто Кремль вже має виплатити сім'ям убитих близько 1,5 мільярда доларів. Лише за смерті своїх «нукерів»! Краще ж зробити вигляд, що «потерь нет» і розповідати по телевізору про «лучшую армию».

У вже підірваної міжнародними санкціями економіки Росії банально не вистачає коштів. Москва не знає, як використовувати свої валютні резерви.

Перед тим, як остаточно звалиться рубль і потягне за собою обвал економіки, Кремль намагається продати Китаю частину своїх золотих резервів на суму 130 мільярдів доларів, але, швидше за все, ці спроби ні до чого не приведуть.

По-перше, будь-яка китайська компанія, яка вирішить придбати російське золото, автоматично підпаде під санкції. По-друге, в ситуації, в якій опинилася Росія, керівництво Піднебесної погодиться купити у росіян золото, але за ціною алюмінію у кращому випадку.

Якщо Росія не зупинить військову експансію в Україні, тяжкість економічних санкцій лише зростатиме. Врешті решт, вони призведуть до того, що громадяни цієї країни повернуться за часів військового комунізму, коли гроші перестали виконувати свою функцію.

У Росії немає ні економіки, ні грошей, і як наслідок – іноземні інвестори та бізнес біжать із країни, прирікаючи на доволі швидку агонію місцевий ринок. Всі розмови про імпортозаміщення – це просто відверта брехня. Більшість росіян і в мирні часи жила за межею бідності. Чи могло б бути так у країні, де так бадьоро лунає з блакитних екранів, що уже завтра на місці кожного Макдональсу буде «У дяді Вані» зі смачнішою і дешевшою їжею?

Люди, які усвідомили масштаб того, що відбувається і мають мінімальні накопичення, кинулися в інші країни, сподіваючись набути стабільність і спокій.

Та агресивна поведінка кремлівської влади не тільки перетворила Росію на країну-вигнанця. Практично кожен росіянин став «персона нон грата» для більшості європейців і вижити в таких умовах для більшості біженців буде дуже складно.

У самій Росії назріває бунт, сотні тисяч людей не хочуть жити в країні, яка з авторитарної держави на очах стає тоталітарним агресором. Росіяни усвідомили, що їх у будь-який момент можуть мобілізувати і кинути в українську м'ясорубку. Мало хто при здоровому розумі захоче проміняти мирне небо на жахи війни.

А все для Росії йде до «тотальної війни», коли не залишиться спокою та хоча б уявного миру на «безкрайніх просторах» «Великої та Могутньої». Не вийде стати осторонь і просто спостерігати за подіями. Біда прийде на кожне російське подвір’я та у кожну оселю.